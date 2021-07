Anyaország :: 2021. július 23. 08:46 ::

Orbán: 2016-ban a magyar népszavazók mentették meg egész Európát

Népszavazásról, gyermekvédelmi törvényről, EU-s pénzek kifzetéséről, harmadik oltásról, valamint a tokiói olimpiáról is szó esett a miniszterelnök pénteki interjújában. Mandiner-összefoglaló.



Orbán Európa-mentés közben (fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kosuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának vendége volt. A kormányfő a beszélgetés elején leszögezte:

azért van szükség a népszavazásra, mert Brüsszel megtámadta Magyarországot.

A miniszterelnök kifejtette: 54 oldalon keresztül követelik Brüsszelből, hogy változtassuk meg a gyermekvédelmi törvényt.

Nemzeti hatáskör

Zsarolnak, fenyegetőznek, kötelezettségszegési eljárást indítanak, késleltetitk a hazánknak járó pénzek kifizetését – fejtette ki. Mint fogalmazott: egy ilyen helyzetben két lehetőségünk van: vagy engedünk, vagy nem. Mivel a gyermekeinkről van szó, nem engedhetünk – tette hozzá. A kormányfő elmondta azt is:

szükségünk van minden magyar ember támogatására, hogy ezt a csatát megnyerjük.

Orbán Viktor felidézte: ugyanígy volt ez a kötelező kvóták esetében, de a kormány akkor sem tudott volna ellenállni. Akkor egész Európát a magyar népszavazók védték meg a kötelező kvótáktól – fogalmazott. A kormányfő aláhúzta azt is: mind a család, mind a gyermekjog az Unió alapokmánya szerint nemzeti hatáskör. Kiemelte: ha Brüsszel nem támadna meg minket, akkor nem lenne népszavazás. Ha van nép támogatás, meg tudjuk nyerni ezt a harcot. A kötelező szétosztási kvótákkal kapcsolatban már sikerült.

Az európai szabadságeszmény része a buzipropagandisták iskolákba beengedése

Kérdésre válaszolv a kormányfő elmondta azt is, Brüsszel szeretné, ha beengednénk az LMBTQ-propagandistákat az iskolákba. Ez az uniós levélből is kiderül – tette hozzá. Mint fogalmazott: a Bizottság szerint az iskolában vannak olyan jogok, amik megelőzik a szülői jogokat. Az Unió szerint az európai szabadságeszmény kiteljesedését várják ettől, és most a nemek területén is szabadon lehet dönteni – mondta a kormányfő. Csakhogy a gyerek nem a felnőtt szabadság kérdésébe tartozik – tette hozzá.

Ez nem szabadság, hanem gyermekvédelmi kérdés

– szögezte le.

Orbán Viktor kifejtette, Brüsszel szeretné, ha a nemváltoztató műtéteket népszerűsítenék az iskolában. Mint fogalmazott: „ki akarják venni a gyermekek nevelését a kezünkből. Engem nem érdekel mi folyik Németországban” – tette hozzá. A miniszterelnök tudomásul veszi, hogyan mennek ott a dolgok, de

ki kell állni amellett, hogy a magyar gyermekek nevelése a magyarokra tartozik

– húzta alá.

Brüsszel moszkvásodik

Brüsszelben azt gondolják, hogy a világtörténelem ugyanabba az irányba halad, ez nagyban hasonlít a kommunizmushoz – fogalmazott kérdésre válaszolva a kormányfő. „A liberálisok a szabadság ellenségeivé váltak” – tette hozzá. Azt kell tudomásul venni, hogy a világban nemzetek és népek vannak – fogalmazott a kormányfő.

Mi egy európai nép vagyunk, és elvárjuk a tiszteletet. Az, hogy pénzügyileg zsaroljanak minket, az teljesen elfogadhatatan

– hangsúlyozta a magyar miniszterelnök.

Csak késleltetni tudják az uniós pénzeket

A helyreállítási alapról szólva a kormányfő elmondta: az egész mostani folyamat az alap értelmét kérdőjelezi meg. Csak késleltetni tudják, de azt, hogy nem fizetik ki, azt nem tehetik meg – mondta a kormányfő. Hozzátette azonban: nincs idő a helyreállítási alapra várni, ezért „a programokat elindítjuk magyar költségvetésből”, az alap pedig majd megérkezik. Egy elhúzódó ideológiai háborúra kell számítani – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint világok harca zajlik. A kormányfő kifejtette, a magyar emberek lenézése azt állítani, hogy a kormány valamilyen témáról terelni akarja a figyelmet.

Bízik benne, hogy januárban, februárban lehet a referendum. A kormányfő hozzátette: aki nem megy el a népszavazásra, az rábízza a döntést másra. Most nem az érvényesség a fő kérdés, hanem meg akarjuk védeni a törvényt – tette hozzá. Ugyanígy volt a kvótareferendum esetében is.

Az állítólagos lehallgatási üggyel kapcsolatban a kormányfő elmondta, Pintér Sándor belügyminiszter mindent elmondott , amit el lehetett mondani.

Vonakodott a kötelező oltástól, de meggyőzték

A kormányfő szólt arról is, hogy akik túl vannak mindkét oltáson, azok a népesség 55 százalékát teszik ki. Európa legbiztonságosabb országa vagyunk, miközben a járvány negyedik hulláma elindult Nyugat-Európában. A járványt be fogják hurcolni Magyarországra. Az oltások a súlyos megbetegedésekkel szemben megvédenek – tette hozzá.

Orbán Viktor elmondta, hogy az Operatív Törzs jól döntött, hogy augusztus 1-től lehet harmadik oltást kérni. Ebben Európában mi vagyunk az elsők.

Most is az idősek vannak a legnagyobb veszélyben, és felkeressük azt a 15 százalékot, aki nem oltatta be magát - tette hozzá. A 12 év feletti gyermekeknél általános oltást indítunk a tanv kezdése előtt. A kormányfő elmondta, ő maga is vonakodott, hogy kötelező oltás legyen az egészségügyben, de végül meggyőzték őt a tények. Kérdésre válaszolva elmondta: Egyelőre nem lesznek korlátozások, de nem szabad ilyen időkben túlzottan magabiztos kijelentéseket tenni.

Ha mi rendeznénk az olimpiát, lennének nézők

A tokiói olimpia kapcsán kérdésre válaszolva a kormányfő elmondta, egy olimpia nézők nélkül nem olyan, mint máskor. Ha Magyarország rendezné ezt az olimpiát, akkor lehetnének nézők – emlékeztetett. Elmondta azt is: 15 millió magyarhoz hasonlóan ő is fel fog kelni hajnalban a magyar versenyzőknek szurkolni, de ő sem fog elutazni az olimpia helyszínére.

Ha nem is tudunk a helyszínen szurkolni, biztosak lehetnek abban, hogy 15 millió magyar várja, hogy becsülettel helytálljanak, a legjobbjaink tiszteletére pedig várjuk, hogy felhúzhassák a magyar nemzeti lobogót

– „üzente” a kormányfő a magyar sportolóknak. „Bizakodó vagyok” – tette hozzá. „Hajrá, Magyarok!” – zárta szavait a miniszterelnök.