A Bors szerint Jakab Péter trükközik a lakásbérletével, a pártelnök tagad

Jakab Péter lakásbérletéről ír a Bors, a portál szerint a Jobbik két vezető politikusa kereste a szerkesztőséget, és meséltek az ügyről. Ahogy elmondták, elegük lett abból, ahogy Jakab Péter a Jobbikot vezeti és képviseli, és több ügyről is leleplező dokumentumokat ígértek.

A hivatalos szerződések szerint Jakab Budapesten, a XI. kerületi Fraknó utcában bérel egy lakást havi 239 ezer, évi közel 3 millióért, amelyet az Országgyűlés hivatala fizet. A Bors szerint azonban a pártelnök nem lakik a lakásban, hanem azt kiadták másnak.

A Bors újságírói elmentek a Fraknó utcai házhoz is. A gondnok azt közölte, ő nem látta még Jakab Pétert az ingatlanban, de még a környéken sem, szerinte egy hölgy bérli a lakást, őt látják ki- és bemenni. A lap szerint illető hölgy még egy vállalkozást is bejegyeztetett lakásba. A lakásszomszédok is arról nyilatkoztak, hogy ők sem találkoztak még a Jobbik elnökével.

Jakab Pétert megszólaltatta a Telex, nekik azt mondta, hogy az Országgyűlés Hivatala minden vidéki képviselőnek biztosít munkavégzéshez a fővárosban lakást, így neki is. A 423 ezer 780 forintos keretből ő 239 ezer forintot használ fel, melyből egy negyedik emeleti, Fraknó utcai panellakást bérelnek neki. A Jobbik elnöke állítja: a lakás tulajdonosa nem ismerőse, úgy tudja, budapesti lakos.

"A lakást csak én használom, és csak akkor, amikor a budapesti munkavégzésem indokolja, hisz azért fizeti a hivatal. Korábban a hivatal egy Etele úti panellakást bérelt nekem, ami a földszinten volt, innen költöztem fel a Fraknó utcai panellakás negyedik emeletére idén tavasszal. A tulajdonos tájékoztatása szerint a lakásban semmilyen cég nincs bejegyezve" – állította Jakab.

(Mandiner nyomán)