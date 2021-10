Anyaország :: 2021. október 14. 18:37 ::

A DK üzenetekben tüzeli nyugdíjasait azzal, hogy a Fidesz "Márki-Zay Péterre mozgósít"

Úgy tűnik, a Demokratikus Koalícióba befuthatott egy friss eredmény az előválasztás második fordulójának állásáról, mert a DK SMS-ben kezdett mozgósítani, írja az Index.

A telexesek is arról írnak, hogy több olvasójuk és kollégájuk is kapott ilyen SMS-t, illetve hírlevelet is küldtek ilyen tartalommal.