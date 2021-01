Vona erre ragálva többek közt azt írta, „Szégyellem magam, és örülök, hogy nem vagyok most köztetek. Ez gyalázat. Balról előzzük a DK-t...” Majd bejegyzése alatt vitába keveredett a szintén volt jobbikos Szotyori Lázár Zoltánnal (aki nem mellesleg Vona keresztfia), akinek azt írta: „Zoli! A Jobbik ilyen képet nem rakhat fel. Ez egy utolsó proli uszítás, ami Trump és a NER visszataszítóságát egy feszülettel kívánja demonstrálni. Ez vállalhatatlan.”

A Jobbik bejegyzésétől egyébként Balczó Zoltán, a párt országgyűlési képviselője is elhatárolódott.

Nuni, cuki Gabi és a szarlapátolás

A Jobbik vezető politikusai eddig sosem bírálták a pártot 12 évig vezető Vona Gábort, Nunkovics Tibor azonban láthatóan nehezen viselte a volt pártelnök kritikáját. A frakcióvezető-helyettes először úgy reagált, Vona Gábor irigységből kritizálta a párt vezetését, mert Jakab Péterrel jelenleg ugyanott tartanak, mint vele a csúcsidőkben... (Azért tanyáznak most a parlamenti küszöb környékén - a szerk.)

Nunkovics a napokban a Jobbik és Jakab Péter "sikerességéről" írt közösségi oldalán, majd, miután a bejegyzés alatt több kommentelő is kritikusan reagált a Jobbik keresztes fotójára, úgy reagált:

A vita azonban itt nem ért véget. A frakcióvezető-helyettes a kommentek között tovább folytatta:

Hát itt nagyon sok dolog van, amiről egy kívülálló (nem rosszból írom) nem tudhat. Én magam is csak most kezdek tisztán látni pár dologban. Egyébként arra féltékeny, hogy Péterrel jelenleg ugyanott tartunk mint vele a csúcsidőkben. Azt gondolta majd nélküle vegetál a közösség, dehát ebben is tévedett. Persze könnyű volt itt hagyni minket, mi meg lapátoljuk az ő sz@rját. Már elnézést, de ez konkrétan így van.