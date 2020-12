Anyaország, Lapszemle :: 2020. december 2. 17:53 ::

"A szakállas úr azt mondta, néha ő is rendez ilyen szexpartikat otthonában"

Egy 29 éves doktori hallgató, David Manzheley szervezte azt a brüsszeli buzibulit, ahol Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselője is megjelent pénteken este. Azóta több részlet is kiderült arról, hogy milyen volt a bizonyos szexparti a fekete pókhálókkal és ördögvillákkal, na meg a 25 – többségében férfi résztvevővel –, David most egy újabb beszámolót adott a belga De Standaardnak.



A főszervező kisköcsög, akit jó ideig fog Szájer látni a rémálmaiban (fotó: rr)

David azt mesélte, gyakran rendez ilyen szexpartikat, nem pénzért, csak szórakozásból. Szájerről pedig így beszélt:

Nem ismertem a szakállas urat, csak röviden mutatkozott be. Azt mondta, régóta él Brüsszelben, és néhanapján ő is rendez az otthonában ilyen szexpartikat. Másról nem beszéltünk. Nem tudtam, hogy ő az Európai Parlament tagja. A vendégeim Európa minden szegletéből érkeznek, ha a környéken vannak, eljönnek a partijaimra.

David arról is beszélt, hogy a lakásban, ahol a bulit tartotta, egy barátjával él, az orgiát pedig a Whatsappon keresztül beszélték meg. Tízen mondták, hogy átmennek hozzá, mindenki vihetett egy-egy embert magával, így került Szájer is a buliba, ami David szerint este hat körül kezdődött, és ha minden jól ment volna, fél tízre már vége is lett volna.

A házigazda szerint az ő bulijaiban nincs zene, nincs tánc, csak szex.

Mindenki azért jön, hogy szexeljen. Szex csakis férfiakkal és óvszer nélkül. Nincsenek nők. Az egyetlen feltétel, hogy a résztvevők nem lehetnek HIV-pozitívak és koronavírusosak. Egy másik szabály: mindenki meztelen

– szemléltette a sajátos szabályokat David. Ezért sem tudja, hogy akart Szájer ruhában elmenekülni, amikor a rendőrség megtörte a bulit (más hírek szerint Szájer meztelenül próbált menekülni). A részleteket viszont David nem teljesen tudja felidézni, épp valakivel fajtalankodott egy másik szobában.

David haragszik a rendőrségre is, mert szerinte egyáltalán nem volt indokolt, hogy kiszálljanak a helyszínre, merthogy nem is voltak hangosak. A rendőrök ezután állítása szerint "homofób megjegyzéseket" tettek a parti résztvevőire. "Semmi ilyesmit nem fogadok el. Biztosan bejelentést teszek" – mondta.

Arra a kérdésre, hogy koronavírus idején miért rendez ilyen partit, David azt mondta:

ez egy depresszív időszak a homoszexuálisoknak, főleg az olyan embereknek, mint nekem, akiknek hatalmas a szexétvágya. A leggyakrabban nagyobb partikat tartok bérelt házakban, nagyjából száz résztvevővel. Vagy kéthavonta vannak ilyen bulik. Manapság viszont sokkal kisebbek ezek, mint ez a legutóbbi is. De minden résztvevő átesett már a koronán az első hullámban.

Egy észt diplomata is ott volt



Egy észt diplomata is részt vett azon a brüsszeli szexbulin, amin Szájer József is, jelentette be az észt külügyminisztérium az észt sajtó szerint

A Brussels Times szerint Szájeren kívül még két másik, diplomáciai mentességet élvező ember is ott volt a buliban, D. O. (1977) és P. B. (1987), egyikükről most kiderült, hogy észt volt. A rendőrségi razzián mindketten a diplomáciai mentességükre hivatkoztak az igazoltatásnál a lap szerint.

Azt is írják, a parti mindegyik résztvevőjének 250 eurós bírságot kell fizetnie, mert megszegték a koronavírus-rendeleteket. A rendőrség drogot is talált a helyszínen.

A nemzetközi sajtót is bejárta a "kanos magyar" híre

Kedd estére a belga és a magyar után a nemzetközi sajtóhoz is eljutott Szájer József illegális szexpartijának híre. A botránnyal gyakorlatilag minden nagyobb angolszász sajtótermék foglalkozott.

BBC-n "Szájer József: Lemondott a magyar EP-képviselő, miután állítólag megszökött egy melegorgiáról" címmel jelent meg cikk, mely kedd este az ötödik legolvasottabb anyag volt a világ egyik legelismertebb hírportálján. A cikkben kiemelik, hogy Szájer úgy vett részt a bulin, "melyet a belga média meleg szexpartiként jellemez", hogy közben az "LMBTQ-ellenes" Fidesz egyik vezető tagja.

A legolvasottabb brit bulvárlap, a Sun az "LMBTQ-ellenes párt házas EP-képviselője az ablakon kiugorva menekült a 20 fős orgiáról" címet adta kedd délutáni írásának. A cikkben egy ponton nemes egyszerűséggel csak "a kanos magyar"-ként hivatkoznak Szájerre. A másik nagy brit bulvárlap, a Daily Mail pedig arról ír, hogy Szájert akkor kapták el a rendőrök, "amikor épp az ereszcsatornán csúszott lefelé". Az oldal azt is kiemeli, hogy a botrány a lehető legrosszabbkor jött a Brüsszellel a jogállamiság miatt vitában álló Orbán Viktornak.

Az Atlanti-óceán másik oldalán a New York Times arról ír, hogy Szájer azután kényszerült lemondásra, hogy részt vett egy járványügyi korlátozásokat megszegő partin Brüsszelben, amin rajtaütött a rendőrség. Kiemelik, hogy Szájer közleményében nem kommentálta a belga média azon értesüléseit, hogy a belga főváros melegnegyedében rendezett orgián kizárólag férfiak vettek részt. A lap megemlíti, hogy nem ez az első alkalom a közelmúltban, hogy egy fideszes politikusnak szexbotrány után kell lemondania, utalva Borkai Zsolt adriai orgiájára, mely a 2019-es önkormányzati választások előtt szivárgott ki.

Washington Post azt emelte ki, hogy a szexpartizó Szájer volt az egyik atyja a 2011-es alaptörvénynek, mely a Human Rights Watch szerint diszkriminál az "LMBTQ közösség" ellen, és "limitálja a nők jogait". A Business Insider honlapján a "Lemondott egy melegellenes magyar politikus, akit elkaptak a rendőrök, miközben az ablakon keresztül menekült egy 25 fős orgiáról" című írás a kedd este legolvasottabb anyaga volt, de a Daily Beast baloldali bulvárlap címlapján is kiemelkedő helyen szerepelt Szájer orgiájának híre.

(Telex nyomán)

