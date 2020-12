Anyaország, Cigánybűnözés :: 2020. december 22. 17:31 ::

Tollát tépte, ütötte-rúgta, fojtogatta - így végzett a cigány barbarizmus a szépséget megtestesítő pávával

Felfüggesztett szabadságvesztést kapott az a kiskörei férfi, aki megfojtotta és ellopta a pávát – közölte Egri Törvényszék.

A bíróság által megállapított tényállás szerint 2020. november elején – pontosabban meg nem határozható időben a sértett kiskörei nyaralójának udvaráról egy páva szökött ki, melyet az utca végén dolgozó négy fős közmunkás brigád észlelt.

A brigád egyik tagja elhatározta, hogy a pávát megfogja és levest főz belőle, s társai előtt kijelentette: „ilyet az étteremben sem kapni”. Akkor a vádlott az állathoz lépett, elkezdte a faroktollait tépkedni, majd belerúgott, mire a páva a földre került, ám még élt. A vádlott fojtogatta a pávát, közben többször nyakon ütötte, mire végül a páva elpusztult. A vádlott aztán még több tollát kitépte a pávának, majd azt a kabátjába rejtette és eltulajdonította. A bűncselekménnyel okozott 60 000 Ft kár nem térült meg.

A vádlott beismerte a terhére rótt bűncselekményeket, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.



Novotnik Elemér minden képét törölte Facebookról, miután közszemlére tettük - de mi nem felejtünk

A Hevesi Járásbíróság a vádlott bűnösségét állatkínzás bűntettében és lopás vétségében állapította meg, és vele szemben halmazati büntetésül egy év szabadságvesztést szabott ki, melynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. A bíróság a próbaidő tartamára elrendelte a vádlott pártfogó felügyeletét.

A bíróság a magánfél által előterjesztett polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasította.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott büntetlen előéletű, a bűncselekmények elkövetését beismerte, azt, hogy három kiskorú gyermekét egyedül neveli, és hogy a cselekményeket megbánta (hát persze, lásd a lenti kapcsolódó anyagunkban, mennyire - a szerk.), míg súlyosító körülményként értékelte a vagyon elleni bűncselekmények elszaporodottságát.

Az ügyész, a vádlott és a védő a bíróság ítéletét tudomásul vette, így az ítélet a kihirdetés napján jogerőre emelkedett.

A páva mint jelkép

A páva szimbólum a hindu jelképrendszer egyik legizgalmasabb motívuma. A páva India nemzeti madara, az isteni kegyelem, a szépség, a megújulás szimbóluma. Filozófiai és spirituális jelentéssel is bír. A páva motívum a magyar és az indiai népművészetben számtalan helyen és formában jelenik meg.

A páva Indiából és Délkelet-Ázsiából származik, innen terjedt el az egész világon. Szivárvány színekben játszó, szemkápráztató farktollazat jellemzi. Tánca révén pedig ősidők óta jelentős szimbólum keleten és nyugaton is. Ez a fenséges madár színpompás tollazatával minden korban megihlette a költőket és a művészeket.

Páva motívum a magyar népművészetben

A páva motívumnak a magyar díszítőművészetben kiemelkedő szerepe van. Huszka József néprajzkutatónk művészettörténeti munkája rendkívül jelentős. A páva eredetéről így írt: “Indiai eredetű. Az indiai hitregény szerint a páva egy tiszta csillag, és egy fénylő napot jelent.”

A páva motívum a népi szőtteseinken, a hímzéseken, a szűrhímzésen, a fafaragásokon egyaránt megtalálható. A népköltészetben a szerelem szimbóluma, tágabb értelemben a farktollai a világmindenséget jelképezik.

Páva jelkép a magyar népdalban

A páva szimbolikája megjelenik a népdalokban és a szólásokban is. Népköltészetünkben a páva az örök szerelem, a szabadság és a tisztaság jelképe. Népdalaink között külön csoportot alkotnak az ún. pávadalok. Ezek leghíresebbike a “Röpülj, páva, röpülj!” kezdetű magyar népdal.

Ady Endre nevezetes “Felszállott a páva” című költeménye önmagában egy változat a magyar népdalra. Kifejezetten a szabadság és a szükséges változás eszményének a verse.

A páva India nemzeti madara

A páva India szent madara, nem csak a vallásos hangulat védi, hanem parlamenti törvény is. 1963-ban a pávát India nemzeti madarának nyilvánították, mivel gazdag vallási és kulturális hagyományok is fűződnek hozzá. Az indiai vadvédelmi törvény szerint tilos a vadászata - olvashatjuk a bharata.hu-n, mely alapján megállapítható, hogy az indiai leszármazott a saját őshazája törvényeit is megsértette...