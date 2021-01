Schiffer András is kiállt a Pestisrácok.hu mellett, amelynek tavaly a Google törölte hét éve működő YouTube-csatornáját, december 15-én pedig gyakorlatilag elérhetetlenné tették közösségi oldalukat a Facebook-felhasználók számára.

„Nem szóltunk akkor, amikor Novák Elődöt lekapcsolták, mert nem tartjuk magunkat széljobbereknek, nem szóltunk akkor, amikor a Pestisrácokat lekapcsolták, mert nem tartjuk magunkat propagandistának. Csak egy ponton azon fogjuk kapni magunkat egy szép vasárnap délelőtt, hogy nem is érdemes elmenni szavazni, mert az algoritmusok már régen eldöntöttek mindent. Ez forog kockán!” – mondta Schiffer A Riporternek.

Hozzátette: egy nemzetközi intézmény paradox módon csak akkor tud hatékony lenni az óriásvállalatokkal szemben, ha mögötte erős, népi felhatalmazással rendelkező kormányok vannak.

Az LMP egykori társelnöke veszélyesnek tartja a nemzetállami keretek feloldódásának folyamatát, mondván, hogy a szupranacionális szervezetek bürokratái „nagyon könnyen a megregulázandó cégek zsebébe kerülnek”. Példaként az uniós bürokráciát és az alakuló amerikai kormányt említette, ahol valaki egyik nap még egy multinacionális cég lobbistája, később kormányzati hatalomhoz juthat, vagy uniós főhatóság fejese lehet.

És persze nem szóltunk, amikor a Kuruc.infót törölték...



December 15-én, ugyanazon a napon tiltották le a felhasználók idővonaláról Novák Előd és a Pestisrácok oldalát, így az egyes bejegyzések korábbi, több tízezres elérései szinte nullára csökkentek, csak az adott Facebook-oldalt közvetlenül felkeresők látják tartalmait. A Facebook-felhasználók kiegyensúlyozottnak hitt, illetve elvileg saját választásaik alapján történő tájékozódása helyett manipulált összeállítású hírvonalat kapnak, balliberális érdekek szerint.

A magunkfajták kitiltása a legnagyobb közösségi oldalról, illetve jogaink korlátozása folyamatos: először a legolvasottabb jobboldali hírportál, a Kuruc.info oldalát törölték még 2013-ban , majd a cikkei is megoszthatatlanok lettek, ma már a nevét sem lehet leírni az orwelli világban. A Facebook cenzúrával avatkozott bele később többek közt a magyarországi EP-kampányba is, amikor indoklás nélkül törölték a Mi Hazánk Mozgalom elnökének, Toroczkai Lászlónak a 207 ezer követővel rendelkező hivatalos közösségi oldalát is. 2020. októberben pedig törölték a Mi Hazánk Mozgalom több mint 80 ezer követővel rendelkező oldalát is.