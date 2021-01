Anyaország, Koronavírus :: 2021. január 31. 12:12 ::

Míg a vendéglátósok kivéreznek, üzemi étkezdékbe bárki mehet a tömegben enni

Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket arra, hogy az egyik budai étkezdében csúcsidőben – leszámítva persze a maszkokat – nagyjából olyan a hangulat, a kiszolgálás, és a tömeg, mint a járvány előtt. A Kacsa utcai menzára a néhány száz méterre található Külügyminisztériumból, és abból az irodaházból is járnak enni, ahol az étkezde is található





Az épületben olyan cégeknek vannak irodái, mint a Diákhitel Központ, a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Nemzeti Filmiroda, de itt székel Orbán Ráhel designügynöksége, a Magyar Divat & Design Ügynökség is. De nem csak az irodaházban vagy a Külügyminisztériumban dolgozók ehetnek itt, hanem

gyakorlatilag bárki, aki az utcáról esik be.

Ezért mi is elmentünk, ettünk, és néhány felvételt is készítettünk. Ennyi embert egymás mellett enni pedig hónapok óta nem láttunk:

Arra már a belépéskor figyelmeztetik a vendégeket, hogy amíg nem kezdik el az étkezést, viselniük kell a maszkot. Az étkezdében fertőtlenítőket is kihelyeztek, de az asztalok között nem minden esetben van meg a másfél-két méteres távolság.

Vagyis ez az üzemi étkezde (is) nagyjából most úgy működik, mint ahogy a november 2-tól az éttermeknek kellett. Akkor tették kötelezővé a maszkviselést a szórakozóhelyeken és éttermekben, ahol csak arra az időre lehetett levenni őket, amíg evett-ivott az ember.

Az üzemi étkezdék bárkit kiszolgálhatnak

A november 11-től életbe lépő szigorú járványügyi korlátozásokkal az éttermeknek be kellett zárniuk, azóta legfeljebb házhoz szállíthatnak, vagy elvitelre szolgálhatnak ki, az üzemi étkezdék viszont nyitva maradhattak. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletben erről egyetlen mondat szerepel:

az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.

Az elhúzódó járvány egyre súlyosabban érinti a vendéglátó szektort, ezért is kérdeztünk rá a csütörtöki kormányinfón, miért tartoznak más kategóriába az éttermek, mint a üzemi étkezdék, ha oda bárki bemehet és helyben fogyaszthat? Kérdésünkre nem kaptunk semmilyen választ.

A budai menza egyébként teljesen szabályosan működik. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal oldalán található dokumentum szerint ugyanis az

„e szolgáltatáscsoportba tartozáshoz nem szükséges az, hogy a munkahely, iskola stb. kedvezményesen nyújtsa az étkezési szolgáltatást a munkavállalók, diákok, stb. számára, és az sem, hogy »zárt« legyen az étkeztetés, azaz, hogy ott kizárólag a saját »alkalmazottak« étkezhessenek”.

Az étkezde munkatársa – aki kérte, hogy a neve ne szerepeljen – azt mondta a Telexnek, hogy ő maga sem lát logikát az éttermek bezárása mögött.

Annyiban talán más egy üzemi étkezde, mint egy étterem, hogy mi alkoholt nem árulhatunk, szűk – négy órás – nyitvatartási idővel dolgozunk, és az étkezdében eltöltött átlagos idő kevesebb, mint 20 perc

- mondta.

Hozzátette azt is, hogy vendégeik 95 százaléka az irodaház dolgozói. (Az is igaz, hogy szép is lenne, ha igazolványt kellene kérniük, esetleg vakcinaútlevelet... - a szerk.)