Még a zsidókat, cigányokat, migránsokat is lehet kritizálni időnként, néha le lehet írni róluk az igazságot, de a homoszexuálisokról és egyéb aberráltakról, tehát az LMBTQP-közösségről még a gyermekeink védelmében az igazságot sem lehet leírni, azonnal lecsap a nagy testvér diktatúrája, a cenzúra gépezete. A Facebook és a YouTube is törölte Dúró Dóra, illetve a Mi Hazánk oldalairól az igazságot, amit leírtunk erről a gonosz mesekönyvről, amelyben újraírták a régi meséket úgy, hogy nem a királyfi és királylány, hanem két királyfi lesz szerelmes egymásba, vagy éppen nemet vált, transzneművé alakul az egyik szereplő, illetve lányos szoknyát akar hordani egy fiú, de Hamupipőke is homokossá válik. Az már csak hab a tortán, hogy mellesleg Pöttöm Panna cigány lesz.

De a cenzúra mellett elkezdtek özönleni a halálos fenyegetések is a magukat mindig üldözött, békés áldozatoknak mutató aljas, sötét lelkű, beteg szörnyektől, akik nem csupán Dúró Dórát, de a gyermekeink egészséges fejlődése érdekében az aberrált propagandát tartalmazó mesekönyv ellen szintén felszólaló Schittl Esztert, a CitizenGO magyarországi kampányigazgatóját is fenyegetni kezdték , aki ehhez hasonló üzeneteket kapott: „Óvatosan náciribanc, mert be lesz törve a pofád! Tudom, hol laksz” – írta egy „békés” LMBTQP-aktivista. A szintén többgyermekes családanyát, Budaházy Eddát is fenyegetni kezdték ezek a sátánfajzatok, mert Edda is kiállt az egészséges családok és a gyermekek mellett.