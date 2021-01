Anyaország, Koronavírus :: 2021. január 27. 17:44 ::

"Megvédjük őket" - a Mi Hazánk vendéglátósok jelentkezését várja

– Tudomásunk van róla, hogy lefújták azt a demonstrációt, amelyet a magyar dolgozók és a magyar vendéglátósok érdekében szerveztek. Magánszemélyként mi is szerettünk volna megjelenni, azt látjuk, hogy félnek a hatalomtól, félnek a civilek, hogy meghurcolják őket, ha kiállnak a magyar kis- és középvállalkozók mellett – jelentette ki sajtótájékoztatóján Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke.

– Ezért a Mi Hazánk Mozgalom kész arra, hogy ha szükséges lesz, akkor akár felvállalja a demonstrációt is, hiszen minket nem lehet megfélemlíteni, sem rendőrségi, sem politikai fenyegetéssel. Éppen ezért türelmesen várjuk, hogy a kormány megtegye azokat az intézkedéseket, melyekkel meg tudjuk menteni a magyar vállalkozásokat, meg tudjuk menteni a vendéglátóiparban dolgozókat, és meg tudjuk azt akadályozni, hogy külföldre menjenek ők is több százezer honfitársunk után, azért, mert elveszítik a korlátozások miatt a munkájukat – fogalmazott a pártelnök.

Rámutatott, természetesen ésszerű feloldásokat szeretnének, a járványügyi korlátozásokkal együtt kívánják megnyitni a vendéglátóegységeket, hogy ne terjedhessen nagyon gyorsan a vírus. Mint mondta, számos országban van példa arra, hogy az asztalok két méter távolságban vannak egymástól. Nyilvánvalóan egy vendéglőben jobban el lehet az embereket különíteni egymástól, mint egy bevásárlóközpontban, ahol egyébként az emberek most nem csak bevásárolnak, hanem élik az életüket, hiszen a szórakozóhelyek is zárva tartanak.

– Magam is tapasztaltam, hogy számos bevásárlóközpontban sokkal nagyobb a tumultus. A fiatalok is télen, hiszen hideg van az utcán, bent tartózkodnak, tehát sokkal nagyobb veszély a multik kezében lévő bevásárlóközpontok nyitva tartása, mint egy-egy, mondjuk vidéken lévő magyar kisvendéglő nyitva tartása – emelte ki.

– Azt szeretnénk elérni, hogy a magyar kormány felismerje azt a veszélyt, ami a víruson túlmutat, hiszen ha most a magyar gazdaságot tönkreteszik, magyar dolgozók százezreit újra külföldre kényszerítjük, akkor annak sokkal komolyabb és hosszabb távú következményei lesznek. Ez olyan államadóssághoz vezet, hogy az adósrabszolgaságból Magyarország már soha nem fog felszabadulni. A demonstráció alatt azt értjük, ha kell, átvesszük a civilektől a kezdeményezést, tömegdemonstrációk szervezését is, de egyelőre türelmesen várunk. Várjuk azoknak a vendéglátósoknak a megkeresését, akik február 1-je után hajlandóak kinyitni, akkor is, ha a korlátozásokat továbbra is fenntartják. Mi, a Mi Hazánk politikusai 10 fős csoportokban beülünk ezekre a helyekre, tehát az első lépések ezek lesznek – árulta el a részleteket.

– Kérjük tehát, hogy Magyarország bármely pontjáról keressenek meg minket a vendéglátósok, mi ott leszünk, megvédjük őket, vállaljuk a kockázatokat. Szolidárisak vagyunk a magyar vállalkozókkal és dolgozókkal – zárta gondolatait Toroczkai.

(Magyar Jelen)