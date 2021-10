Anyaország :: 2021. október 8. 13:05 ::

A "hősies" Karácsony bejelentette visszalépését, Márki-Zay megtapsoltatta a jelenlévőkkel, ahogy Dobrevet is

Karácsony Gergely a rendkívüli sajtótájékoztatón bejelentette, hogy némi mérlegelés után, "jó szívvel" befejezi a miniszterelnök-jelölti kampányát, és arra kéri az őket támogatókat, hogy Márki-Zay Péterre szavazzanak. /Frissülő cikk./



Azt mondta, könnyű volt ez a döntés számára, mert becsületes, tisztességes embernek tartja Márki-Zay Pétert, aki Hódmezővásárhelyen már győzött a Fidesz ellen, és azt is tudják, "hogyan kell szolgálni, hogyan kell olyan politikát folytatni, ami lehetővé teszi, hogy újraegyesítsék az országot".

Mégis nehéz döntést hozott, mert az előválasztás első fordulójában nagyjából 170 ezer ember megtisztelte a bizalmával, ahogy az őt támogató pártok és szervezetek is.



Fotók: Mohos Márton / 24.hu

"Csak az őszinteség vezet előre, azért is nehéz a döntés, mert egy olyan jobbközép politikust fogok támogatni, akivel még vitáink is vannak, például az adórendszer kérdésében." Karácsony Gergely egy szociáldemokrata és zöld programban hisz, talán nem beszélt eleget arról, hogy milyen Magyarországot szeretne és talán túl sokszor elvesztek a hatalmi játszadozásban. Ha viszont nem tudják leváltani az Orbán-kormányt, akkor "nagyjából a hajunkra kenhetjük ezeket a kiváló programokat".

Azt mondta, alig várja a választási győzelem utáni vitákat például az adópolitikáról és az oktatáspolitikáról.

Karácsony szerint elkezdtek olyan hatalomtechnikai vitákba belemenni, ami elvitte a fókuszt, pedig most Magyarországnak nem tőrölmetszett politikusokra, hanem "államnőkre és államférfiakra" van szüksége, olyanokra, akik távlatokban gondolkodnak, és reményt adnak.

Márki-Zay államférfivá nevezte ki magát és Karácsonyt

Márki-Zay Péter a péntek délelőtti sajtótájékoztatón elmondta: nagyon nagy tisztelettel adózik Karácsony Gergelynek, hogy meghozta államférfiúi döntését. A választáson az a kérdés, hogy valójában szabadok leszünk-e, és lesz-e európai ország Magyarország, vagy elsüllyed a mocsárban.

Márki-Zay Péter szerint államférfiként az egyetlen helyes döntést hozta meg, a jobb- és baloldali érdekeket képviselve, együtt mennek tovább, nem visszalépnek, előrefelé mennek a hódmezővásárhelyi polgármester miniszterelnök-jelöltségével.

Karácsony Gergely bebizonyította, hogy a hazáért cselekszik, Márki-Zay Péter ezért tiszteletét jelezve bejelentette, hogy belép a főpolgármester 99 Mozgalmába. Írásos megállapodás nincs közöttük, ez inkább úri emberek összefogása. Tudja, hogy ez a pártoktól idegen. Karácsony Gergellyel nem osztogatnak pozíciókat, hanem közös értékekben egyeznek meg a haza érdekében. Márki-Zay Péter azt is mondta, Karácsony Gergely hősies tanúbizonyságát tette, hogy nem a mutyikban érdekelt.

Mi együtt, nem kevesebben, hanem sokkal többen vagyunk!

– jelentette ki Márki-Zay Péter.

Dobrev kiválóságát is méltatni kellett, járt neki is a taps

Arról is beszélt, hogy kell Dobrev Klára támogatása is, ugyanakkor azt is mondta: Orbán Viktor egyetlen reménye, hogy Dobrev Klára nyeri meg az előválasztást és ő lesz a közös miniszterelnök-jelölt. Márki-Zay Péter szerint a DK miniszterelnök-jelöltje hihetetlen teljesítményű és szorgalmas politikus, azért pedig megtapsoltatta, mert bebizonyította, hogy nők is eredményesek tudnak lenni a politikában.

Kifejtette azt is, hogy korábban Hódmezővásárhelyen megtörtént az első csoda, és a civilek is felálltak, elzavarták „a rossz gyereket”. A célja az volt, hogy Hódmezővásárhelyen is megmutassák a receptet, hogyan lehet legyőzni Orbán Viktort. Hozzátette: 2018-ban a pártok ellenérdekeltsége és az árulók miatt nem történt meg az összefogás.

Márki-Zay Péter szerint az a szövetség fogja elhozni a demokratikus, szabad jogállamot és Európában tartja Magyarországot, a jóléti társadalmat, ami most mögötte feláll.

Arra biztatja a Karácsony Gergelyt támogató pártokat (MSZP, Párbeszéd, LMP), hogy csatlakozzanak is ők, legyenek azok a bátor kicsit, hazafias magyar emberek, akik mindent feltesznek arra, hogy újra megcselekedjék a csodát. Ehhez azonban még meg kell nyerni az előválasztást. Felszólította a Jobbik és a DK szavazóit is, hogy szavazzanak rá. Dorbev Klára minden kiválósága mellett és ellenére, Orbán Viktor számára legkényelmesebb jelölt. A Stop Gyurcsány, Stop Karácsony kampányt ki kell dobnia a Fidesznek, ha ő választják meg közös miniszterelnök-jelöltnek – tette hozzá Márki-Zay Péter.

Vágóhídra mennek

A következő hétről azt mondta, hogy sorban fognak riogatni ellene, lesz ellene minden. Amikor megegyeztek Karácsony Gergellyel a visszalépésről, arról beszéltek, hogy a vágóhídra mennek, ez egy „öngyilkos misszió”, mert hihetetlen támadásoknak lesz kitéve, baloldalról és a Fidesz részéről is. Márki-Zay Péter szerint megkapja majd, hogy Fidesz-ügynök, miközben megpróbálják majd meggyőzni az embereket, hogy mindenki menjen el Dobrev Klárára szavazni, mert ez Orbán Viktor érdeke.

A lejáratókampányt, vágóhidat és kevés alvást fog jelenteni a számára a következő egy hét, és ha megnyeri az előválasztás, akkor ez így lesz a következő hat hónapban is. Arra buzdított, hogy mindenki menjen el szavazni. Azt is mondta, nem Dobrev Klára az ellenfél, hanem Orbán Viktor, mert akik elmennek szavazni Dobrev Klárára, azok Orbán Viktorra szavazni, ezért a DK-s nagymamákat is meg kell győzni, szavazzanak rá. Kijelentette: abba a gödörbe, ahová Orbán Viktor taszította az országot, nem jobbra vagy balra van a kivezető út, hanem felfelé.

Karácsony: megkeresett a DK is

A sajtótájékoztatón Márki-Zay Péter azt mondta, hogy Karácsony Gergely kapott megkeresést a Demokratikus Koalíciótól. Utóbbi szerint Márki-Zay Péter kijelentésével ellentétben a DK nem kereste meg Karácsony Gergelyt és nem tárgyalt vele visszalépésről. „Azt javasoljuk, hogy az előválasztás szellemiségét megóvva minden szereplő tartózkodjon az igaztalan kijelentésektől, vigyázzunk egymásra!” - közölték. Karácsony Gergely újságírói kérdésre azt mondta, volt ilyen megkeresés, de lehet, hogy a DK-ban erről nem mindenki tudott. Hangsúlyozta azonban, hogy a kormányváltáshoz a DK-ra is szükség van.

Nem örültek a Kari Geri mögött álló pártocskák

Karácsony Gergely azt mondta, személyes döntést hozott a visszalépésről, ugyanakkor azt is megjegyezte, nem állítja, hogy ezt az őt támogató pártok jó szívvel fogadták el, most mégis azt kéri, hogy jó szívvel támogassák Márki-Zay Pétert. A döntésről tájékoztatta az őket támogató pártokat, ezzel nehéz helyzetbe hozta őket, és az erre vonatkozó álláspontjukat a testületeik révén fogják kialakítani.

Ha választók úgy döntenek, akkor támogatni fogják Dobrev Klárát, fel sem merül, hogy felbontsák az ellenzéki pártok együttműködését. Karácsony Gergely valódi, egyedüli esélyes jelöltnek tartja Márki-Zay Pétert, de lehet, hogy téved, ha Dobrev Klára nyeri az előválasztást, akkor ő lesz az ellenzék egyetlen esélye, és mindent meg fognak tenni a győzelméért.

Karácsony Gergely azt is kijelentette, hogy most a Fidesz azt az ellenségképet, amit gyártott vele, azt kidobhatja a kukába. Szerinte most Rogán Antal nehéz helyzetben van.

Tehát igen, az önök egyetlen reménye sajnos én vagyok

– mondta Márki-Zay a személyét érintő, várható támadások és lejáratókampányra utalva, azt is egyértelművé téve ugyanakkor, hogy Orbán azzal is bizonyítaná hatalma jellegét, ha egy „hétgyerekes, keresztény, jobboldali embert” igyekezne lejáratni. Végül Dobrev Klára állva maradt kihívója végül a második fordulóban való részvételre biztatott, és arra kért mindenkit, hogy menjenek el, és döntsenek jól az előválasztás második fordulójában, szavazzanak megfelelően Magyarország sorsáról.

A ciklusfelezés nem téma

Újságírói kérdés felvetette, hogy bohózatba fulladt az előválasztás utolsó hete. Karácsony Gergely szerint nagyon sok pozitívuma volt ennek a folyamatnak, például, hogy azok a jelöltek. Vannak pillanatok, amikor az ember nem a legjobb köröket futja – tette hozzá Karácsony.

A főpolgármester elmondta azt is, hogy a sajtóhírekkel ellentétben nem feleznék meg a parlamenti ciklust. Ami pedig a pártokat illeti: ez egy személyes döntés, nem a pártok döntése, hangsúlyozta Karácsony, de tájékoztatta az őt támogató pártokat. A pártok a döntését elfogadták, de a testületeik révén alakítják majd ki álláspontjukat.

A 24.hu újságírója azt kérdezte Karácsony Gergelytől, hogy mi a garancia arra, hogy ez most egy végleges döntés, és nem dönt esetleg mégis úgy két nap múlva, hogy inkább egyedül indul el. A főpolgármester elmondta, hogy hamarosan elmegy az előválasztási bizottsághoz a visszalépési nyilatkozata. Márki-Zay kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy a Jobbik nem támogat senkit az előválasztás második fordulójában.

Karácsony Gergelytől a Magyar Nemzet azt kérdezte, hogy nem volt-e kidobott pénz az elköltött 500 milliós kampánypénz. A főpolgármester azt válaszolta, hogy ennél egy jóval kevesebb ment el kampányra, és szerinte az a kidobott pénz, amit a lejáratására költöttek el.

Orbán látszólag még nem retteg



Az LMP szerint csak Karácsony állíthatta volna meg a klímaváltozást

Még be sem fejeződött Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter sajtótájékoztatója, ahol a főpolgármester bejelentette a visszalépését az ellenzéki előválasztáson Márki-Zay javára, az egyik Karácsonyt támogató párt, az LMP már ki is adta közleményben az álláspontját.

Azzal kezdik: az LMP azért döntött úgy a nyáron, hogy Karácsony Gergely jelöltségét támogatja, mert meggyőződésük volt, hogy a szűken vett pártérdeknél fontosabb annak az esélynek a megragadása, hogy az ellenzéknek zöld miniszterelnök-jelöltje, az országnak pedig zöld miniszterelnöke legyen.

„Ez az esély Karácsony Gergely mai bejelentése után megszűnt. Ezt rendkívül szomorú helyzetnek tartjuk, mert meggyőződésünk szerint az ellenzék szempontjából az országot hosszú évtizedek óta meghatározó bal-jobb törésvonal leképzésénél fontosabb azoknak a százezreknek a képviselete, akik érzik annak a felelősségét, hogy mi vagyunk az utolsó generáció, aki még tehet a klímaváltozás megállítása érdekében” – írják.

Azzal folytatják viszont, hogy „az LMP a kialakult helyzet ellenére teljes mellszélességgel kiáll az ellenzéki összefogás mellett, és minden erőforrásával támogatni fogja az előválasztáson nyertes közös jelölteket és miniszterelnök-jelöltet”. Hivatalosan viszont egyik jelöltet sem fogják támogatni az előválasztás második fordulójában,

amit azzal indokolnak, hogy a párt „azt az egyértelmű döntést hozta korábban, hogy az előválasztás esetében csak egy zöld jelölt mögött tud felsorakozni”.

Fekete-Győr elégedett

Fekete-Győr András már október 7-én bejelentette, hogy a Momentum elnöksége egyhangú döntésével Márki-Zay Pétert támogatja az előválasztás vasárnap kezdődő második fordulójában.

Fekete-Győr most a pénteki bejelentés után azt írta a Facebook-oldalán: „Karácsony Gergely ma egy nehéz, de fontos döntést hozott meg a haza érdekében” a visszalépéssel, amit megköszönt. „Remélem, ő is tudja: óriási szükségünk van rá az Orbán-rendszer elleni harcunkban és azt követően az új, szabad, európai Magyarország felépítésében. Most pedig az a feladatunk, hogy minél több változást akaró magyart győzzünk meg arról, hogy vegyen részt az előválasztás második fordulójában, és szavazzon Márki-Zay Péterre” – írta.

A DK bocsánatkérést követel



Márki-Zay Péter a mai sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy aki Dobrev Klárára szavaz, az Orbán Viktorra szavaz. Ezzel több mint 214 ezer olyan embert sértett meg, akik az első fordulóban Dobrev Klárára szavaztak. Tisztelettel arra kérjük Márki-Zay Pétert, hogy kérjen bocsánatot azoktól a tisztességes ellenzéki polgároktól, akiket ebben az országban utolsóként lehetne fideszességgel vádolni.

Jakab megint kiállt szeretett Klárája mellett

Dúró: ez mind a jobboldaliság ismertetőjegye?

Márki-Zay Péter igyekszik jobboldaliként és az elmúlt harminc évvel szembenállóként bemutatni magát, miközben Gyurcsány Ferenc szövetségese, támogatja a homoszexuálisok házasságát, és cigány kvótát vezetett be a saját listájukon, sőt a Parlamentben majd az MSZP-vel kötelékben létező Párbeszéd frakciójába ülne be, és büszke Dobrev Klárára. Ez mind a jobboldaliság ismertetőjegye, vagy lesz még más is?

Még az előválasztásukat sem nyerték meg, de már kiderült: marakodnak a hatalmon, illetve annyi biztos csak: három embernek pusztán azért lesz befutó helye a közös listájukon, mert cigányok.

Azt hazudja Márki-Zay, hogy a 2010 előtti politikusbűnözőket is elszámoltatnák, miközben Gyurcsány Ferenc lenne a kormányukat támogató legnagyobb frakció vezetője. Ha valaki tényleg börtönbe akarja juttatni Gyurcsányt, akkor miért frakcióvezetői székbe juttatja? Sőt az ő szavazatával, támogatásával ülne be a miniszterelnöki székbe.

Az már csak hab a tortán, hogy Szombathelyen például a már 2010. előtt is jogerősen elítélt bűnöző, Czeglédy Csaba mögé álltak be végül mindnyájan, de Márki-Zay saját bevallása szerint Dobrev Klárára is büszke, Karácsony meg egyenesen külügyminiszterré tenné. Szép kis elszámoltatás...

És ez a baj: mindegy, ki nyer, Gyurcsány szövetségeseként nem lehet mit kezdeni Gyurcsánnyal, aki a legnagyobb frakciójuk vezetője lesz.

Schiffer "progresszív" és populista jobboldalról beszél:

Frissítés: az MSZP sem állt be Márki-Zay mögé

Az MSZP azon túl, hogy tudomásul veszi Karácsony Gergely döntését, a továbbiakban is azért dolgozik, hogy 2022-ben megvalósuljon a változást akaró emberek és az ellenzéki pártok közös célja. Hisszük, hogy kormányváltásra van szükség ahhoz, hogy egy igazságos, szabad, szolidáris és zöld Magyarországot hozhassunk létre. Az előválasztás egy tisztességes, demokratikus verseny, amely elvezet a kormányváltáshoz. Az MSZP, ahogy az első forduló megszervezésében és lebonyolításában is oroszlánrészt vállalt, úgy a második forduló sikeres megvalósításához is hozzá fog járulni. Álláspontunk változatlan, az előválasztáson sikeresen szereplő miniszterelnök-jelöltet támogatjuk a 2022-es országgyűlési választáson.

(Kuruc.info - Index - 24 - Telex)

Kapcsolódó: