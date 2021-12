Anyaország, Koronavírus :: 2021. december 10. 09:15 ::

Orbán: "ha nem vagyunk beoltva, kiskarácsonyunk lesz, ha be vagyunk oltva, nagykarácsonyunk lesz"

Még pénteken dönthet az Alkotmánybíróság annak kapcsán, hogy a magyar bevándorlási szabályok a 2016-os kvótanépszavazás eredményével megegyeznek, ugyanakkor szemben állnak a brüsszeli bevándorláspolitikával – erről is beszélt a Kossuth rádiónak adott szokásos péntek reggeli interjújában Orbán Viktor. A miniszterelnök a vírus kapcsán azt is közölte, hogy a legfrissebb adatok szerint csökkent a kórházban és lélegeztetőgépen lévők száma, és 166-an haltak meg.

A jegybank előbbre hozta a következő évre vonatkozó inflációs előrejelzését, emiatt van, hogy januártól nem 3, hanem 5 százalékkal emelkedhetnek a nyugdíjak – erről beszélt Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. Ez egyébként vonatkozik a szintén év elején érkező 13. havi nyugdíjra is. A korábban aláírt és erről szóló rendelt még pénteken megjelenik a Magyar Közlönyben.

A jövő évre bejelentett béremelésekre a miniszterelnök szerint van pénz, ha a gazdaság is működik. Bár azt hozzátette, hogy mindig több igény van, mint amennyit a gazdaság meg tud termelni. Egyrészt azért, mert a kommunizmus öröksége miatt sokan élnek még mindig nehezen, másrészt pedig az ember mindig előre akar lépni.

December 15-ével kezdődik meg az 5 és 11 év közöttiek oltása – mondta már a vírusra rátérve a kormányfő.

A miniszterelnök egyúttal elmondta azt is, hogy 6 884 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt napon és csökkent a kórházban kezelt emberek száma – 6939 –, míg lélegeztetésre is kevesebben szorulnak. Az is kiderült, hogy az elmúlt 24 órában 166-an haltak meg. Összességében a helyzet – szavai szerint – inkább javul, a szakemberek szerint a csúcson vagyunk vagy inkább kifelé jövünk. Megismételte azt is, hogy „ha nem vagyunk beoltva, kiskarácsonyunk lesz, ha be vagyunk oltva, nagykarácsonyunk lesz”.

Szóba került a miniszterelnök varsói útja, amely korábban úgy jelent meg a hírekben, mintha megállapodhatnának egy szélsőjobbos európai frakció megalakításában. A kormányfő szerint ugyanakkor arról van szó, hogy a bevándorlásellenes és a családokat támogató országok egyeztetnek. Annak kapcsán, hogy ez mikor intézményesülhet, Orbán Viktor a legfontosabbnak nevezte, hogy hosszabb távon legyen egy bevándorlásellenes és családokat támogató pártközösség. Hiszen – mint mondta – az Európai Parlamentben ülő pártok többsége most támogatja a bevándorlást és nem támogatja a családokat. A cél tehát nem a következő évre vonatkozik, hanem hosszabb távra. – Mi akarjuk meghatározni, hogy mi legyen Brüsszel politikája, a célunk az, hogy ez legyen Brüsszelben a legnagyobb politikai erő – szögezte le.

Az interjú a bevándorlással folytatódott, a miniszterelnök itt felidézte, hogy itthon a magyarok már döntöttek a kvótanépszavazáson. Ez azonban az Európai Unió politikájával szemben áll, hiszen az uniós bevándorláspolitikát még békeidőben alkották meg. A kormányfő elmondása szerint hetek óta izgalommal várják, hogy mit fog mondani ezzel kapcsolatban pénteken az Alkotmánybíróság. – Nekünk a magyar Alkotmánybíróság határozatát kell majd követnünk – tette egyértelművé. Ha a népszavazással megegyezően döntenek, akkor az azt jelenti, hogy a fizikai határzár mellé egy nagyon fontos jogi határzárat is felhúznak.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a magyar kormánynak azt kell mondani Brüsszelben, hogy a bevándorlási szabályokat meg kell változtatni, azokat hozzá kell igazítani a valósághoz.

(Magyar Hang)

