Elfogadták a nemzeti önazonosság védelméről szóló politikai nyilatkozatot

Egyhangúlag fogadta el a trianoni diktátum aláírásának századik évfordulójára emlékező, a nemzeti önazonosság védelméről szóló politikai nyilatkozatot a Ház törvényalkotási bizottsága - mondta Mátrai Márta (Fidesz), az Országgyűlés háznagya. Közölte: a nyilatkozatot a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának felhívására fogadja el a Ház.



Kijelentette: ma a magyarság erősebb, mint bármikor az elmúlt száz évben, és a megmaradás legfontosabb elemének nevezte a nemzeti önazonosság vállalását. Szerinte utóbbi alapvető emberi jog, ezért a nyilatkozat felkéri a környező országokat, hogy emeljék ezt alkotmányos alapjoggá.

Szólt arról is, hogy az Európai Unió intézményeit is felkérik azon törekvések támogatására, amelyek az egyetemes emberi jogok részévé tennék a nemzeti önazonossághoz való jogot.

Pánczél Károly (Fidesz) úgy fogalmazott: a századik évben "minden okunk megvan a gyászra, a fájdalmas megemlékezésre". Köszönetet mondott a méltó megemlékezésért mindazoknak, akik részt vettek benne. Emlékeztetett: a trianoni gyász évtizedekig feldolgozatlan volt, a közösségi megnyugvás sem jöhetett létre.

"Mi igazán mondhatjuk, hogy Nem, nem, soha!, de a nemek helyett keresni kell az igeneket is", a megoldásokat, a válaszokat Trianonra. Mint mondta, az elmúlt években számos ilyen született, például a nemzet határokon átívelő egyesítése. Szólt a többi közt a kettős állampolgárságról, a nemzet közjogi egyesítéséről, valamint a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről. Fontosnak nevezte, hogy az identitás mellé "találtunk végre egy magyar kifejezést, a nemzeti önazonosság védelmét". Ez az anyanyelv, a kultúra megöröklését és továbbadását és a szülőföld otthonosságát jelenti - mondta.

Szerinte mindez nem kirekesztő, mert valamennyi nemzeti állam őshonos polgára és azok közösségei számára elismeri a nemzeti önazonossághoz való jogot. Azzal fordulnak az unióhoz - ismertette -, hogy legyen ez alapvető emberi jog. Hozzátette: az ENSZ-hez is ezt kérve kell fordulni, ahogy a Kárpát-medencei nemzetek parlamentjeihez is.

Ma több szomszédos állam egységes és oszthatatlan nemzetállamról beszél, miközben önmaguk is tudják, hogy a valóságban ez nincs így - mondta, hozzátéve: a szomszédságpolitikában is szövetségeseket kell keresni. Rá kell ugyanis ébreszteni a szomszédainkat, hogy vannak erők ma, amelyek valamennyi nemzet létét megkérdőjelezik. Vannak pozitív jelek is - mutatott rá, köszönetet mondva Igor Matovic szlovák miniszterelnöknek a magyarok felé tett gesztusért.

