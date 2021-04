Anyaország :: 2021. április 22. 10:31 ::

Moslékfőzők izgalmai: a Jobbik és Bana kiszállt a versenyből, Czeglédy-Ungár cicaharc jöhet

Szombathely nyerhető választókerület a baloldal számára, így éles belharc bontakozott ki a már 2010 előtt is jogerősen elítélt Czeglédy Csaba és az amúgy budapesti, homoszexualitásával kérkedő Ungár Péter között. Tavaly a Jobbikból kilépett Bana Tibor országgyűlési képviselő is bejelentette, hogy korábbi választókerülete helyett inkább Szombathelyen próbálkozna ballib támogatással, de mivel nincs esélye, végül visszakullog lakóhelyére, ahol, bár előválasztást nyerhet, de a Fidesszel szemben nincs esélye.



A szédelgő honatyát Volner János korábban a Jobbik kávéfőző kislányának nevezte, mások Bamba Tibornak becézik. A balliberális belharcban alulmaradt, utolsó ciklusát kitöltő képviselő haragja megmaradt, hiszen a napokban is azt írta Facebook-oldalán, hogy Jakab Péter „hazugságoktól hemzsegő mondatokat vetett oda Ungár Péter ugytudjuk.hu nevű propagandalapjának”. Bana sorsa nem szokatlan: a 2018-ban 26 országgyűlési mandátumot szerzett Jobbik frakciójából két év alatt 18 képviselő távozott Vona Gábortól Sneider Tamáson át Mirkóczki Ádámig. A párt elveszítette legismertebb politikusait; a választási lista első 13 személyéből már csak ketten vannak a süllyedő hajón: a protokolláris okokból 5. helyre tett, de nem is párttag Steinmetz Ádám és újabb nevén Zsiga-Kárpát Dániel, aki örök túlélő, miután gyáván és elvtelenül mindig a két álláspont között helyezkedik el a belső vitákban. A harmad- és negyedvonalbeli neojobbikosok ideje jött el, így lehet a legutóbbi választáson az országos lista 42. helyét kapó Dudás Róbert ma a párt alelnöke, a 48. helyre tett Nunkovics Tibor pedig a távozók után nemcsak képviselő, hanem frakcióvezető-helyettes is. A 18 távozó listáját itt gyűjtöttük össze.

Jakab Péter nemrég elismerte, hogy a szinte kizárólag rá épített pártja nem tud mind a 106 választókerületben jelöltet állítani, sőt várhatóan csak a harmadában fognak. Ráadásul az előválasztáson inkább ott van esélyük nyerni, ahol aztán végül a Fidesz húzza be a mandátumokat: a vidéki, kistelepüléses választókerületekben. Így még balliberális választási győzelem esetén is kisebb frakciója lenne a Jobbiknak, mint amekkora most van. Ugyanígy vezetheti Jakab Péter a közvélemény-kutatások szerint az előválasztáson induló balliberális kormányfőjelöltek versenyét, mivel azonban az kétfordulós, végül borítékolhatóan nem ő fogja nyerni az előválasztást. (Bár a táborukban népszerű, zsigeri Orbán-ellenesség csak az előválasztáson hozhat szavazatokat, utána üvegplafon szerepe lehet a bizonytalanok körében, tehát épphogy Jakab proli tempója lehetne a gátja Orbán leváltásának.) Így a nemzeti radikális politikával a 2014-es országgyűlési választáson 20% fölött végzett Jobbik tehát megindult az eljelentéktelenedés felé, noha Jakab hattyúdala még hátravan.

Ungárnak mindenről a buzerálás jut eszébe

Hende Csaba Ungár Péternek drukkol a szombathelyi baloldali előválasztáson.

„Hende Csaba a magyar politikatörténet egyik legátlátszóbb cselét hajtja végre, amikor arra számít, hogy ha sokat dicsér, az hiteltelenít az ellenzéki szavazók szemében. Egy valami biztos: a bukott miniszter nagyon nem szeretné, hogy én nyerjem az előválasztást” – írta ki Ungár Péter a Facebookra, miután Hende Csaba újabb, az ellenzéki politikus képességeit elismerő nyilatkozatot tett azok után, hogy kiderült, Czeglédy Csabával kell megmérkőznie a baloldali előválasztáson.

„Megértem, ha fél tőlem, de rossz útnak tartom, ha valaki folyton a másik családját emlegeti” – állítja Ungár Péter, aki megjegyzi, hogy „amúgy közben szombathelyi szerkesztőségeknek a helyi Fidesz egy ungarpeterkarosultak@gmail.com címmel ír leveleket. Nem vicc. Ez a szint” – állítja a szombathelyi előválasztásra készülő politikus, aki 2022-ben a körzet fideszes jelöltjével, Hende Csabával fog megmérkőzni, ha sikerül győznie a DK ügyvédjével szemben az előválasztáson, írja a Mandiner.

Ungár Péter a Nyugat.hu című ellenzéki lap írására hivatkozott, melyben Hende Csaba Ungár Péter vagyoni helyzetére utalva azt mondta, az ő családja nem gazdagodott meg úgy, mint az Ungár család, „amelyik ugye gazdag lett”. Hende Csaba ezután azt hangsúlyozta, hogy „az Ungár család kiváló család, Péter meg egy nagyon felkészült, nagyon tehetséges ember”.

„Ezt a sok dicséretét – ha Hende Csaba nem lenne házas – magánéleti közeledésnek venném. Egyébként meg mindezt rendkívül gyermeteg módjának tarom az ellenzéki előválasztásba való beavatkozásnak. Megértem, ha fél tőlem, de rossz útnak tartom, ha valaki folyton a másik családját emlegeti. Én se tettem ezt vele” – válaszolta Ungár Péter a Nyugat.hu kérdésére.