Anyaország :: 2021. augusztus 24. 10:58 ::

Erre a szeptemberi óriásplakátra gyűjt támogatókat a Mi Hazánk

Szeptemberben óriásplakát-kampányt indít a Mi Hazánk Mozgalom a Covid-oltások kötelezővé tétele ellen, a darabonként ötvenezer forintos havi bérleti díjhoz adományozókat keresve. Hogy lehetőség szerint mely településen szeretne óriásplakátot a támogató, az feltüntethető a https://mihazank.hu/tamogatas oldalon található adományozási lehetőségeknél a közlemény rovatban - írja felhívásában Novák Előd, a Mi Hazánk kampányfőnöke, alább a folytatás.

Állami támogatásban részesülő pártok a törvény szerint csak kampányidőszakban tehetnek ki óriásplakátokat, a Mi Hazánk viszont állami költségvetési forrás hiányában most is, így egyedi megjelenése lehet a közterületeken a mozgalomnak, ellensúlyozva a kiragasztott, primitív kormánypropagandát ezzel a figyelemfelhívó plakáttal. Az országgyűlési választásra márciusban kb. hatszáz millió forint állami kampánytámogatást kap az országos listát állító Mi Hazánk is (a Fideszhez és a szivárványkoalícióhoz hasonlóan), addig viszont a szimpatizánsok támogatására szorulunk az ilyen társadalmi célú hirdetések érdekében.