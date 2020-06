Anyaország :: 2020. június 12. 19:21 ::

Dúró Dóra: Lemondok mentelmi jogomról

Lemondok mentelmi jogomról, mert a valódi bűnözők helyett velem szemben indított két eljárást is a rendőrség a Deák téri gyilkosság áldozataira történt kegyeleti rendezvényünk kapcsán - írja MTI-hez eljuttatott közleményében a Mi Hazánk alelnöke. Az erről tartott sajtótájékoztatóját a kormánypárti és a gyurcsányista média is teljesen elhallgatta, a részletekről az Elemi.hu-nak nyilatkozott a képviselő asszony.



Dúró Dóra a magyar áldozatok emlékére tartott kegyeleti megemlékezésen (bővebben a kapcsolódó anyagok között)

– Két feljelentést is tett ellenem a rendőrség a Mi Hazánk Deák téri lincselés áldozataira történt megemlékezése kapcsán – közölte Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese, jelezve, az egyik jogcím a gyülekezési joggal való visszaélés. Hangsúlyozta, a vasárnapi, fehérellenes, rasszista tüntetések szervezőivel szemben a kettős mércét alkalmazva a rendőrség nem indított eljárásokat az elvileg tiltott gyülekezések nyomán, míg az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) székháza előtti kegyeleti megemlékezésük miatt 34 embert feljelentett a rendőrség. – A Belügyminisztérium a jelek szerint politikai alapon tilt-tűr-támogat, például a Trianon-felvonulásunkon is megtiltva a politikai beszédeket a Szabadság téren, miközben két nappal később ugyanitt eltűrte a deklaráltan a sötétebb bőrszínűekért tartott, rasszista tüntetéseket.

– Vadai Ágnes és Szél Bernadett tehát hazudtak: a Mi Hazánk megemlékezése nyomán 34 eljárás is indult, persze a 2006-oshoz hasonló, embertelen oszlatásra nem került sor most. Önmagában az ORÖ előtti megemlékezésen való részvételem miatt ötszázezer forintig terjedő pénzbírsággal fenyeget a rendőrség, de mivel a Facebook-oldalamon is közzétettem, azért is feljelentett a rendőrség, így a halmazati büntetés több is lehet – mondta a képviselő, aki szerint elképesztő, hogy a rendőrség ezzel foglalkozik, és nem a bűnözőktől a bicskát, hanem a megemlékezőktől a zászlót vette el, most pedig Facebook-bejegyzések alapján akarják felelősségre vonni ahelyett, hogy a valódi bűnözőket reguláznák meg.

– A mentelmi jogomról természetesen készséggel lemondok, sőt a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely megszüntetné ezt a politikusi kiváltságot; mihazánkos társaimmal együtt érvényesíteni kívánom az igazamat, hiszen Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat helyszínen lévő vezetője szerint is törvénytelen volt a rendőrség fellépése – hangsúlyozta Dúró Dóra. Hozzátette: a kegyeleti megemlékezés nem tartozott a gyülekezési törvény hatálya alá, a szabadtéri rendezvények pedig épp a tüntetés napjától megtarthatók.

