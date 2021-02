Anyaország :: 2021. február 16. 16:18 ::

Hiába a zsidó- és Izrael-imádat, a Németh Sándor-interjú: Ungváry oldala után a Hitgyüli lapját is letiltotta a Facebook

Kedd reggelre a Facebook elutasította a Hetek legfrissebb lapszámának és magának az előfizetésnek az elérhetőségét a Bolt funkciójában, mivel a hirdetés "nemiségre utaló módon pozicionál terméket" - panaszolja a hitgyülis lap.



Két buzi románcát persze gond nélkül lehet reklámozni, sőt még támogatják is

"Hetilapunkat hosszú idő óta a Facebook Bolt funkciója alatt is el tudják érni a követők, a termékekre kattintva elő lehet fizetni a lapszámainkra. Legfrissebb lapszámunk a házasság hete alkalmából több házassággal kapcsolatos írást is tartalmaz, többek között 50-60 éves házaspárok számolnak be kapcsolatuk történetéről, valamint nagyinterjút adott Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze is a témában. Ebben többek között arról is beszél, hogyan próbálják meg különböző lobbicsoportok, erőszakos ideológiák, és újabban az óriás techvállalatok felszámolni a házasság intézményét" - írják honlapjukon.

Fennakadt az algoritmuson a házaspár



A címlapon egy fiatal házaspár látszik. Alatta a szöveg: nincs másik - a természetes házasságnak nincs alternatívája.

Ezt értékelte úgy a Facebook algoritmusa és hirdetésfelügyelete, hogy a termék "nemiségre utal", vagy ahogy az angol szöveg szól: "sexually suggestive manner" - mintha az szexualitást ábrázolna.

A Facebook Kereskedelmi szabályzatának vonatkozó passzusa pedig egyértelmű, a "nemiségre utalásra" a következő példákat hozzák: szexuális tartalmú képekbe történő belenagyítás, burkolt meztelenség, burkolt szexuális aktus.

Nos, talán nem kell magyarázni, hogy a címlap egyik kategóriába sem tartozik. Így valami más húzódhat meg a háttérben. Bár reméljük, hogy csak a Facebook algoritmusa túlérzékeny, nem pedig a címlapunk verte ki a biztosítékot - írják a hetek.hu-n.

Kacifántos jogorvoslat

Azt is közölték: megpróbáltak fellebbezéssel élni a Facebook döntésével szemben, ám ez közel sem olyan egyszerű. Az általános felülvizsgálati felületen, "a Marketplace-en meghirdetett tárggyal kapcsolatos ellenvetés" formaoldal alatt a szerkesztőség egy tagja sem tudta egyik eszközén sem a közösségi oldal rendszerhibája miatt kitölteni az adatokat. Végül egy másik módon, két esetben sikerült felülvizsgálati kérést küldeniük a Facebook felé.

Választ még nem kaptak.