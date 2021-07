“A szivárványszín zászló hozzátartozik Budapest utcaképéhez” - mondta Orbán Viktor a német sajtónak. Egyetértünk a kijelentésével: szerintünk is fontos az, hogy hivatalok, állami intézmények is nyilvánosan álljanak ki az LMBTQI emberek mellett. A most zajló Budapest Pride Fesztivál tökéletes alkalom arra, hogy a kormányzat egyértelművé tegye: valóban kiáll az LMBTQI emberek jogai mellett.