Anyaország :: 2021. május 25. 15:45 ::

Megint a hisztis Kövér és a feltűnési mániás Jakab cirkuszának színhelye volt az Országgyűlés

Kedden napirend előtti felszólalásokkal folytatódott az Országgyűlés tavaszi ülésszaka. Jakab Péter megint nem hagyta Kövér László felszólalni, a házelnök elnémította a mikrofonját, mert szerinte a Jobbik frakcióvezetője megsérti a Ház szabályait. De szóba került Orbán Viktor pörköltszaftos ruhája, és virágcsokrokkal is „dobálóztak” a politikusok, írja az Index.

Viszlát maszk, good bye, mondta néhány napja Orbán Viktor, mielőtt zsíros szájjal odatrollkodta volna magát egy szerencsétlen esküvői párhoz – így kezdte napirend előtti felszólalását a párbeszédes Szabó Tímea, hozzátéve, hogy bár a miniszterelnök feloldott néhány járványvédelmi intézkedést, de többről nem esett szó. A képviselő arról is beszélt, hogy szerinte a kormány azért tartja fenn a veszélyhelyzetet, hogy tudjanak tovább lopni, és kiárusítani az országot a kínai kommunistáknak. Szabó Tímea ezután a Fudan Egyetemről ejtett szót. Szerinte az egész ügy nem mást mint színtiszta hazaárulás.

A politikus érdekesnek találja, hogy míg a kormány 453 milliárd forintot költ a teljes magyar felsőoktatásra, addig csak egy kínai egyetemre szán 450 milliárdot. Kifogásolta azt is, hogy mindezt kínai hitelből, kínai munkásokkal, kínai alapanyagokból teszi. Szabó Tímea felmutatta a Fudan Egyetem és a Diákváros tervét, amelyen tisztán látszik, hogy előbbi sokkal nagyobb helyet foglal, mint az utóbbi. Elmondta azt is, hogy a kínai egyetem nem a magyar diákoknak épül, mert az egyetemen tandíja egy évben két és fél millió forint lesz.

Szabó Tímea felszólalására Schanda Tamás reagált. Aki azzal kezdte, hogy sajnálja, hogy a képviselőtársa nem azzal kezdte, hogy megköszönje az egészségügyi dolgozók járvány alatti áldozatos munkáját. Pedig szerinte lenne okunk arra, hogy büszkék legyünk, mert sikerült a harmadik hullámot legyőzni. Ehhez arra is szükség volt, hogy kínai oltóanyagot vett a kormány.

Schanda Tamás a Fudan Egyetem ügyéről azt mondta, komoly ügy, komoly kérdés. Ugyanakkor hozzátette, a kormány azt akarja, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek, ezért is fejlesztik a felsőoktatást, és ezért akarják, hogy egy világszínvonalú egyetem jöjjön az országba. De bármilyen más egyetemet szívesen látnak, tette hozzá. A kommunistázásra azt mondta: Szabó Tímea ül egy olyan frakcióban, akik vissza akarják hozni a kommunista pártot Magyarországra, ugyanis ők azok, akik azon dolgoznak, hogy a kommunisták utódpártja visszakerüljön a hatalomba. Schanda Tamás szerint az egész, amit a baloldal csinál, az nem mást, mint hisztériakeltés.

Virágcsokrot adnának egymásnak

Kövér László ezután odaszólt Szabó Tímeának, és azt mondta, hogy virágcsokrot ad neki, ha egyszer végre képes lesz végighallgatni a kérdésére adott kormányzati választ. Majd megadta a felszólalás lehetőségét Varju Lászlónak.

Erre a DK-s Varju László, mielőtt elkezdte volna napirend előtti felszólalását, megvédte egy friss elvtársát:

ha házelnök úr nem büntetni meg ma Jakab Pétert, akkor én is adok egy csokrot Önnek.

A DK-s képviselő amúgy az urizáló orbáni rendszerről beszélt. Kiemelte, hogy a fideszesek egyre mohóbbak, és egyre gazdagabbak. Beszédében arra is kitért, hogy a vírusválság idején azt akarták, hogy minden nyugdíjas kapjon ötvenezer forintot, de ezt a kormány lesöpörte az asztalról. Majd azt mondta, ez nem érdeke a fideszes ficsúroknak. Ezen a ponton Kövér László nem vonta meg Varju Lászlótól a szót, megvárta, amíg a képviselő végigmondja a beszédét. A házelnök azonban nem hagyta szó nélkül, úgy reagált Varju László virágcsokros ajánlatára, hogy őt ne fenyegessék természetellenes közeledéssel. Azzal kapcsolatban pedig, hogy Varju László is ficsúrozott, azt mondta, utoljára tűrte el, hogy ellenzéki képviselők provokatív módon sértegetik a képviselőtársaikat.

Varju Lászlónak Orbán Balázs adott választ. A képviselő a többi között azt hangsúlyozta, hogy ők nem elvették a 13. havi nyugdíjat, hanem visszaadják azt a nyugdíjasoknak.

Pörköltszaft és költségvetés

Az MSZP-s Harangozó Tamás beszédében kiemelte, hogy két részre szakadt Magyarország, mert van a 99 százalék, akik "keményen dolgoznak, de nincs semmijük", míg a fideszes 1 százalék, a NER-lovagok uniós források százmilliárdjaiból élnek jól. Szerinte azért kell a parlamentben erről beszélni, mert a kormánypártiak pont, hogy a parlamentet használják arra, hogy közpénz tegyenek zsebre. Ugyanakkor azt is mondta, hogy a jövő évi költségvetés nem olyan, mint a pörköltszaft, hogy lehet vele viccelődni.

Tállai András válaszában arra tért ki, hogy a baloldal már egyszer bizonyította, hogy nem ért a kormányzáshoz. Amíg ők kormányoztak, kiemelte, hogy éveken át nőtt a munkanélküliek száma. Mint mondta, hiába kifogásolják az idei költségvetés módosítását, arra szükség volt – jelentette ki, hozzátéve, mert a koronavírus-járvány olyan helyzetet teremtett, amire eleve nem voltak felkészülve. Leszögezte: a módosítással az embereket akarják megvédeni, és azt akarják, hogy az ország „nyugodt” pályára térjen vissza.

Jakabnak megint jó napja volt, bekerülhetett a hírekbe

Jakab Péter Orbán Viktortól kölcsönzött egy a mondatot („mi soha nem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk”), majd elkezdte ecsetelni, hogy múlt héten Kövér László sokadik alkalommal vonta meg tőle a szót a parlamentben, ekkor a házelnök kikapcsolta Jakab Péter mikrofonját.

Kövér László figyelmeztette Jakab Pétert, hogy már a múltkor is mondta neki, tanulmányozza a házszabályt, amiben benne van, a többi között, az, hogy nem kritizálhatja az ülésvezetést. Majd rászólt a többi jobbikosra is, hogy ne hőbörögjenek.

Én azt is megértem frakcióvezető úr, hogy ön a kocsmai kötekedőket akarja bevinni a közösbe apportként – mondta Kövér, és felhívta Jakab figyelmét, hogy nem sértegethet senkit sem a Házban, mert ha ezt csinálja, elveszi tőle a szót. Kövér ezután a többi képviselőre is rászólt, egyiküknek azt is odakiabálta: ez nem a kocsma.

Ezután visszaadta a szót Jakabnak, aki azzal kezdte, hogy "elnök úr, akármit is tesz, soha, semmilyen körülmények között nem fog tudni elhallgattatni. Kikapcsolhatja a mikrofonomat..." Kövér pedig ki is kapcsolta megint, majd megnyugtatta az eljárását hangosan kifogásoló jobbikos képviselőket: "nyugi! Remélem, az urak még nem ittak, képesek higgadtan viselkedni!"

A jobbikos képviselők felállva kiabáltak Kövér Lászlónak, majd kivonultak az ülésteremből.

Jakabtól annak legnagyobb örömére a múlt héten is elvette a szót Kövér, amiért leficsúrozta a kormánypártiakat. A házelnöktől 9,6 millió forintos büntetést kapott ezért. Ez egyébként rekordnagyságú pénzbüntetés a parlamentben eddig kiszabott bírságokat tekintve. De nem kell félnie, mert nincs egyedül ebben a "nehéz helyzetben"...