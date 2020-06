Anyaország :: 2020. június 20. 10:16 ::

Kiáll az erőszakos cigányok miatt meghurcolt mentősök mellett a Mi Hazánk

A Mi Hazánk szerint felháborító, hogy azokat a mentőket rabosították, akik az életveszélyes fenyegetés ellenére is kiérkeztek a helyszínre Csenyétén, és a rendőrség csatlakozása után meg is kísérelték ellátni a beteget, ezért online aláírásgyűjtést indítunk mellettük - írja közleményében Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese. Alább a folytatás.





A mentősöknek is fel kellett volna áldozniuk az életüket, mint a Szögi Lajosnak

Döbbenetesnek tartjuk, hogy még őket rabosítják, akik így is óriási kockázatot vállaltak azért, hogy hivatásukat gyakorolják, feladatukat ellássák. Gyöngyöspata és a Deák téri gyilkosságra szervezett megemlékezésünk után rövid időn belül harmadszor születik olyan döntés a bíróság vagy a rendőrség részéről, ami nyilvánvalóan szembemegy az emberek igazságérzetével, így ez az eset is jogalkotásért kiált. Ki kell továbbá azt is mondanunk, hogy megfenyegetni állami dolgozókat, legyen szó tanárokról vagy mentőkről, az nem eltérő kultúra, hanem kulturálatlanság, ami megengedhetetlen.