Koronavírus :: 2021. január 17. 16:21 ::

Vállalják a büntetést: a tiltás ellenére kinyit hétfőn a lengyel vendéglátósok egy része

A lengyelországi vendéglátósok egy része úgy döntött, hogy szembe megy a kormány intézkedéseivel.

Az előzményekhez hozzátartozik a lengyel kormány bejelentése, miszerint január végéig meghosszabbítják a nyitvatartási korlátozásokat. Ettől egyes vendéglátóipari és szépségipari vállalkozók, illetve alkalmazottak – és más érintettek – besokalltak, és kijelentették:

ők kinyitnak akkor is, ha megbüntetik őket.

A Mi kinyitunk! mozgalomhoz egyre többen csatlakoztak, így például sportpályák, szállodák, fodrászatok nyithatnak ki újra az általuk megjelölt hétfői napon, január 18-án. A vállalkozók biztosítanak mindenkit arról, hogy a megnyitás után is szem előtt fogják tartani a higiéniai szabályok betartását és a vendégek egészségét.

A vállalkozók azzal indokolják a döntésüket, hogy a helyiségek bérleti díjai, valamint a hiteltörlesztések teljesen felemésztik őket, egyeseknek a családtagjaikat is el kellett bocsátaniuk, annyira szorult helyzetbe kerültek. Továbbá abba is kapaszkodnak, hogy a lengyel bíróság eltörölte azt a 10 ezer zlotys (800 ezer forintos) bírságot, amit egy fodrászra szabtak ki, mert akkor is dolgozott, amikor a járványügyi intézkedések miatt zárva kellett volna legyen. A bírósági ítélet indoklásából kiderül, hogy

az alkotmányos jogok és a szabadság nem korlátozhatók rendelettel, csakis természeti katasztrófa esetén.

Közben Ausztriában az egyik linzi bártulajdonos, Alexandra Pervulesko történetétől hangos a sajtó: a nő ugyanis az érvényben lévő tiltások ellenére kinyitotta a Badcafé nevű kávézóját, ugyanis elmondása szerint anyaként rákényszerült a szabályozás megkerülésére, mert már nem tudta eltartani a gyermekét – ez állt többek között a kávézó elé kirakott táblán is.

16 órakor nyitotta meg a helyet, fél óra után azonban megjelent mintegy húsz rendőr, és bezáratták a kávézót – a vendégeket megbírságolták, Alexandra Pervulesko pedig akár 30 ezer eurós büntetésre számíthat.



Alexandra Pervulesko és a Badcafé (forrás: Roadster)

A tette ugyanakkor Ausztriában is lavinát indíthat el: az osztrák vendéglátósok közül sokan felnéznek rá a kiállása miatt, a kávézó törzsvendégei pedig gyűjteni kezdtek, hogy segítsenek a tulajdonosnak kifizetni a kiszabott büntetést - írja a Roadster magazin.

Kapcsolódó: