Anyaország, Cigánybűnözés :: 2021. január 10. 15:52 ::

Magát örökösnek mondó tolvaj prostituált és az ő TEK-ezredes testvére a halálra égetett milliárdos ügyében

Váratlan fordulat történt az augusztusban halálra égetett milliárdos nagyvállalkozó ügyében: egy nő 2020. november végén e-mailt küldött a hagyatéki eljárás lefolytatására kijelölt önkormányzatnak, amelyben nem kevesebbet állított, mint hogy „M. István végrendeletében a személyére vonatkozóan rendelkezett”. Gyöngyösi Tünde - a hatóság felszólítása ellenére - a mai napig nem nyújtotta be az állítólagos dokumentumot, noha jelentkezése óta másfél hónap telt el, írja a Privátkopó.

A hölgy személye rendkívül érdekes az ügy szempontjából, hiszen azt állítja, hogy 3 és fél évig az üzletember élettársa volt, ugyanakkor a milliárdos 2019 őszén úgy nyilatkozott a Budapest XII. Kerületi Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály munkatársának, hogy a nő rendszeresen pénzt lop tőle, valamint olyan „szereket” kever az ételébe, amelyek rosszullétet idéznek elő nála. Gyöngyösi Tünde testvére a TEK műveleti főosztályvezetője, Gyöngyösi Károly ezredes. Az ügy legújabb fejleményeiről a bűncselekmény áldozatává vált üzletember fiatalabb lányával beszélgettek a lap munkatársai, akit - védelme érdekében - továbbra is Anikó keresztnéven szerepeltetnek az alább olvasható interjúban.

- Mikor és hogyan került édesapja közvetlen környezetébe Gyöngyösi Tünde?

- Prostituáltként, többedmagával - apám egyik ismerőse által -, 2013-ban került először ide, és az volt a feladatuk, hogy meztelenül úszkáljanak a villa úszómedencéjében, így „szórakoztassák” apámat és a munkatársait. Ezt többen tanúsítják. Aztán még néhányszor megjelent a házban, szexuális szolgáltatást nyújtott apámnak, ezt követően gyakorlatilag eltűnt. Majd 2017-ben, Mága Zoltán hegedűs egyik koncertjén bukkant fel újra, ezen az eseményen találkozott ismét apámmal. Aztán 2018-ban, amikor édesanyám meghalt, elkezdett nagyon intenzíven „legyeskedni” apukám körül. Úgy gondolom, hogy őt valaki úgymond odarakta apám mellé, felé lett terelve, ugyanis a nő - finoman fogalmazva - nem egy koncertre járó típus. „Rácuppant” apára, de soha nem éltek együtt, ő csak ide járt, néhányszor itt aludt. Megkapta a pénzét a szexuális szolgáltatás nyújtásáért, aztán távozott. Életvitelszerűen nem élt együtt apámmal, nem volt itt egy bugyija vagy fogkeféje sem, még ideiglenes tartózkodási céllal sem volt bejelentve az ingatlanba. Ide járt, lopott és hazament, aztán megint jött, megint lopott és megint hazament. Az igaz, hogy apa gyakran elvitte étterembe vagy wellnessezni, de ez nem jelenti azt, hogy együtt éltek volna. Ő csak kitalálta ezt magának, hogy az örökséget megkaparintsa.

- Mi a foglalkozása Gyöngyösi Tündének? Van erről információja?

- Ő azt állította nekünk, hogy tanár. Megmondom őszintén, ezt nagyon nehezen tudom elképzelni róla. Sőt, nagyon nehezen sem.



A "tanárnő"

- Mi történt azt követően, hogy az édesanyja 2018-ban elhunyt?

- Gyöngyösi Tünde egyre gyakrabban jelent meg a házban, egyre erőszakosabb volt a viselkedése, ezért apám többször megszakította vele a kapcsolatot, de valahogy mindig sikerült visszakönyörögnie magát. Olyanra is volt példa, hogy a kerítésen átmászva jutott be az ingatlanba. Egyre durvábban kezdett lopkodni, először csak apróságokat, aztán már nagyobb összegeket és bankkártyákat. Tisztán látszik a bankszámlakivonatokból, hogy amíg anya élt, nem volt pénzszórás, dőzsölés, csak a létfenntartással összefüggő alapvető dolgokra költöttek, ám abban a pillanatban, amikor ez a nő megjelent, az első hónapban, dirr, mindjárt 60 millió forint eltűnt a számláról. Napi szinten „folytak el” egy-másfél, volt, amikor kétmillió forintok apám céges bankszámlájáról. Jelen állás szerint abban a 2-2 és fél évben, amikor Gyöngyösi rendszeresen apámhoz járt, közel 90 millió forint tűnt el a számláról. És ez csak egy cég. Találtunk olyan pénzügyi terhelést, amely ékszerek vásárlásával volt kapcsolatos. Ez a kifizetés is céges számláról történt.

Gyöngyösi Tünde válasza a bűnügyi portál azon kérdésére, hogy összesen mennyi pénzt kapott, és milyen jogcímeken M. Istvántól: „Együtt éltünk, István szeretett jól élni, ez pénzbe került, nagyvonalú volt velem szemben, szerette, ha szép ruhában járok. Természetesen használtam a bankkártyáját. Sokat jártunk étterembe, kirándulni, többnyire együtt vásároltunk. István pénzügyeit a privát bankárai kezelték - ők pontosan tudják, hogy mikor és mennyi pénzt utalt nekem. A nekem utalt pénzekből sokat vissza kellett forgatni, mert számtalanszor előfordult, hogy pénz nélkül maradt. Sohasem számoltuk, hogy mennyi pénzt költöttünk.” A takarítónő gyakran jelezte nekem, hogy amikor Tünde elment, apám 2-3 napig nem tudott magáról, teljesen ki volt ütve, munkaképtelen állapotban feküdt. Ki merem jelenteni, hogy a nő mérgezte apámat. Mégpedig azért, hogy el tudja lopni a bankkártyákat. Apa elmesélte nekem, hogy Tünde az aktuálisan ellopott bankkártyával elment éjszaka a Budagyöngyébe, felvette a napi limitösszeget, megvárta az éjfélt, és a másnapi keretet is lehívta a számláról. A közelmúltban a céges számlát vezető bankban arról tájékoztattak, hogy apukám hetente járt be új kártyákért. Volt olyan is, hogy a privát bankár házhoz hozta az új bankkártyát, amely már aznap estére eltűnt.

- Ilyen volt az édesapja, ahogy Gyöngyösi Tünde leírta őt a Privatkopo.hu-nak küldött válaszában? Számolatlanul költötte a pénzt? Volt, hogy emiatt anyagi problémája támadt?

- Egyáltalán nem ilyen volt. Ötször megnézte, hogy mire ad ki pénzt. Kifejezetten spórolós volt. Igazi „fogtechnikus”, azaz a fogához verte a garast. Soha nem fordult elő, hogy nem volt pénze. Az pedig még viccnek is gyenge, hogy Tünde adott vissza apámnak pénzt az állítása szerint neki „utalt” - szerintem inkább ellopott - összegekből.



Az M. Istvánt fogva tartó bűnbanda egyik tagja, Kiss József 2020. május 27-én feljelentést tett a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen (részlet a feljelentésből)

- Mi a helyzet édesapja magánbankszámláival? Azokról mennyi pénz tűnt el?

- Ezt még nem tudom, ugyanis a hagyatéki eljárás jelenlegi fázisában kizárólag a céges számlákra van rálátásom, a magánbankszámlákon történt pénzmozgásokról csak az eljárás legvégső szakaszában, az örökség „kihirdetésekor” fogok tudomást szerezni. Feltételezem, hogy Gyöngyösi Tünde attól tart, hogy további bűncselekményekre derülhet fény apám magánszámláival összefüggésben is, és azért jelentkezett be úgymond örökösként az illetékes önkormányzatnál, hogy ezzel akadályozza, elhúzza a hagyatéki eljárást, mégpedig azzal a céllal, hogy minél később szembesüljek azzal, összességében mennyi pénzt lopott el apámtól. Hiába erőlködik, nem fogja megúszni a büntetőeljárást, a tetteiért felelnie kell.

- Gyöngyösi Tünde a hagyatéki eljárás lefolytatására kijelölt önkormányzatnak 2020. november 22-én e-mailt küldött, amelyben azt állította, hogy „M. István végrendeletében személyemre vonatkozóan rendelkezett”. Véleménye szerint létezhet olyan végrendelet, amelyben az édesapja Gyöngyösi Tündét nevezte meg örökösként?

- Teljesen biztos vagyok abban, hogy ilyen tartalmú hiteles, legális végrendelet nincs. Nyilatkoztattam az ügyben apukám volt ügyvédjét, aki 23 éven át látta el a jogi képviseletét, és a cigánybűnözők megjelenését követően, 2020. május elején vonta vissza megbízását apukám, hogy van-e tudomása olyan végrendeletről, amelyben Gyöngyösi Tünde örökösként szerepel. A válasza egyértelmű volt: nem szerkesztett, nem ellenjegyzett ilyen dokumentumot. Azt pedig elképzelhetetlennek tartom, hogy a cigánybűnözők fogságában apukám Gyöngyösi Tündére vonatkozóan végrendelkezett volna. Amennyiben ennek ellenére Gyöngyösi mégis előállna valamiféle papírral, azonnal büntetőfeljelentést fogok tenni ellene. Eddig nem mutatta be a hatóságnak az állítólagos végrendeletet, amelyre az önkormányzatnak küldött elektronikus levelében utalást tett.

- Az édesapját hónapokig fogva tartó erőszakos bűnözőktől kerültek elő azok a gépjárműkulcsok és forgalmi engedélyek, amelyek már jóval korábban, 2019-ben eltűntek. Ön szerint ez hogyan lehetséges?

- 2019 nyarán ellopták apám villájából a széfet. Kompletten ki lett szakítva a falból. A széfben benne volt - egyebek mellett - a bári kastély kulcsa, valamint autókulcsok, forgalmi engedélyek. A lopás akkor történt, amikor Tünde az ingatlanban tartózkodott, ezt ő mondta. 2020 tavaszán apám cigánybűnözők karmai közé került, akik haláláig fogva tartották őt. A széffel együtt eltűnt kastélykulcs, valamint a gépkocsik indítókulcsai, forgalmi engedélyei a cigánybűnözőktől kerültek elő 2020 nyarán. Ezzel kapcsolatban két dolog merült fel bennem. 1. Gyöngyösi Tünde ismerhette a bűnözőket. 2. Valamilyen módon segédkezhetett abban, hogy a bűnözők apám közelébe kerüljenek.



Részletek a 2019. október 9-én készült gyámhivatali jegyzőkönyvből, amelyben M. István súlyos állításokat fogalmazott meg Gyöngyösi Tündére volatkozóan

- 2019 októberében, a Budapest XII. kerületi gyámhivatal hivatalos helyiségében készült az a jegyzőkönyv, amelyben az édesapja a következőket állította: „Gazdagné Gyöngyösi Tünde az ételembe tesz olyan szereket, amely remegést, rosszullétet vált ki nálam”; „Drogot életemben nem fogyasztottam, hacsak a Tünde be nem adott valamit”. Ön ezeket elképzelhetőnek tartja?

- Ami tény: apám 2 év alatt kb. 35-40 kilót fogyott, a haja és a fogai kihullottak, fizikailag leépült, szellemileg beszámíthatatlanná vált. Ebben az időben Gyöngyösi Tünde volt a legtöbbet apámmal, de amikor ő távozott a házból, állítása szerint dolgozni ment, perceken belül megjelent egy másik prostituált, vagy akár több is egyszerre. Arra gyanakszom, hogy a prostituáltak jól ismerték egymást, tartották a kapcsolatot egymással, és Gyöngyösi Tündével együttműködve, összehangoltan „húzogathatták” apukámat. Biztos vagyok abban, hogy gyógyszerezték, drogozták őt.

- Ezt Gyöngyösi Tünde is elismerte a Privatkopo.hu kérdésére válaszolva. Azt írta, hogy „Mivel én napközben dolgoztam, előfordult, hogy mire hazaértem, idegen nők voltak a villában. Ilyenkor a szokványos italos állapotánál nagyon-nagyon másabb volt, olyannyira, hogy 3-4 alkalommal mentőt hívtam hozzá. Feltételezem, hogy drogoztatták, de erről bizonyosat nem tudok, csak állapotának rosszabbodását tapasztaltam.” Egy konkrét esetet említve pedig azt írta, hogy „István olyan drogos volt, hogy fel sem tudott állni a székből”. Azt is állította, hogy „senki - a rendőrséget is beleértve - sem segített” neki, noha ő - állítása szerint - meg akarta menteni az édesapját. Önnek van információja arról, hogy Gyöngyösi Tünde tett feljelentést vagy bejelentést a rendőrségen az édesapja gyógyszerezése, drogozása miatt?

- Tudomásom szerint Gyöngyösi Tünde egyetlen alkalommal sem tett feljelentést vagy bejelentést a bűnügyi hatóságnál annak gyanújával, hogy apukámat mérgezik, drogozzák.

- Ön, valamint a nővére ebben az időszakban rendszeresen tartották a kapcsolatot édesapjukkal?

- Egy ideig igen, azonban Gyöngyösi Tünde „munkássága” odáig fajult, hogy 2019 augusztusa óta apukámmal semmilyen módon nem lehetett kommunikálni. Most képzeljen el egy üzletembert, akinek a mai világban nincs saját mobiltelefonja... Apa tett feljelentést amiatt, hogy elment a telefonszaküzletbe, vásárolt egy készüléket, azonban ahogy hazaért, Tünde azonnal ellopta a telefonját. Úgyhogy mi, lányok, kizárólag Tünde telefonján keresztül tudtunk kapcsolatba lépni apánkkal. A nő mindig ott ült mellette és hallgatta, kivel és mit beszél, ennek mentén formálta apánk viszonyát velünk és próbálta őt elidegeníteni tőlünk. Naponta többször hívta fel apukám ügyvédjét, könyvelőjét, privát bankárát, üzleti partnereit, hogy ezzel sulykolja beléjük, hogy apához „tartozik” és mennyire érdeklik őt a dolgai. Tudatosan próbálta magát, mint „élettársat” felépíteni apukám környezetében. Rendkívül érdekes számomra, hogy 2020 májusában Gyöngyösi Tünde értesített arról, a bűnözők elszállították apát Nagykátára, hogy „visszavásárolja” valakitől az „eltűnt” személyi okmányait. Honnan volt neki információja erről?

Gyöngyösi Tünde ezzel összefüggésben a következő tájékoztatást adta a Privatkopo.hu-nak: „Az Istvánnál alkalmanként tartózkodó lányok egyike hívta fel a videóra a figyelmemet, én azonnal értesítettem erről a lányait.” Aztán ugyancsak ő volt az, aki jelezte nekem, hogy Makai Zsolt feltett a Facebook-oldalára egy videót arról, hogy a bűnbanda néhány tagja a villa medencéjében úszkál. Amikor rákérdeztem, hogyan szerzett tudomást a videó nyilvánosságra hozataláról, akkor azt válaszolta, hogy a Makai által futtatott kurváktól értesült róla, merthogy szokott velük beszélgetni.



A testvér, Gyöngyösi Károly rendőr ezredes, a TEK műveleti főosztályvezetője (fotó: civishir.hu)

- Gyöngyösi Tünde testvére, Gyöngyösi Károly rendőr ezredes, a Terrorelhárítási Központ (TEK) Műveleti Igazgatóság főosztályvezetője. Ön tudta ezt?

- Igen, Tünde gyakran kérkedett ezzel.



Az „élettárs” állítása szerint a TEK-nél vezetőként dolgozó testvére nem tett semmit az érdekében - mégis ezt az sms-t küldte a milliárdos lányának...

- Az édesapja és a TEK ezredese találkoztak, ismerték egymást?

Gyöngyösi Tünde válasza a bűnügyi portál ezzel kapcsolatos kérdésére: „A testvérem tényleg a TEK ezredese, és azon kívül, hogy nyomatékosan felszólított, tartsam magam távol M. István ügyeitől, mást nem tett és nem is fog tenni az érdekemben.” - Tünde 2018-ban összeismertette apámat a TEK-es ezredessel, több alkalommal találkoztak, többször együtt mentek el Debrecenbe, odavalósiak a Gyöngyösi testvérek. Amikor a cigánybűnözők megjelentek apukám körül, Tünde több alkalommal kijelentette, hogy szól a testvérének, aki intézkedni fog - de soha nem történt semmi. Vagyis történt: láthatatlan kezek fékezték a rendőrség munkáját, nehezítették a nyomozásokat.

Korábban írtuk: