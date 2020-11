Az MSZP és az LMP - a DK-hoz és a Párbeszédhez hasonlóan - Demeter Szilárdnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának, miniszteri biztosnak a leváltását szorgalmazta ma az Országgyűlésben, írja az MTI.

Harangozó Tamás (MSZP) azt firtatta: Demeter Szilárd meddig maradhat a helyén.

Csárdi Antal (LMP) is megkérdezte: mikor hozza meg a kormány Demeter Szilárddal kapcsolatban az "elvárható és szükséges döntést".

Új zsidónak érzi magát, de nem lehet az

Arató Gergely DK-s képviselő a Telex szerint azt mondta, hogy

Varga Mihály pénzügyminiszter viszonválaszában Demeter Szilárddal kapcsolatban azt mondta: nem tiszte, hogy összekösse az ország finanszírozását Demeter Szilárd írásával (ugyanis az volt az eredeti téma - a szerk.). Azt ugyanakkor jelezte: Demeter Szilárd visszavonta írását, Facebook-oldalát is törölte, és

Megjegyezte: a baloldal itt is kettős mércével mér, mert amikor az egyik baloldali képviselő, polgármester azt mondta, hogy Adolf Hitler megérdemelten volt az év embere, akkor a baloldali pártok semmilyen konkrét lépést nem tettek. Hozzátette: legutóbb Bíró László esetében is mintha a kettős mérce működött volna.

DK-közlemény: Az egész magyar kormány szégyene, hogy Demeter Szilárd még most is múzeumigazgató és miniszteri biztos lehet!

Hiába vonta vissza, hősies utószemtelenkedés után Demeter Szilárd saját vállalhatatlan, és minden jóérzésű embert sértő publicisztikáját, a magyar kulturális kormányzat mindeddig a füle botját sem mozdította az írás kiváltotta hazai és nemzetközi tiltakozáshullámra. Ez azt jelenti, hogy a mai napon a magyar kulturális örökség egyik legfontosabb intézményének számító Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját, és a magyar könyvszakma fejlesztéséért felelős miniszteri biztosát még mindig Demeter Szilárdnak hívják, holott Demeter verbális ámokfutásával nem csak a magyar, de a nemzetközi irodalmi és művészvilág előtt is ellehetetlenítette magát.

A Demokratikus Koalíció elfogadhatatlannak tartja, hogy Demeter annak ellenére vezetheti tovább a múzeumot, hogy múlt heti szellemi környezetszennyezésével végképp kiírta magát az európai értelmiség köréből. Ugyan hogyan fogja a nemzetközi színtéren is hiteltelenné vált Demeter tovább képviselni a magyar irodalom és kultúra ügyét? Ha a döntéshozókban még maradt egy csöppnyi jóérzés, akkor meghallják a magyar és nemzetközi írótársadalom hangját, és Demeter Szilárdot még ma lemondatják a posztjairól!

Gy. Németh Erzsébet

Budapest kulturális ügyekért felelős főpolgármester-helyettese

Ijedtében még a Facebook-profilját is törölte, de továbbra is a fejét követelik

A budapesti amerikai nagykövetség határozottan elítéli a közelmúltban megjelent véleménycikk kijelentéseit, amelyek egyenlőségjelet tesznek a jelenleg Európában zajló viták és a holokauszt során több millió ember ellen elkövetett rettenetes gyilkosságok közé – olvasható a budapesti diplomáciai testület honlapján megjelent közleményben. Mint írják, a „holokauszt bármiféle relativizálása és minimalizálása kapcsán zéró toleranciát kell gyakorolni”.

A nagykövetség ezzel csatlakozott a Demeter Szilárd szombaton megjelent véleménycikke nyomán tiltakozók egyre népesebb táborához. A nyilatkozatot elítélte a Mazsihisz, az izraeli nagykövetség, Köves Slomó, az EMIH vezetője mellett Vámos Miklós író is. Indult egy a PIM főigazgatójának lemondását követelő petíció is, amelyet már mintegy 150 "művész, közéleti személyiség" (mint pl. Geszti Péter, Iványi Gábor, Schilling Árpád, Spiró György vagy Závada Pál) mellett közel 12 ezren írtak alá. Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök nyílt levélben írt arról, hogy ha Demeter még hétfőn is kormánybiztos lesz, akkor az arra utal, hogy a cikk állításai egybeesnek a kormány álláspontjával.