Sneider: oda a mozgalom, oda a párt - vajon lemond-e a félőrült zsarnok?

A Jobbik korábbi "megmentője" egy Fb-bejegyzésben keményen nekiment utódjának:

GAME OVER - Két hónapja "az igazság pillanata" címmel tettem közzé a határozott észrevételeimet a Jobbik ajánlásgyűjtés során tanúsított siralmas teljesítményéről. Akkor a maradék jobbikosok nekem estek, hogy nem az ajánlásgyűjtés gyorsasága, szervezettsége a fontos, hanem a választási eredmény. Akinek egy csöppnyi ismerete van a pártok működésével kapcsolatban, az tudja, hogy az ajánlásgyűjtés előrevetíti a választási eredményt. Ez a megdönthetetlen összefüggés most is bebizonyosodott. Pontosan ugyanaz a sorrend az előválasztási eredményben, mint az ajánlásgyűjtésekben.

A lufi újból és ezúttal végérvényesen kipukkant. Igazán megérte feladni az elveit az új Jobbiknak a Momentummal együtt. Az árulás bére kevesebb lesz, mint Júdásnak a harminc ezüstpénz. Oda a mozgalom, oda a párt. Listás hely nemhogy huszonöt, de egy-kettő is nehezen jut nekik. Az alkalmazottak mehetnek munkát keresni, az önkormányzati képviselők három év múlva foghatják a sátorfájukat, vagy indulhatnak a DK színeiben.

Ezt érdemlik azok, akik nem hajlandóak megdolgozni az eredményért, akik meghunyászkodva behódolnak egy valódi zsarnoknak, félőrültnek. Akik eltűrik, hogy semmibe véve őket, ne legyen kongresszus, választmányi, vagy rendszeres frakcióülés, ahol ők is elmondhatnák a véleményüket, és egyáltalán megtudhatnák, mit is akar az elnökség, ami persze ugyanúgy nem ül már össze rendszeresen, hiszen egy ember dönt mindenben. A meghunyászkodó vezetőket, képviselőket nem sajnálom, csak azt a pár száz embert, akik naivan, mindhiába vállaltak áldozatot.

Emlékszünk, kedves jobbikosok?

Jakab Péter csak azzal a szokatlan feltétellel vállalta az elnökséget, ha a kedvéért átírjuk az alapszabályt, hogy meghosszabbított mandátuma legyen a ciklus végéig. Emlékszünk? Vajon mit tudott már akkor is, amikor azonnal bebetonozta magát a hatalomba? Akkor azt is mondta, hogy egy erős Jobbikot hozz létre, hogy soha nem fog össze Gyurcsánnyal, sőt lemond, ha veszít! Ezután kirúgta a fél pártot, a szervezetekre rá se hederített, felvett sok alkalmatlan embert, ritka erős testőrséget szervezet magának.

Vajon most, hogy az önkormányzati választásokra tíz százalékra feltornázott Jobbik a parlamenti küszöb alá került, lemond-e Péter? A kérdés költői. Ő nem fog olyan botorságot csinálni, mint én, hiszen akkor biztos nem kap zsíros parlamenti mandátumot Gyurcsány Ferenc mellett. Amúgy meg leválthatatlan.

Ilyen alkalmakkor az ember magába is néz. Tudom, nem az volt a hiba, hogy a vezető nélkül maradt és anyagi csődbe jutott Jobbik elnökségét elvállaltam, hanem az, hogy a relatíve jó eredményt hozó önkormányzati választás után nem akartam elnök maradni. Ezért megkövetek minden volt és régi jobbikost. Sajnálom. jobbikosként már nem adhatok hitet nektek, de a küzdelem tovább folytatódik.

Bár csak színjátéknak tartom, de ezen az előválasztási eredményen is jól látszik, hogy van Magyarországon egy erős jobbközép konzervatív réteg, amely természetesen nem a Gyurcsány családban látja a nemzetünk felemelkedésének zálogát. Miközben a Jobbik utolsó óráit éli, a Polgári Válasz sorban alakítja szervezeteit. Az elmúlt több mint harminc év alatt már háromszor kellett a nulláról felépíteni egy nemzeti szervezetet, háromszor küzdötem végig ennek nehézségeit. Hiszem, hogy lehet más utat is járni, mint a mostani fő ellenzéki irányvonal és hiszem, hogy jobbat tudunk adni Magyarországnak!