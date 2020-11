Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester nyilvánosságra hozott egy önkormányzati határozatot a ferencvárosi közterekre kiírt ’Public Art’ nyílt pályázat elbírálásáról, ebben szerepel többek között egy Black Lives Matter névre hallgató pályamű is - írja a Telex.

A szobrot a Ferenc téren helyezik majd el 2021. április 1. és 2021. április 14. között. Szalay Péter munkájára a szakmai zsűri azt írta:

Egy olyan köztéri emlékműszobor parafrázis, amely jelenleg is aktuális társadalmi és politikai kérdéseket érint és hoz játékba: Black Lives Matter, az LMBTQ-val kapcsolatos, a társadalomban élő előítéletek. A szobor térdelő gesztusa a köztéri szobordöntési mozgalmakra is utal, a műalkotás mindenkori helyzetéről is elgondolkodtat. Az utcáról egyszerű befogadó számára is jól dekódolható nyelve a public art elvárásoknak a felirattal kiegészülve jól megfelel.