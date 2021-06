A kanadai Hamilton város rendőrsége március 4-én jelentette be, hogy gyilkosság vádjával körözést adtak ki a 28 éves Oliver Karafa, valamint a 25 éves Yun (Lucy) Lu Li ellen. A pár a kanadai hatóságok közlése szerint február 28-án ölte meg a vancouveri Tyler Prattet, valamint rálőttek a férfi barátnőjére, egy 26 éves nőre, aki súlyosan megsebesült.

Szörnyű időszakon vagyunk túl. Egy unokát is elvesztettünk a fiunk mellett. A nő várandós volt.

A kanadai lapok behatóan kezdtek el foglalkozni az üggyel, miután kiderült, hogy a rendőrség kiket vádol a gyilkossággalelkövetésével. Karafa ugyanis korábban egy halálos baleset elkövetése miatt szerepelt a helyi sajtóban, míg a befolyásos, dúsgazdag családból származó Li a közösségi oldalakon hívta fel már korábban magára a figyelmet.

Bonnie, a "szexi influenszer" hármas iker

A gyilkosság nagy port kavart a torontói kínai közösségben, miután Li neve megjelent a rendőrségi közleményekben. A 25 éves nő anyja ugyanis prominens, jó politikai kapcsolatokkal rendelkező, befolyásos személynek számít.

Hong Wei „Winnie” Liao a National Post cikke szerint húsz éve költözött Kínából Kanadába, ahol megalapította a Respon International Group nevű, pénzügyi tanácsadással foglalkozó céget. A The Globe and Mail című lapban „biztosítási mogulként” említett nő 2016 előtt több adománygyűjtő kampányeseményt is rendezett Justin Trudeau kanadai miniszterelnök számára, és 2014 és 2019 között nagyjából húszezer kanadai dollárt (majdnem ötmillió forintot) adományozott a pártjának.