Mindennapi látlelet a Magyar Postáról: a cigány csomagkézbesítő esete

Köztudomású, hogy volt postai dolgozóként igen gyakran foglalkozom a postát érintő témákkal és problémákkal portálunk hasábjain is. Nyilván ezek elsősorban azt irányozzák, hogy felhívjam a figyelmet arra, a posta vezetése milyen súlyos mulasztásokat követ el, tehát, hogy így fogalmazzunk, ebbéli tevékenységem a postások védelmében értelmezhető. Ám ne menjünk el szó nélkül a mellett sem, hogy bizony rengeteg a lakossági panasz.

Ez azonban egy cseppet sem mond ellent semminek, ennek ugyanis az az oka, hogy a Magyar Posta állandó munkaerőhiánnyal küzd, a rossz körülmények és az alacsony bérek miatt, ezért bizony sokszor olyanokat is felvesznek, akikre nem sokat bíznánk rá. Ok és okozat, végső soron ez is a posta felső vezetésének súlyos mulasztásaira vezethető vissza.

Egy ilyen esettel keresett meg egyik olvasónk is.

Kezdésként rögvest elég annyi hozzá, egy cigány csomagkézbesítő viselt dolgairól van szó. Mielőtt még valaki megörülne, s mondaná, „legalább dolgozik”, annyira azért ne örüljünk, mint ahogyan olvasónk sem örült. Rendelkezésünkre bocsájtotta (személyes adatait természetesen mellőzve) a panaszlevelét, melyet a posta ügyfélszolgálatának írt. Alább olvasható.

Tisztelt Magyar Posta! Édesanyám a mai napon (2020. 11. 30.) NEM UTÁNVÉTES csomagot várt az Avontól. A futár hölgy hívta, kérdezte tőle, hogy otthon van-e, és megjegyezte: 12 800 Ft lesz a csomag, és csak készpénzzel lehet fizetni. Pár percen belül meg is érkezett a „kolléganőjük”, anyukám átvette a csomagot, és naivan fizetett. Miután elment a futár hölgy, anyukám felhívta az Avont, és ott kiderült, hogy nem kellett volna egy forintot sem fizetni a csomagért. Ezután bementünk a ****** I. sz. posta csomagkezelő részlegére, ahol a csoportvezető nagyon kedvesen és udvariasan kiderítette a futár hölgy telefonszámát. Fel is hívta azonnal és kérdőre vonta, hogy miért kért pénzt a csomagért. Hallottam, ahogy a hölgy mondja neki, hogy „miért, nem kellett volna?”. A csoportvezető átadta a futár telefonszámát, hogy hívjuk fel és visszaadja a pénzt. Nem telt el 3 perc, és hívtam is a futár hölgyet, aki tagadni kezdett, hogy ő nem is vitt csomagot a ***** sétány 6-ba, csak az 1 szám alá. Miután mondtam neki, hogy tanú is van, aki látta, hogy eltette a pénzt, egyből mondta, rendben, akkor találkozunk, és visszaadom a pénzt. A **** sétány és az ***** utca között állt a **** utcában egy fehér MPL-s Volkswagen Caddyvel. Mikor kiszálltunk, kivette az akksit a csomagkezelő kézikészülékből, mondván, lemerült. Majd próbált úgy tenni, mintha nem emlékezne anyukámra. Mondhatom, elég fura, hogy valaki ennyi memóriával Önöknél kézbesítő lehet. Aztán anyukám mondta neki, hogy 20 000 ft-os címletű bankóval fizetett, és 7000 Ft-ot adott vissza neki a piros pénztárcájából, merthogy 2 pénztárca volt a hölgynél. Erre azonnal visszaadta a pénzt. Majd megjegyzést tett rám, hogy az utasaimmal beszéljek így, ne vele. (Taxisofőr vagyok.) Én meg mondtam neki, hogy az utasokkal nem beszélek így, és nem adok rosszul vissza, illetve nem számlázok túl. Köszönés nélkül otthagytam eme bunkó kollegájukat. Hallatlan, hogy 2020-ban egy állami cégnél ilyen eset megtörténhet. Javaslom Önöknek a **** futárszolgálat működését tanulmányozni, fényévekkel jobbak Maguknál.

Azt nem tudjuk, a cigány kézbesítő állományban van-e még, de a legszomorúbb az, hogy döntően nem is különösebben lényeges, mert, bár teljes természetességgel mondhatjuk, az ilyet ki kell rúgni (reméljük, meg is történt), de aztán tovább mi lesz? Felvesznek egy hasonszőrűt? Vagy nem vesznek fel senkit a helyére? Jól látható, fejétől bűzlik a hal… Lényeg, hogy a vezérigazgató úr és társai havonta fel tudják kapni a többmilliós prémiumot. Addig nincs baj. Nekik.

Lantos János – Kuruc.info