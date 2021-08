Anyaország :: 2021. augusztus 31. 09:04 ::

Stop, Gyurcsány!, Stop, Karácsony! - Elszámoltatás helyett ilyen "erős üzenetekre" képes a Fidesz 12 évi teljhatalom után

Az ország minden választókerületében, minden forgalmas ponton, október 23-ig gyűjtik az aláírásokat a Stop, Gyurcsány!, Stop, Karácsony! petícióhoz a Fidesz aktivistái - mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A napilap keddi számában megjelent interjúban Kocsis Máté elmondta, a céljuk az, hogy minél több emberhez - lehetőleg mindenkihez - eljussanak a petícióval. Fontos, hogy minden magyart emlékeztessenek arra, hogyan kormányoztak azok a baloldali szereplők, akik most vissza akarnak térni a hatalomba. A gyűjtés a tervek szerint október 23-ig tart, ami egybeesik a gyurcsányi vérengzés 15. évfordulójával - tette hozzá.

Elmondta, hogy a kormánypártok standjai országszerte kint lesznek a forgalmas helyszíneken, az aktivistáikkal minden választókerületben lehet majd találkozni.

Kocsis Máté szerint az eredmény erős üzenet lesz a Gyurcsány vezette baloldalnak. Azt fogja kifejezni, hogy az emberek nem felejtették el a Gyurcsány-korszakot, és nem akarják, hogy visszatérjen a múlt. 2002 és 2010 között a baloldal már megmutatta, hogyan kormányoz, és nem volt benne köszönet. Vég nélkül emelték az adókat és a rezsiköltségeket, megszüntették a családtámogatásokat, elvették a 13. havi nyugdíjat és egy havi bért a közszolgálatban dolgozóktól, fizetőssé akarták tenni az egészségügyet.

"Aki nem akarja, hogy Gyurcsányék újra hazudjanak reggel, éjjel meg este, azt arra kérjük, írja alá a petíciónkat!" - kérte Kocsis Máté.



Ez a visszavágó - ugyanolyan óvodás stílusban

A frakcióvezető véleménye szerint Gyurcsány Ferenc a kongresszusi beszédével maga bizonyította be, hogy van létjogosultsága a petíciónak.

Vasárnap ismét egyértelművé tette: ő a főnök a baloldalon, ő gyakorolja a kontrollt a Gyurcsány-show szereplői - Jakab Péter, Karácsony Gergely, Dobrev Klára és a többiek - felett, függetlenül attól, hogy ki milyen formációban indul. Mint mondta, a főpolgármester nélküle sehol sem lenne, régen is a beosztottja volt, és ma is az. Gyurcsány emberei ma is ott tolonganak a Városházán, a DK-sok uralják a fővárost.

(MTI)