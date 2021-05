Anyaország, Koronavírus :: 2021. május 4. 17:16 ::

Orbán: mindenkit meg fogunk gyógyítani; Kásler: volt intenzív osztály, ahol a betegek 80%-át elvesztették

"Mindenki megnyugodhat, ha elkapja ezt a betegséget, meg fogjuk gyógyítani" - mondta Orbán Viktor 2020. szeptember 16-án. A szavait nyilván már akkor sem lehetett komolyan venni, de azért mégiscsak erős a kontraszt a minisztere által bevallott intenzíves túlélési aránnyal összevetve.

Az Emberi Erőforrások minisztere a Spirit FM Exkluzív Novák Andrással című műsorának vendégeként beszélt többek között az indiai kettős mutáns aggasztó közelségéről, a hazai járványhelyzetről, valamint a 12 év feletti fiatalok oltásáról. Arra is kitért az adásban, hogy volt olyan intenzív osztály, ahol a betegek 80 százalékát elvesztették. De szóba került még a tárcavezető sárvári otthonába való betörés is - írja az atv.

Már az 5-6-7 milliós szint elérése a következő lépés

Kásler azt hangsúlyozta, hogy nem is a fertőzés gyorsasága az, ami aggasztó, hanem, hogy a betegség lefolyása úgy tűnik a jelek alapján, hogy súlyosabb. „Azt pedig, hogy a vakcinákra hogy reagál, ezt pontosan jelen pillanatban nem tudjuk megítélni” – tette hozzá. Azt is megerősítette, hogy előbb vagy utóbb, de Magyarországon is meg fog jelenni az indiai mutáns.

Hogy ez mennyire befolyásolja majd a hazai járványhelyzet alakulását, még korai megmondani. Kásler Miklós biztatónak tartja, hogy a vírus reprodukciós tényezője, tehát, hogy egy ember hány másikat fertőz meg, az most már az ötödik napja 0,76 százalék. Ez elmondása szerint azt jelenti, hogy lecsengőben van a járvány.

Az adásban a miniszter arra is kitért, hogy a négymilliós beoltott után most már az 5-6-7 milliós szint elérése a következő lépés. De nagyon fontosnak tartja, hogy a 12 éven felüli gyermekek oltása is elkezdődhessen. Mint mondta, a Pfizernél erre vonatkozóan már klinikai vizsgálatok elérték a harmadik fázist, ahogy a többi vakcina esetében is „körülbelül 3-7000 közötti az eddig beoltott ifjabb korosztályba tartozó emberek száma, és ahogy ezeknek a kiértékelése megtörténik, abban a pillanatban azonnal átveszi Magyarország” – jelentette ki Kásler Miklós, majd műsorvezetői kérdésre megerősítette, a cél, hogy minél hamarabb el lehessen kezdeni a 12 év feletti oltását.

A járvány eddigi intenzitásáról elmondta, a második hullám kilencszer agresszívabb volt a fertőzések számát tekintve az elsőnél, míg a harmadik hullám pedig a másodikhoz képest 160 százalékkal.

Volt olyan intenzív osztály, ahol a betegek 80 százalékát elvesztették

Kásler Miklós a kórházakban tett látogatásának tapasztalatairól is beszélt. Elmondta, az orvosok és a nővérek azzal szembesültek, hogy egyre fiatalabb betegeket hoznak egyre súlyosabb állapotban, és mivel célzott terápia nincs, csak tüneti kezelés van, illetve tapasztalati alapon folyik a terápia a központi irányelvek szerint, nem tudták a betegeiket meggyógyítani. „Volt olyan kórház, ahol az intenzív osztályon lévők 80 százalékát elveszítették, máshol ez csak 50 százalék volt” – fogalmazott a miniszter. Ilyen rendkívül kemény intenzív időszak után kerültek az egészségügyben dolgozók lelki krízisbe, amit Kásler szerint nem lehet egyetlen éjszakával kipihenni.

Ami a nyári szabadságokat illeti, elmondta, hozzá még egy erre vonatkozó kérés nem érkezett. Szerinte az orvosok és az ápolók ki fognak tartani addig, amíg a körülmények lehetővé teszik, hogy szabadságra menjenek. „Én fogom őket küldeni. És már azon gondolkodom, hogy lehetne szabadságra, pihenésre valami továbbit, valami extrát kínálni” – jelentette ki Kásler Miklós.

A betörésről

Ma reggel jelent meg a hír, hogy betörtek Kásler miniszter sárvári otthonába. Ezzel kapcsolatban megerősítette az Exkluzív műsorban, hogy valóban betörtek a szülői házba, amely már nagyon rég óra üresen áll. „Semmit nem vittek el. A fiókjaimat kutatták át, nem tudom, mit kerestek” – fogalmazott a miniszter.