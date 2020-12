Anyaország :: 2020. december 11. 18:58 ::

14 éves késelt egy tabányai általános iskolában - Mi Hazánk: nemhogy két hét, tíz év alatt sem sikerült rendet tenni

A Tatabányai Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett elkövetése miatt folytat büntetőeljárást az ellen a 14 éves fiú ellen, aki 2020. december 9-én délelőtt egy tatabányai általános iskolában késsel megszúrta az osztálytársát.

A rendőrök a feltételezett elkövetőt előállították, tőle a kést lefoglalták. A gyanúsítottat a rendőrség őrizetbe vette és kezdeményezésére a Tatabányai Járási Ügyészség indítványt tett a letartóztatására, amit a Tatabányai Járásbíróság 2020. december 11-én elrendelt - derül ki a rendőrségi honlapról.

Mi Hazánk: nem két hét alatt, tíz év alatt sem lett rend

Pár nappal ezelőtt egy tatabányai általános iskolában szúrta meg hasonló korú társát egy 14 éves diák. A hírről nagyon szűkszavúan számoltak be a médiumok, és a rendőrség is. A sértettet kórházba szállították, a késelőt pedig előállította a rendőrség, ellene súlyos testi sértés bűntette miatt indítottak eljárást. A hír itt véget is ért, de a tendencia sajnon nem, hogy nem ért véget, de egyre aggasztóbb méreteket ölt. A baloldal szabadkezűsége után a Fidesz kétharmados, több, mint tíz éves kormányzása sem tudott eredményt elérni a jelenség kapcsán, amely már nem csak az ország észak-keleti részében, hanem a Dunántúlon is egyre gyakoribb probléma - írja közleményében Dócs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Alább a folytatás.

Két hét helyett egy évtized is kevés volt ahhoz a Fidesznek, hogy a közbiztonság és a közrend megszilárduljon az országban. Ehelyett mindennapossá váltak az idős, magatehetetlen, egyedül élő személyek ellen elkövetett támadások, az iskolai erőszak, amely egyre brutálisabb formában jelenik meg. Az elgettósodás nyomán pedig egyre gyakoribbak a vagyon elleni bűncselekmények, amelyeket sokszor fiatalkorúak követnek el, akik a gyilkosságtól sem riadnak vissza. Jól mutatja a rendszer hiányosságait és gyengeségét, hogy úgy nőnek fel a gettókban teljes generációk, hogy számukra ez a követendő viselkedési forma, ebben szocializálódnak, ezt másolják szüleiktől.

Eseti kezelés helyett a probléma gyökeréig kell eljutni és azt megszüntetve lehet hatékony, szemmel látható eredményt elérni. Ennek érdekében a Mi Hazánk Mozgalom egy átfogó problémamegoldási javaslat kidolgozásán dolgozik, amellyel valódi eredményeket lehet elérni.

A társadalom egyik legerősebb pillére a rend, amely kihat az összes többi szegmensre is. Ma Magyarországon sok minden más mellett ez sincs biztosítva az állampolgárok számára, és ez jelentős befolyásoló tényező az egyre inkább demoralizált lakosság számára. A hasonló esetek kapcsán nem az iskolarendőr fog átütő, megnyugtató megoldást hozni, hanem a jelenség erős kezű felszámolása. A Mi Hazánk Mozgalom a példát statuáló büntetési tételek mellett a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények esetében a szülők felelősségre vonását is indokoltnak tartja, hiszen a legtöbb ilyen eset a szülői felelőtlenségből, a nevelés hiányából fakad.