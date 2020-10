Micsoda remek ember lehet! - gondolja ezeket olvasván a borsodi szavazó, és már tudja is, hova húzza be az X-et...

A baloldal rasszistának tartja a szerencsieket

Karácsony Gergely személyesen is kampányol szombaton a helyszínre kiszállva Bíró László mellett.

Sokan próbálják megfejteni azt a rejtélyt, hogy a szélsőjobbtól a szélsőbaloldalig terjedő, összeturmixolt ellenzéket mi vezette arra, hogy egy náci gondolkodását nyíltan vállaló jelöltet találjanak az eredetileg jobbikos Bíró László személyében a szerencsi-tiszaújvárosi képviselőjelölti posztra. Arra kár szót is vesztegetni, hogy már a múlté a politikus nácibarát alapállása, hiszen zsidó és cigánygyűlölő, tetűcsúszdásozó, judapestező, sztojkázós megjegyzéseit nem a messzi múltban, hanem egy-két éve eresztette meg. Esze ágában sincs a mai napig tényleg megkövetni a zsidóságot, cigányságot és mindazon embereket, akiket felzaklat, sért, félelemmel tölt el a náci gondolatok, mondatok leplezetlen hangoztatása.

Annál is inkább érthetetlen, miért ragaszkodtak ilyen pitbullmódra Bíróhoz, mivel baloldali közéleti személyiségek, értelmiségiek egész sora tartja nonszensznek és vállalhatatlannak a nácibeszédű férfiú futtatását. Ráadásul a baloldali pártok sokáig éppen hisztérikus nácivadász cirkuszolásukkal próbálták magukra felhívni a figyelmet. Most legalább kiderült, hogy ebben is alakoskodtak, hazudtak éveken keresztül.

Úgy tűnik, egy igen-igen kézenfekvő megoldás mindenkinek elkerüli a figyelmét: a náci jelölt mellett azért tarthatnak ki körömszakadtukig védelmezve a legborzalmasabb megnyilatkozásait is, mert úgy gondolják, hogy éppen ezzel a rasszista tempóval tudják majd elnyerni a mandátumot Borsod megyének ezen a tájékán. Vagyis nem kevesebbről van szó, mint hogy antiszemitának, rasszistának tartják a szerencsieket, s úgy vélik, a similis simile gaudet, a hasonló a hasonlót szereti reflexe alapján éppen a jobbikos-baloldali politikus vállalhatatlan, penetráns kijelentései által lesz ő a befutó Szerencsen.

Azért ez nem semmi, hisz ha jobban utánagondolunk, olyan, hogy egy egész megyét, térséget lerasszistáztak, leantiszemitáztak, illetve annak tartottak volna – még nemigen fordult elő modern kori történelmünkben. Márpedig a jelek szerint ez most megtörtént: az MSZP, a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, a Párbeszéd – és valahány párt a naptárban – kifejezetten kedveskedni akar a szerencsieknek, hogy egy nekik leginkább tetsző, az ő nácista hajlandóságaikhoz leginkább illő képviselőjelölttel.

Végre megtaláltuk hát, mi a közös nevező Gyurcsány Ferenctől Karácsony Gergelyig az ellenzéki pártokban: a szélsőségek, a rasszisták, nácik szeretete – és a szerencsiek, tiszaújvárosiak antiszemitának, rasszistának tartása. Friss fejlemény, hogy Karácsony Gergely személyesen is kampányol szombaton a helyszínre kiszállva Bíró László mellett. Ezzel deklarálja, hogy nemcsak jó jelöltnek, hanem rokonléleknek is tartja. Vagyis osztja azt a perverz, gyűlöletkeltő nézetét, hogy Budapest igazából Judapest. Márpedig ha a főpolgármester egy húron pendül a rábízott főváros náci típusú lezsidózásában, természetszerűleg egyetért vele – és a többi baloldali párttal – abban is, hogy a borsodiak rasszisták, antiszemiták, ezért kell nekik egy hasonszőrű képviselő.

Nagy kérdés, hogy ehhez a sértéshez, lealacsonyító beállításhoz a borsodiak mit szólnak. Ismerve azonban történelmüket, hagyományaikat, az elutasítás valójában nem is lehet kérdés.

Megyeri Dávid