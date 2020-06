Anyaország :: 2020. június 22. 13:44 ::

Strassburgban sem vették komolyan a Jobbik panaszát, de közben legalább politikailag révbe értek

A strassburgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) elutasította a Jobbik panaszát azzal kapcsolatban, hogy a párt több mint 660 millió forintos büntetést kapott az Állami Számvevőszéktől (ÁSZ) – közölte hétfő reggel az ATV-n Jakab Péter, a Jobbik elnöke.

Az ÁSZ 2017 decemberében 331,5 millió forintra büntette a Jobbikot, illetve arról döntött, hogy további 331,5 milló forinttal csökkenti a párt állami támogatását tiltott pártfinanszírozás miatt. Ez az összeg nagyjából a párt másfél éves állami támogatásának felelt meg. Annak ellenére, hogy az ÁSZ döntése ellen nem lehet jogorvoslattal élni, a Jobbik az Alkormánybírósághoz és a közigazgatási bírósághoz is elment az ügyben, ám mindkét helyen fizetésre szólították fel a pártot.

Az EJEB döntése szerint azonban a Jobbik nem használt ki minden jogorvoslati lehetőséget Magyarországon, ezért a strassburgi bíróság elutasította a beadványt. Fellebbezésnek helye nincs.

Jó úton járnak, sőt, már meg is érkeztek

Jakab Péter azt is mondta, jó úton jár a Jobbik, "ezt látják a pártpreferenciákból"... A párt elnöke a kilépő politikusokról azt mondta: nem mind a kilenc tag az ő elnöksége alatt hagyta el a frakciót. Az ATV Start című műsorában Jakab hozzátette: a politikus, képviselő szereti azt képzelni, hogy minden körülötte forog, nem a képviselők, hanem a választók életét akarja jobbá tenni. A kilépéseket pedig szerinte tisztulási folyamatként is lehet értékelni. Úgy véli, a kilépők nem tudták elfogadni a tisztújítás végeredményét, ezért távoztak, viszont már korábban is érezte, hogy menni akarnak a politikusok.

Arra a felvetésre, hogy 2022-ben összefog-e a Jobbik, az LMP és a Momentum, azt mondta: nem azonosítja Ungár Pétert az LMP-vel, ott sok tisztességes hazafit ismer. „A két lista koncepciója sokkal hatékonyabban tudja a kormánykritikus szavazókat megszólítani a kormányváltás érdekében” – fűzte hozzá.

A Jobbik szerinte "megérkezett oda, ahol egy magyar néppártnak lennie kell ahhoz, hogy minden magyart tudjanak képviselni".

