A Zsindexért és a hiper-szuper független sajtóért fájt a ballib ellenzék kicsiny szíve

/Bővített hír./

Az óbudai Puskás Öcsi téren gyülekeztek a hiper-szuper független "szabad sajtóért" és az Zsindex mellett tüntetők. A fajtársi HVG tudósítói szerint a tér nagyjából megtelt. A tüntetés fő szervezője a Momentum, de később csatlakozott a Jobbik majd a DK is.

A menet 18.25 körül indult el, az első, szabad ország, szabad sajtó feliratú molinó mögött Fekete-Győr András, Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes, Orosz Anna, Cseh Katalin illetve a maszk miatt nehezen felismerhető más momentumosok vonulnak. (A maszkviselést a koronavírus-helyzetre tekintettel engedélyezte a rendőrség.)



Kép: MTI/Szigetváry Zsolt

A tömeg skandálva vonult, azt kiabálták, "nincs másik", illetve, hogy "veletek vagyunk", "konzultálni jöttünk." A tömegben látni momentumos és DK-s, párbeszédes és jobbikos zászlókat is. A szervező Momentum 5-10 ezres tömeget emlegetett.

A beszédek háromnegyed 9 körül kezdődtek el, Orosz Anna momentumos politikus volt az első felszólaló. Azt mondta, a szabad sajtó ad kereteket ahhoz, hogy értelmezzük, mi történik a világban és Magyarországon. Amikor a független sajtót teszik tönkre, az igazsághoz vezető ablakokat zárják be.

Orosz szerint a felelős emberek vannak többségben, akik nem egy ilyen országban akarnak élni, akiknek egyenes a gerincük. "Az érdekel, hogy ma estétől ne maradjunk csendben, hogy egyre többen legyünk, akik kiabálnak, hogy ez így nem mehet tovább. Ha másért nem, legalább elmondhassuk, hogy nem maradtunk csendben, mikor a sokadik független sajtót akarták kivéreztetni."



Kép: MTI/Szigetváry Zsolt

"Ez nem egy normális ország"

Gulyás Balázs, a Magyar Hang publicistája azzal nyit, szevasztok libernyákok, mire a tömegből felhangzik egy "Orbán, takarodj." Jön egy következő Orbán idézet: "mi soha nem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek velünk egyet", mire ismét pfujoltak.

Újságíróként normál esetben nem kellene egy pártrendezvényen felszólalnia, de "ez nem egy normális ország". A "förtelmes rezsim" épp a sajtót zabálja fel, de szép lassan az egész országot megeszi. "Amíg nincs szolidaritás, meg is teszik. Orbán Viktor halállistáján ti is rajta vagytok, fideszes polgártársaim, az úthenger nem fog megállni előttetek" - mondja Gulyás. A néger bűnöző, George Floyd halálát is beidézi, azt mondja, Orbán 11 éve térdel a magyarok nyakán. "Ne hallgassunk" - zárja beszédét.

Herczeg Zoltán "divattervező", "civil politikai aktivista" is felszólalt, aki azzal nyitott, ma már volt egy temetésen, eltemetettek egy lehetséges köztársasági elnököt (a cigány polgármester Bogdán László temetésére utalt túlzóan), elég neki egy napra egy.

Ne temessük el az Indexet, a szólásszabadságot, az alkotmányos alapjogainkat! Inkább hozzunk létre még egy Indexet, még százat! Nem érdekel a neve. 70-80 ember fölállt ma, bátrak voltak. Ezt kell csinálni. Ne temessük a demokráciát, inkább építsük fel. Azt ígérte, egy új, "független" portálnak havi 10 ezer forintot hajlandó lesz fizetni.



Kép: MTI/Szigetváry Zsolt

Szekeres Tamás a Bors korábbi főszerkesztője is felszólalt a tüntetésen. Azt mondta, azért képviseli ő a sajtót, mert egyrészt más nem vállalta (amit nem ért), másrészt őt is kirúgták az egyik vezető laptól tulajdonosváltás után. "Azért nincs sajtószabadság, mert az állam beavatkozik, a nem baráti médiának nem nyilatkoznak a hatalom emberei, az állami hirdetésekkel tartanak pórázon szerkesztőségeket, a kormányoldali médiának a központból diktálnak. A hatalomnak két szándéka van, minden fontos újságot bedarálni, csak egy-két kisebbet megtartani mutatóba." Az Index az első kategóriába tartozott, de a következő, áldozatként kinézett médiumot sem tudják megvédeni, ennek ellenére van értelme a tüntetésnek.

"A független sajtóért nem elég tüntetni, elő is kell fizetni rá"

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő megköszönte a tüntetőknek, hogy jelen voltak. "Nincs olyan hatalom, ami ellen ne lehetne eredményesen fellépni. Minél nagyobb a diktatúra, annál nagyobb nyomásgyakorlásra van szükség. De nincs olyan hatalom, amit ne lehetne jobb belátásra bírni." Ezért vannak itt. Néhány gyakorlati tanácsot adott, mit lehet tenni azért, hogy legyen értelme annak, hogy részt vettek a tüntetésen. Tisztázni kell, ez az esemény nem az utolsó volt, hanem folytatják, amit 2018. decemberében a Kunigunda utcában elkezdtek. A magyar sajtószabadság problémáját csak akkor lehet megoldani, ha a Kunigunda utcába, az MTVA épületébe nem 20 képviselő, hanem 100 ezer magyar megy be - írja reménykedve a HVG.

A sajtószabadság nagy cél, ennél kisebbeket kell megfogalmazni - folytatta az egykori szekszárdi fideszes önkormányzati képviselő. Például el kell érni, hogy Papp Dánielt leváltsák a köztévé éléről, a fizetett kormánypropagandát pedig be kell tiltani. A kormány nem börtönnel fenyegeti az újságírókat, hanem pénzzel (kormányzati hirdetéssel) próbálja zsarolni őket.

A harmadik gyakorlati tanácsa, amit egy újságírótól hallott: a független sajtóért nem elég tüntetni, elő is kell fizetni rá.

Szabad, független, CEU, Index stb.

A tüntetés utolsó felszólalója, Fekete-Győr András, a Momentum elnöke fél tízkor lépett a színpadra. Arról beszélt, hogy egy olyan nemzedék szülötte, amelynek az Index tárgyilagosságot, függetlenséget és eltiporhatatlanságot mutatott.

Emlékeztetett, hogy Lázár János még miniszter korában azt mondta: az első oldal, amit megnyit az interneten, az Index, s hogy a lap olvasóinak nagy része fideszes.

„Mi, akik itt vagyunk, a bátrak Magyarországát szeretnénk felépíteni, ahol van esély a felzárkózásra, egy olyan országot szeretnénk építeni, ahol van szabad sajtó, független, kiegyensúlyozott közmédia, CEU, autonóm Magyar Tudományos Akadémia, és ahol van Index. Addig is, amíg fel nem építjük, azt kívánom, hogy legyen másik” – mondta, utalva az Index szlogenjére: „Nincs másik”.

A tüntetés végén magasba emelték a világító telefonokat, majd a tüntetők zöme elindult haza, csak egy kisebb csoport állt le zenélni.

(HVG nyomán)