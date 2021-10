Anyaország, LMBTQP+ :: 2021. október 22. 13:45 ::

Köcsögöknek nevezte a köcsögöket a győri alpolgármester, vizsgálat indult ellene

"Eljárást indított az alapvető jogok biztosa a győri alpolgármester köcsögözős kirohanása kapcsán. A biztos úgy ítélte meg: az alpolgármester homofób megjegyzései felvetik az egyenlő bánásmód sérelmét, ezért közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az önkormányzat felelősségét" - adta hírül honlapján a Háttér Társaság.



Még csak nem is ezt tette közzé, hanem csupán egy hagyományos köcsögöt

Dr. Pergel Elza, Győr egyik alpolgármestere 2021 júliusában az alpolgármesteri Facebook-oldalán egy buzipropagandista film, valamint a gyermekvédelmi törvényt ért kritikák kapcsán "deformált, bukást érdemlő mű, gondolat, nyilatkozat és cselekedet"-ről írt, amit

egy nagy szeméttárolóba kellene tenni és légmentesen lezárni, hogy többet soha elő ne törjön. Nagy, örökre légmentesen lezárható hülyeség és mocsok tárolót nem találok, de köcsögöt keresetlenül sokat a közösségi oldalakon.

A bejegyzéshez egy kerámiatárgyról készült képet is mellékelt, amihez megjegyzésként hozzáfűzte:

Amit most felraktam, az egy szép köcsög, még a régi, rendeltetése szerinti.

A bejegyzés később eltűnt, amelyet az alpolgármester a privát Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében tett szóvá: "Azt a jelzést kaptam, hogy sért bizonyos csoportokat a ...............................ös véleményem."



Dr. Pergel Elza (fotó: Fb)

“Mindenkinek joga van véleményét szabadon kifejeznie, de azt senki sem teheti úgy, hogy azzal teljes társadalmi csoportokat megbélyegezzen, megalázzon, becsületsértő kifejezésekkel illessen. Különösen káros, ha ezt egy állami tisztségviselő vagy politikus teszi, hivatalos közösségi oldalán" - kommentálta az esetet Dombos Tamás, a Háttér Társaság Jogsegélyszolgálatának munkatársa.



Dombos Tamara - csak ő különböztetheti meg magát, másoknak ez tilos (fotó: Vadnai Szabolcs/Mandiner)

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény valamennyi állami szerv - ideértve az önkormányzatokat is - számára tiltja nem csak a hátrányos megkülönböztetést, hanem a zaklatást is, vagyis "egy társadalmi csoporttal vagy annak tagjával szembeni, emberi méltóságot sértő, megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezetet kialakító megnyilvánulásokat". A Háttér Társaság kérelme nyomán az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatósága eljárást indított Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben. Az ügy kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.