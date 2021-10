Anyaország :: 2021. október 9. 08:58 ::

Izraeli politológus: Magyarországon a Jobbik tartja félelemben a zsidókat

Az alább szemlézett cikk a napokban jelent meg az izraeli Likud párt ideológiáját tükröző Midá című héber nyelvű kiadványban. Az írás szerzője, Támír Wertzberger édesanyja Aradon, míg édesapja a Borsod-Abaúj-Zemplém megyei Tolcsván született. A galileai Lehman nevű településen született Wertzberger politológus, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékén diplomázott. Az izraeli Likud Pártnak, a Fidesz testvérpártjának budapesti képviselője, a Magyarországi Likud megalapítója, a Tett és Védelem Alapítvány vezető munkatársa. Írásának vezérlő elve annak bizonyítása, hogy a közelgő magyarországi választásokra készülő ellenzéki koalícióban résztvevő Jobbik ugyanaz az antiszemita, neonáci párt, mint amilyen volt a néppártosodása előtt.

Izraelben „csak ne Orbán ”-koalíciónak nevezik a moslékkoalíciót

Magyarországon előreláthatóan a jövő áprilisban országgyűlési választásokat tartanak, s úgy néz ki, hogy fej-fej melletti küzdelemre lehet számítani Orbán Viktor miniszterelnök és pártja, a Fidesz, illetve a csak ne Orbán alapon szerveződő koalíció között. Valós fenyegetést jelent Orbán Viktor kormányára az a tény, hogy több mint tíz esztendő után tavaly első ízben egyesült közös listán hat ellenzéki párt, s az előzetes felmérések szerint a választásokon a Fidesz némi előnyével igen szoros eredmény várható – írja héber nyelvű cikkének bevezetőjében Támír Wertzberger.



Támír Wertzberger izraeli politológus, a Likud párt magyarországi képviselője, a Tett és Védelem Alapítvány vezető munkatársa (fotók: Fb)

A szerző megállapítja: a „keményvonalas konzervatív”, nyugati értékeket valló pártok alkotta magyar kormánykoalíció, Orbán Viktorral az élén megalkuvás nélkül kiáll a demokratikus, nyugati kultúrán alapuló Izrael mellett. Csakhogy milyen hatással lenne egy esetleges más magyar kormány a magyar-izraeli kapcsolatokra és a magyarországi zsidóságra? – teszi föl a kérdést Wertzberger. A szerző azért tartja igen aggasztónak az esetleges kormányváltást, mert „a csak ne Orbán-koalíció egyik meghatározó alkotója a neonáci Jobbik”.

A Fidesz több mint egy évtizede küzd az antiszemitizmus ellen

Az átlag izraeli olvasó számára a Jobbik pártnév nem mond semmit. „Az izraeliek többnyire negatívan ítélik meg Magyarországot, antiszemitának tartják, és sokan nem nagyon tesznek különbséget a Fidesz és a Jobbik között” - állapítja meg a cikkíró, majd a két párt közti különbséget hangsúlyozván leszögezi: „A Fidesz, Orbán Viktor pártja Izrael egyik legnagyobb barátja Európában, amely párt anyagilag támogatja a zsidó közösséget, s ezen kívül már több mint egy évtizede küzd az antiszemitizmus ellen. Ezzel szemben a Jobbik neonáci párt, amely a »csak ne Orbán!«-koalíció alkotórészeként ma a Fidesszel szemben méretteti meg magát. A Jobbik az a párt, amely miatt Magyarországnak antiszemita megítélése van” – véli az izraeli politológus.



Támír Wertzberger a Halászbástyán - Likud-mikrofonnal

A Jobbik pártnév nem egészen szerencsés nyelvi, jelentéstani elemzése után a szerző leírja: „A Jobbikot a 2000-es évek elején alapították, kezdetben ifjúsági mozgalom volt, majd átalakult politikai párttá. A párt platformjának lényege a Magyarországon élő kisebbségek, mint például a cigányok, zsidók, homoszexuálisok és a kommunisták üldözéséről szól az úgymond igazságos Magyarország megteremtésének céljával” - emlékeztet Wertzberger.

Gyöngyösi Márton lehet Magyarország Izrael-barát külügyminisztere

A Jobbik bemutatásával foglalkozva a Likud Magyarországot megalapító szerző ezután fölidézi az elmúlt másfél évtizedben a Jobbik vezető, „s a pártban még manapság is fontos pozíciót betöltő politikusai” által hangoztatott „igen döbbenetes és megrázó kijelentéseket”. Elsőként természetesen Gyöngyösi Mártont, a párt alelnökét és európai parlamenti képviselőjét említi, akivel aztán igen hosszasan foglalkozik, felidézvén az időközben jócskán megjuhászodott politikus ágas-bogas listázó kijelentéseit, az Izrael politikáját bíráló, palesztinokat és Iránt támogató, s ezért aztán szintén antiszemita közbeszédnek (egyesek szerint: modernkori antiszemitizmusnak – H. J.) minősített megnyilvánulásait.



Támír Wertzberger a Halászbástyán - Likud-zászlóval

Gyöngyösi antiszemita mondásainak, Izrael-ellenes megnyilvánulásainak listája után az izraeli cikkíró levonja a következtetést: Gyöngyösi „a Jobbik párt egyik legkiemelkedőbb és befolyásos politikusa, ezért nem kizárt, hogy a csak ne Orbán! koalíció hatalomra kerülése esetén Jáír Lápíd (Izrael jelenlegi külügyminisztere – H. J.) azon találja magát, hogy Gyöngyösi Mártont, Magyarország új külügyminiszterét kéri majd: szavazzon az Izraelt elítélő határozati javaslat ellen az Európai Unióban.

Rig Lajos testén SS-jelmondat ékeskedik?

Az időközben Dobrev Klára kegyeit is élvező, s ezért a DK-nak hálálkodó Rig Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője azért került föl az izraeli politológus feketelistájára, mert az utóbbi szerint a politikus testére a „Becsületemet hűségnek nevezik” jelmondat van tetoválva, „amely nagyon emlékeztet a német SS jelmondatára”. (Az izraeli cikkíró által idézett szöveg nemcsak emlékeztet az SS jelmondatára, hanem pontosan arról van szó. A német eredetiben Meine Ehre heißt Treue SS-jelmondatot magyarra általában Becsületem a hűség változatban fordítják. A csúsztatás ebben az, hogy Rig testén magyarul a Becsület, Hűség olvasható – H. J.). Rignek fölrója azt is, hogy többször is kifejtett állítása szerint „a zsidók biológiai fegyverként használják a cigányokat a magyarság ellen”.



Támír Wertzberger nagyapja katonaképét mutatja Orbán Viktornak

A Magyarországon nem is létező Simon Wiesenthal Központ bezáratása

A Likud Magyarország megalapítója, Támír Wertzberger nem hagyja ki a sorból a Jobbik országgyűlési képviselőjét, Szilágyi Györgyöt sem (akit tévesen Szilasiként emleget – H. J.), aki régebben „több ízben is követelte a Magyarország számára nemzetbiztonsági veszélyt jelentő Simon Wiesenthal Központ bezárását”. (Egyébként Simon Wiesenthal Központ működik Los Angelesben és Bécsben, de Magyarországon nem – H. J.).

A cikkíró nem hallott Simon Peresz nevezetes beismeréséről

(Wertzberger megint csúsztat, mert amint arról a Kuruc.info 2007 októberében elsőként adott hírt, Simon Peresz izraeli államelnök videón is mondta, hogy Izrael fölvásárolja Magyarországot. Igaz, később a Népszabadságnak nyilatkozva Peresz azt mondta, hogy csak viccelt… - H. J.) A magyar kormány által kitartott Tett és Védelem Alapítvány egyik vezető munkatársa, Wertzberger a „Jobbik egyik központi vérvádjának” nevezi azt, hogy a párt korábbi állítása szerint „üzletemberek tevékenysége révén Izrael el akarja foglalni Magyarországot, más szóval, fel akarja vásárolni Magyarországot”.

Van miért aggódni az izraeli politikai vezetésnek

„Az elmúlt két esztendő folyamán szinte semmilyen Izraellel és zsidókkal kapcsolatos kijelentést nem hallunk a Jobbik vezetői részéről. A külvilág számára azt nyilatkozzák, hogy megváltoztak. Valóban, Izrael legutóbbi gázai hadművelete (a Városfalak Őre Hadművelet 2021 májusában, amely a palesztin oldalon 283 halálos áldozatot követelt, köztük 67 gyermekét – H. J.) és az Izraelben ugyancsak 2021 májusában lezajlott zavargások idején a Jobbik vezető politikusai a »csak ne Orbán«-koalíció vezetőivel egyetemben kivétel nélkül mindannyian példásan tartózkodtak a megnyilatkozásoktól, s egyáltalán nem érintették a témát” – írja nem titkolt megelégedettséggel Támír Wertzberger, ám összegezésként azért kifejti: „Ez a csend azonban komoly aggodalommal töltheti el a jeruzsálemi politikai vezetést, mert, amint tudjuk: lassú víz, partot mos. S amint a zsidók mondják: a Duna vize nem kék, hanem vörös” – utal Támír Wertzberger a Dunába lőtt zsidók esetére.

H. J. – Kuruc.info