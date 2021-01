Publicisztika :: 2021. január 30. 14:50 ::

A magyar vendéglátósoknak kemény szigor, a cigánybűnözőknek semmi sem jár

Olvasom, március 1-ig továbbra is az eddig ismert formában tartják fent a korlátozásokat. Fanyar humorral megjegyezhetnénk, az évszám lemaradt, melyik év márciusáról van szó. Nyilván ne érjen meglepetésként senkit, ha aztán újra meghosszabbítják. Kivéve, ha esetleg a civil társadalom, a vendéglátósok kellő nyomást tudnak gyakorolni a döntéshozókra. Nekik is üzent a kormány: mégpedig kemény szigort. Sőt, az eddigieknél is keményebbet!

Kormányrendelet-módosítással igyekszik gondoskodni róla a kormány, hogy a vendéglátósoknak eszükbe se jusson a tilalom dacára kinyitni az üzleteiket. Az eddigieknél ugyanis jóval szigorúbb büntetéssel számolhatnak, ha megszegik a járványügyi korlátozásokat, derül ki az éjjel megjelent Magyar Közlönyből.

A módosítás szerint, ha ezután a rendőrség ellenőrzés során, illetve a rendőrök vagy katonák értesítése alapján helyben fogyasztásról vagy illetéktelenek ott tartózkodásáról szerez tudomást, akkor a vendéglátó üzletet első alkalommal hat hónapra, ismételt kötelezettségszegés esetén pedig egy évre bezáratja. További büntetés, hogy ha egy üzletet másodszor kapnak rajta, akkor a hely üzemeltetőjét, illetve az üzletet működtető cég valamennyi tagját az ideiglenes bezárás idejére minden vendéglátó tevékenység végzésétől eltiltják. Ha pedig az üzemeltetőt ezután mégis vendéglátói tevékenységen érik, akkor egymilliótól ötmillió forinting büntethetik.

Az eddigi szabályok szerint a járványügyi korlátozásokat megszegő üzleteket egy naptól egy évig terjedő időtartamra lehetett bezáratni, továbbá százezertől egymillió forintig terjedő bírságot szabhattak ki.

A reakciók egyértelműek, széles rétegek háborodnak fel. Nem véletlen az sem, hogy a pártok közül egyedüliként számon tartható lezárásellenes erő, a Mi Hazánk online petíciója minden korábbi számot felülmúl. Magyarul ez az eddigi legsikeresebb aláírásgyűjtése a pártnak.

Van 53 rekesz söröm, ami 1 hónap és 18 nap múlva lejár!!! Az üdítőkről, minőségi sörökről stb. nem is beszélek, ami szintén nem kis mennyiségben van raktáron a 16 fajta sörből... Több százezer forintról beszélek most! Az ital nagykereskedés nem veszi vissza, ami érthető. Én nem árulhatom ki, mert jön a milliós bírság és a fél év lakat. Meg lett mondva: "Higgyék el, nem éri meg"!Másnak megint csak nem adhatom át! Csak kérdezem, mi a f@szt csináljak vele? Igyam meg? Erre nem lehet kártérítési igénylést benyújtani? Megint csak ott tartunk, hogy míg valaki arra is kártérítést kap, ha a szél nem jobbról fúj, hanem balról, addig mi lóf@szt se kapunk! Hihetetlen, mennyire magára maradt ez az iparág már évek óta, de most különösen fájdalmasan és látványosan! Igaz, nem egy nagy bár, vagy étterem sokmilliós italkészlete, de egy ugyanolyan ember megélhetéséről van szó, mint aki "nagyba" csinálja! Talán ideje lenne ezen is elgondolkozni – ezt már egy vendéglátós írja a Facebookon, amelyre éppen ráakadtam, de ezernyi ilyen véleményt tudnék idecitálni.

Ráadásul az a bértámogatás, amely maximum arra lenne elegendő, hogy ideig-óráig a víz felszínén tartsa őket, semmiképpen sem arra, hogy hónapokat, most már lassan egy évet vészeljenek át, még csak meg sem érkezik sokakhoz. A vendéglátósok közül többen vannak olyanok, akik a mai napig nem kapták meg a kérvényezett bértámogatást. Pedig a papírokkal is rendben volt minden, és a kérelmet is befogadta a hatóság. Az ipartestület szerint sem szórványos esetről van szó, az Innovációs és Technológiai Minisztérium viszont hallgat.

Úgy tűnik, a kormány most nem Brüsszel ellen folytat „szabadságharcot”, hanem több millió magyar ember ellen. Konokul, a kompromisszum legkisebb jelét sem mutatva, erőből akarja megoldani a problémát, a másik oldal véleményét érdemben meg sem hallgatja. Nem csupán a vendéglátósokról van szó, idesorolhatjuk az edzőtermeket is, és a sor hosszasan folytatható. Nem arról van szó, hogy tagadnák, tagadnánk a járvány létét. Hanem arról, ez még járványügyi szempontból sem logikus. Míg az este 7 órai zárások miatt egy-egy bevásárlóközpontban úgy érezheti magát az ember, mint a heringek a konzervben, míg a plázákban élik a fiatalok közösségi életüket, lévén, nincs máshol, tehát ott is tumultus alakul ki, el kéne hinnünk, hogy egy vendéglőben, ahol tartható a kétméteres távolság, jobban terjed a vírus.

Hogy a visszásságokat és a furcsaságokat tovább fokozzuk, kaptam pár fotót egyik olvasónktól. Íme:

Az alábbi magyarázatot fűzte hozzá:

Látom, hogy a Mi Hazánk a vendéglátósok mellé állt a lezárások kapcsán. Ennek nagyon örülök. E kapcsán küldök egy érdekes képet. A Kéthly Anna téren található egy irodaház, amiben több kormányzati intézmény is működik. Többek közt a Miniszterelnöki Kabinetiroda, A Tempus Közalapítvány és a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal. Az épület földszintjén, rögtön a bejárat mellett, található egy étterem. Klasszikus irodaházi menza. Na, ez az étterem vidáman üzemel, és nem csak elvitelre, hanem le is lehet ülni, kajálni. Kötelező távolságtartás sincs. És hát maszkot sem kell viselni, miközben vidáman falatozik az ember. Egy-két emberen ugyan van maszk, de ha ez az étterem így üzemelhet, a többi miért nem?

No, s akkor most önkéntelenül felmerül a kérdés az emberben. Ez a fajta kőkemény szigor, amellyel a Fidesz a magyar vendéglátósok ellen lép fel, vajon miért nem nyilvánul meg ott, ahol ennek helye is volna?



Velük szemben elmarad a kőkemény szigor…

Ha valaki tüzetesen rááll, akkor napi szinten olvashat, deríthet fel bűncselekményeket, melyeket Magyarország legnagyobb bűnözői szubkultúrájához tartozók követnek el, melynek gerincét a cigányság adja. Késelés itt, késelés ott, rablás itt, rablás ott, megerőszakolt és meggyilkolt idős asszonyok vidéken, unokázós bűnbandák, majd pedig ejnye-bejnye jellegű nevetséges ítéletek. Mint korábban láttuk egy interneten terjedő felvételen, a cigánybűnözőt már az sem rettenti, ha egy rendőr pisztolyt fog rá, tovább fenyegetőzik és hadonászik husángjával, pontosan tudja, a haja szála sem fog görbülni. Mindeközben a rendőrség mélyen hallgat a bűnelkövetők származásáról. Persze aki egy kicsit is gondolkodik, a híradásokból kapásból rávágja, melyet követték el cigányok, hiszen annyira specifikus. De ebbe az irányba ez a most felmutatott kőkemény szigor csak nem akar megmutatkozni. Még pontosabban fogalmazva, a kormány szerint cigánybűnözés nincs, „vendéglátós bűnözés” viszont nagyon is van.

Lantos János – Kuruc.info