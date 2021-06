Anyaország, Cigánybűnözés :: 2021. június 23. 12:54 ::

Olvasó: cigány lincselés a Merényi előtt - a rendőrség megerősítette portálunknak a hírt

Olvasónk írja:

Tegnap újra magyart lincseltek a cigányok, ezúttal Budapesten, a Merényi Kórház előtt. Hiába néztem a tv-ben, interneten, egy szó sem esett róla (szokás szerint).

Az eset úgy történt, hogy bekerült a kórházba egy balesetet szenvedett, idősebb cigány férfi. Ahogy lenni szokott, annak rendje és módja szerint megjelent a népes rokonság is. Mivel egy beteghez max. 2 látogató mehet be, azok is csak oltottsági igazolvánnyal, a többieknek a kapu előtt kellett várakozniuk.



Illusztráció (forrás: 9.kerulet.ittlakunk.hu)

Egész nap ott lebzseltek az út mellett a fűben, férfiak, nők, gyerekek. Egyszer csak odaért bentről a kapuhoz egy futárszolgálatos autó, éppen hajtott volna ki, mikor az egyik cigánygyerek odaszaladt elé. A sofőr nagyot fékezett, majdnem elütötte. Hirtelen felindulásból kiszállt az autóból és rákiabált: "Mit csinálsz?!" Erre az összes cigány rávetette magát.

A szája nem felszakadt, hanem szabályosan szétszakadt. A földön fekve rugdosták. Férfiak és nők is, aki érte. Az egyik nő a gyerekét tartotta a karjában és úgy rugdosta. A portáról a 2 őr kiszaladt, hogy megvédje a srácot. Egyiküket nekilökték a falnak. Előkerült egy kés is, az egyik őrnek szétvágták a késsel a ruháját.

Közben értesítették a rendőröket, akik 5 percen belül ott voltak több autóval, katonákkal.

A cigányok megpróbáltak beugrani egy taxiba, de a rendőrautók elállták az útját. Az őrök közben elrángatták a sofőr srácot a cigányoktól, beszaladtak vele a bódéjukba és bezárkóztak.

A rendőrök lerendezték a cigányokat. 4 férfit állítottak elő, senki mást, nőt egyet sem. A kést a cigányok eldobták, de a rendőrök összeszedték és magukkal vitték. Az egyik cigány férfi azt kiabálta: "Én nem félek tőletek, már voltam börtönben, majd visszamegyek!".

A futárautó-sofőrt később átkísérték a traumatológiára, legalább 2 bordatörése van, plusz az egyéb sérülések.

Kérlek benneteket, ha lehetőség van rá, tegyétek ki ezt az oldalra, legalább azok tudjanak róla, akik titeket olvasnak!

Válaszolt a rendőrség



Erre kérdeztünk rá a nekik írt levélben (részlet):



Olvasónktól úgy értesültünk, hogy egy balesetet szenvedett cigány férfi (szokás szerint népes) rokonsága tegnap rátámadt egy futárszolgálati autó sofőrjére, súlyos sérüléseket okozva neki. Informátorunk szerint a férfi segítségére eső biztonságiakra is rátámadtak, kést is használtak. A tájékoztatás szerint a rendőrök öt percen belül a helyszínre értek, de csak négy férfit állítottak elő, pedig sokkal több támadó volt. A kérdésünk: mit tudnak ebből megerősíteni vagy cáfolni, illetve milyen kiegészítő információkkal tudnak szolgálni?

Ezt válaszolták:

Tisztelt Uram! Megkeresésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk: A Budapesti Rendőr-főkapitányságra 2020. június 22-én 12 óra 4 perckor érkezett bejelentés, miszerint Budapesten a Gyáli úton az utcán verekedés van. A perceken belül kiérkező rendőrök a három támadót elfogták, előállították. Őket a kerületi rendőrkapitányságon csoportosan elkövetett garázdaság bűntett és súlyos testi sértés megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Mindhárman szabadlábon védekeznek, a bűncselekmény elkövetését elismerték. Olyan információ, miszerint a három férfi a biztonsági őröket is bántalmazta volna, illetve kést is használtak volna nem merült fel, a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a szóváltás miatt kialakult verekedésben, három elkövető vett részt. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a rendőrség a gyanúsítottak származására vonatkozóan nyilvántartást nem vezet. Tisztelettel: BRFK Kommunikációs Osztály



Ha elkövető, nem számít, ha áldozat, akkor nagyon is?

Postafordultával megkérdeztük tőlük: ha nem vezetnek nyilvántartást a gyanúsítottak származására vonatkozóan, akkor hogyan tudják megítélni az elkövetők magyar származását egy olyan, meglehetősen ritkán előforduló "közösség tagja elleni erőszak"-ügyben, amikor az áldozatok cigányok?

Illetve miért csak akkor számít a cigány származás, ha áldozatok, és miért nem akkor is, ha elkövetők, mint az esetek kb. 99%-ában?

Ha erre is válaszol a kommunikációs osztály, frissítjük cikkünket.

