"Panaszkodtok arról, hogy kevés a fizetés, persze a borravalót egyikőtök sem adja le. Arról nem beszéltek, mi? A posta vezetése éppen azért szabta meg annyira a bért, amennyi, mert kalkulált a borravalóval, amit összeszedtek! Egyébként pedig tényleg kevés? Ha olyan kevés, akkor miért nem értékesítitek a biztosításokat, sorsjegyeket? Ezek szerint mégsem kevés! Ha pedig nem kevés, az azt jelenti, hogy sok. Ha pedig sok, akkor majd elveszünk belőle!" – hangzott el meglehetősen indulatosan egy postavezető szájából, hogy hol és mikor, teljesen lényegtelen, viszont fültanúja voltam egykor, mikor még postásként dolgoztam én is.

Szombat délelőttre valamennyi postás szakszervezet tüntetést jelentett be , de mi áll a háttérben? Akár úgy is összefoglalhatnám, hogy a fenti monológ napi szinten való megtapasztalása. Jelen pillanatban a postás dolgozók nagy része, aki utcai kézbesítő, vagy aki ablak mögött ülő ügyintéző, lényegében minimálbérért vagy pedig a garantált szakmunkás bérminimumért dolgozik. Más jelentős különbség nincs. Az, hogy valaki akár 20 éve postás, egyáltalán nem teszi olyan helyre, hogy észrevehetően többet keressen. A minimálbér azoknak jár, kik nem rendelkeznek postaforgalmi végzettséggel, a garantált szakmunkás bérminimum pedig azoknak, kik rendelkeznek ilyennel. Ma Magyarországon a minimálbér nagyjából 108 ezer, a bérminimum 140 ezer forint körül mozog nettóban. Mivel manapság már igen kevesen dolgoznak úgy a postákon, hogy postaforgalmit végeztek volna, ezért számukra valóban egyetlen szemmel láthatóbb kereseti kiegészítést az a nagyjából 20-30 ezer forintnyi borravaló jelenti havonta, mit a fent idézett postavezető is kifogásolt. No persze a garantált bérminimumért dolgozók fizetése sem a csillagokat ostromolja, főként, ha figyelembe vesszük a körülményeket.