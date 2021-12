Anyaország :: 2021. december 18. 09:37 ::

Gattyán György bejelentette: aktivizálja a Megoldást, és elindul a 2022-es választáson

„Hivatalosan is bejelentem, hogy úgy döntöttünk, aktivizáljuk pártunkat, és elindulunk a 2022-es országgyűlési választáson” – közölte az ATV-ben Gattyán György. Mindezt a vitatott, az ellenzéki összefogás támogatottságának zuhanását mutató közvélemény-kutatásra hivatkozva jelentette be a milliárdos, és elárulta pártja nevét is: Megoldás Mozgalom.

Gattyán szerint Márki-Zay Péter és az összefogás pártjai nem keresték, ami miatt értetlenségét fejezte ki, de kérdésre azt mondta, egyértelmű célja a kormányváltás.



Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Az ország egyik leggazdagabb embere közéleti érdeklődését továbbra is homályosan indokolta csupán, arról beszélt például, hogy elmúlt 50 éves.

„Nem célom a miniszterelnökség. Ha úgy alakul, elvállalom, de a lehető legrövidebb időre” – mondta, és az idevágó kérdésre azt is egyértelművé tette, hogy ez azt jelenti, négy évre vállalkozna a pozícióra. Gattyán szerint feddhetetlensége és így a pozícióra való alkalmassága az adóhatósággal folyamatban lévő ügyei ellenére megkérdőjelezhetetlen.

Gattyán György nemrég közéleti plakátokon tűnt fel, de egyelőre senki sem érti, hogy mit akarhat az internetes vetkőzésből nemzetközi cégbirodalmat építő 51 éves vállalkozó. A politikával kapcsolatban ez idáig nagyon homályosan fogalmazott.

Annyi ugyanakkor már eddig is biztos volt, hogy Gattyánnak van egy digitalizációs javaslatcsomagja, amivel az a célja, hogy Magyarország hatalmasat lépjen előre a digitalizáció, például a digitális oktatás területén. Ennek a csomagnak a megvalósításához keres létező pártokat, vagy ha ilyet nem talál, akkor saját pártjával tervezi végigvinni a programját. Az ATV-ben most az is elhangzott:

a digitalizációs fejlesztés megvalósítására Gattyán cégcsoportja természetesen alkalmas lenne, de állítása szerint nincsenek rászorulva erre a megbízásra.

A magyar dollármilliárdos a Forbesnak adott interjújában azt már elmondta: már van bejegyzett pártja is arra az esetre, ha senkinek sem kellene a programja. A párt nevét viszont akkor még nem volt hajlandó elárulni, ahogy azt sem, hogy kik lehetnek a párt ismertebb tagjai.

(Telex)