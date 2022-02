A Mi Hazánk már a parlamenten kívülről is visszavonulóra kényszerítette a kormányt azzal, hogy több mint egy éve folyamatosan tiltakozunk és tüntetünk az oltás-kényszerítés és az észszerűtlen lezárások ellen, írják közleményükben, alább a folytatás.

A hatalom megpróbálta erővel megállítani a tüntetéseinket, amikor tavaly március 15-én minden idők legtöbb eljárását indította a tüntetésünkön részt vevők és a főszervezők ellen, sok milliós büntetéseket kiosztva, de miután látta, hogy nem tud megállítani minket, sőt egyre többen vagyunk a Mi Hazánk demonstrációin, taktikát változtatott.

A választások közeledtével megváltoztatta korábbi döntését, és kitolta május 1-ig a kétszer oltottak védettségi igazolványának érvényességét. Ez az intézkedés azonban nem vonatkozik a fertőzésen átesettekre, tehát az igazoltan védettekre. A Fidesz szerint tehát nem a védettség, csak az oltás számít. Ugyanígy gondolkozik a balliberális oldal is, akik még ennél is tovább mentek és még a kormánypártnál is erőszakosabban próbálják a kötelező oltást rákényszeríteni a társadalomra, hiszen még néhány héttel ezelőtt is az összes balliberális párt, a Jobbiktól a DK-ig, közös közleményben követelte a negyedik oltást is.