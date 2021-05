Anyaország, Holokamu :: 2021. május 17. 19:32 ::

Úgy tűnik, Schobert kifogyott a kövérpukkasztó kijelentésekből - ő is előállt azzal, hogy "a nácik megölték a nagyszüleit"

"Megdöbbentő családi titokról lebbentette fel a fátylat a Blikknek Schobert Norbi. A fitneszguru soha nem ismerte az apai nagyszüleit, ám néhány éve megtudta, kegyetlen halált haltak mindketten, előtte borzalmas kínokat átélve" - olvashatja elborzadva a Blikk bulvárszemétre éhes tábora.

A HVG-nek jelentette be először, a Blikknek pedig részletesen is kifejtette Schobert, hogy "a nácik ölték meg apai nagyszüleit" még a múlt század derekán. Norbi sokáig a vér szerinti édesapját sem ismerte, sőt, azt hitte, nem is él a férfi, aki elhagyta a családot. Harmincöt éves volt, amikor először találkozott Bauer Sándor fotográfussal, akivel végül a haláláig közeli kapcsolatban maradt. A vér szerinti apa az egyik találkozásuk alkalmával mesélte el Norbinak nagyszülei históriáját, akkor és azóta is felzaklatja őt felmenői története, olvasható a Blikkben.

Édesanyám révén mélyen hívő katolikus a családunk, üknagyanyám, gróf Rajeczky Anna testvére érsekhelyettes volt, a Kodály-gyűjtő Rajeczky Benjámin. Édesapám viszont zsidó származású volt, anyám nem is merte bemutatni őt a szigorú szülőknek, tartott tőle, nem fogadják el. Kicsit amolyan Rómeó és Júlia történet lehetett a szerelmük.

Ő nem ismerte személyesen a nagyszülőket, ám "amikor először hallotta a sztorit, majd megszakadt a szíve". Még azt is tudja, hogy a nagyanyjával mi történt a táborban, biztos közvetítették annak idején Facebookon...

1944-ben, a Szálasi-kormány idején szétválasztották a nagyszüleimet. Nagyanyámat Bergen-Belsenbe vitték a koncentrációs táborba, ahol halálra kínozták és elégették. Nagyapámat a lakásukból rángatták el az akkor még kisfiú édesapámmal együtt a nyilasok, majd egy térre vitték, ahol 50 másik értelmiségi zsidóval együtt halomra lőtték őket. Nagyapám a testével védte apámat, így úszta meg a sortüzet, de egy golyó így is átütötte a bő lódenkabátját a hónalja alatt. Megpördült, beütötte a fejét és elájult az édesapja alatt. Szerencse, hogy a nyilasok nem jártak körbe, hogy mindenkit fejbe lőjenek, csak otthagyták a testeket.

Az üzletember édesapja ekkor a család régi barátjához menekült, egykori dadusa nevelte fel.

"A lakásukba soha többé nem mehetett vissza, szinte azonnal beköltöztek oda nyilas fiatalok, így semmi kézzelfogható emléke nem maradt a szülei után" – sóhajtott "Norbi", aki gyerekeinek már elmesélte a nagyszülők történetét, ám arra még nem érez magában elég erőt, hogy ellátogasson Bergen-Belsenbe vagy bármelyik másik koncentrációs táborba. "Lehet, hogy erre sosem leszek képes. Édesapám révén van egy féltestvérem, a nővérem már járt ott, de őt is nagyon megviselték a látottak."

Schobert azt is elmesélte, hogy 2009-ben elhunyt édesapját a szülei halála után az húzta ki a bajból, hogy az utcán talált egy fényképezőgépet, ezután kezdett fotósként dolgozni. Bauer Sándor a Magyar Távirati Iroda örökös tudósítója lett - végződik a bulvárlap szívszaggónak szánt cikke.