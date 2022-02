Anyaország, Cigánybűnözés :: 2022. február 7. 11:11 ::

Toroczkai: ha bejutunk a parlamentbe, mi lehetünk a tisztességes kontroll

A Mi Hazánk miniszterelnök-jelöltjével beszélgetett az Azonnali.hu arról, ki vagy kik irányítják a világot, kiknek állhatott érdekében ránk szabadítani a koronavírust, és hogy nagyon kemény időszak előtt állunk, mert egyszerre fenyeget államcsőd, alkotmányos válság, ráadásul még fogyóban is vagyunk.



Fotók: Fekő Ádám

- Kétszer is átesett a koronavíruson. Hogyan élte meg?

- Nem hasonlított a hagyományos influenzára, más tünetei voltak. Engem annyira nem viselt meg. A szaglásomat elvesztettem egy időre, de se émelygésem, se hidegrázásom nem volt. Szédülni ugyan szédültem kicsit, de az inkább poszt-Covid volt. Az érdekes volt mondjuk, hogy második alkalommal hirtelen közel 40 fokosra szökött a lázam, aztán két nappal később teljesen el is múlt. Én még ilyen gyorsan nem épültem fel influenzából. A tüdőmet sem úgy érintette, mint egy hagyományos tüdőgyulladás.

Mostanában nagyon figyelek dr. Letoha Tamás szegedi kutatóorvos véleményére. Nagyon érdekes dolgokat fogalmaz meg. Ő egyébként biofegyvernek nevezte a koronavírust. Laborszökevénynek tartja. Ahogy ő is megfogalmazta, a koronavírus inkább az érrendszert érintő kis trombózisokat okoz. Ez közelebb áll ahhoz, amit én is éreztem.

- Azt mondta, nem az osztrák és német oltásellenes és egyéb radikális pártoktól vette át ezt az oltásellenes tematikát, hanem már korábban kutatni kezdte, mi állhat a koronavírus a hátterében. Mire jutott?

- Azóta kutatom a koronavírust, hogy 2020 márciusában megjelent a térségünkben. Mi tényleg felelős politikusokként szerettünk volna hozzáállni ehhez a kérdéshez. 2020 tavaszán azt mondtuk, mindenben támogatni kell a kormányt, hogy egy ilyen járvány kirobbanását fékezni tudja. Utána viszont kiderült, ez valami egészen más típusú vírus, mint amire számítottunk, és politikai, gazdasági folyamatok is zajlanak a hátterében, és onnantól kezdve egyre szkeptikusabbak lettünk.

- Fegyverként hivatkozott a koronavírusra. Ki fejlesztette ki, és kinek miért állt érdekében bevetni ezt a fegyvert?

- A világon szerintem nagyon kevés ember tudja erre a valódi választ. Az amerikai hírszerzés vezetője annyit hozott nyilvánosságra, hogy vannak erre utaló bizonyítékok, de aztán nagyon gyorsan lekeverték. Nyilván elképesztően erős politikai-gazdasági köröknek kell a háttérben állniuk. Azt tudom még hozzátenni, amit dr. Letoha Tamás mond, hogy olyan humán vírusokban található szekvenciák vannak ebben a koronavírusban, legalábbis az ő kutatásai alapján, mint amilyen a HIV-szekvencia, ami az ő orvosi, kutatói véleménye szerint nem kerülhetett volna bele – csak mesterségesen.

- Milyen körökről beszélünk?

- A Világgazdasági Fórum elnöke, vezetője, alapítója, első embere Klaus Schwab 2020 júniusában bejelentette a Great Resetet. Schwab írt is erről egy könyvet, amiben úgy fogalmaz, hogy a koronavírus egy remek lehetőség egy új világrend kialakítására. Nemcsak gazdasági, hanem politikai kérdésekről is beszél: LMBTQ-jogokról, migrációról, feketék jogairól, a Black Lives Matter mozgalomról. Igenis látni kell, hogy itt vannak olyan erők, vannak olyan körök, a világgazdaság jelentős részét kezében tartó globális nagyvállalatok, amik legalábbis hasznot húznak a koronavírusból. Ez megcáfolhatatlan. Teljesen egyértelmű, hogy bizonyos cégek elképesztő módon meggazdagodtak a koronavírus kirobbanása óta, miközben százmilliók meg elszegényedtek.

- Én meg azt olvasom, hogy ez egy népszerű összeesküvés-elmélet. Kábé annyira komolyan vehető, minthogy Bill Gates csipet akar beültetni a vakcinákkal. Hogyan zajlik ön szerint egy ilyen davosi Világgazdasági Fórum?

- Nagyon sokat tudunk a Világgazdasági Fórumról. Tudjuk, mely cégek állnak mögötte, tudjuk, ezek a cégek hogyan befolyásolják a világot, tudjuk például azt is, hogy Bill Gates a fő stratégiai partnere és finanszírozója. Ez egy megfogható dolog. Gates már 2017-ben megjósolta a davosi csúcstalálkozón a koronavírus-járványt. Azt mondta, 2-5 van arra, hogy kirobbanjon egy ilyen járvány, és azt is hozzátette, hogy ennek a levegőben terjedő terjedő járványnak közel 10 millió áldozata lehet. A SARS-t is említette. Gates 2019. szeptemberben 4-én Mainzban befektetett 55 millió dollárt a BioNTech-be is, amit akkor még a kutya nem ismert. A sajtóban ez úgy szerepelt, hogy valami jótékonykodást hajtott végre, pedig valójában ez egy üzleti befektetés volt.

De sorolom, milyen cégek állnak még a Világgazdasági Fórum mögött: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson and Johnson, a legnagyobb vakcinagyártók. Azok a keleti fejlesztők, akiket sem az EU-ban, sem Észak-Amerikában nem ismernek el, érdekes módon nem tagjai a Világgazdasági Fórumnak. Nem furcsa, hogy az a Világgazdasági Fórum ajánlja leglelkesebben az oltást – mint egyetlen megoldást javasolja –, amely anyagilag érdekelt benne?

- Nem a WHO-ra [Egészségügyi Világszervezet] gondolt?

- Amikor Klaus Schwab megírta a könyvét, a Great Resetet, akkor azt a könyvet az összes kormányfő elolvasta. A görög miniszterelnök elkövette azt a hibát, hogy egy szelfijén látszik az íróasztalán a szöveg. A könyvet egyébként én is elolvastam, ez az internetet fent van, nem bonyolult hozzájutni.

- Ahogy én tudom, a Great Reset mindössze annyit mond, hogy az államok vezetői mellé oda kell ültetni a nagyvállalatok vezetőit is, mert egyes cégek már akkorák lettek, mintha kisebb országok lennének.

- Na igen, mellette gyönyörű, barokkos körmondatokban azt is elmondják, mennyire jót akarnak az emberiségnek, de ne legyünk már ennyire naivak. A Világgazdasági Fórum az nem egy golfklub. Nem véletlenül vannak ott gigatüntetések. Olyan cégekről beszélünk, amelyek sokkal több pénzt kezelnek, mint a kormányok, sokkal nagyobb hatalom fölött rendelkeznek, mint a kormányok.

A davosi csúcstalálkozón iránymutatást adnak a kormányoknak.

- Mégis miért jó az nekik, hogy évente összejönnek és fitogtatják a hatalmukat?

- Azért, hogy lássuk, szervezetbe tömörülnek. Amikor egy társaságba járnak a vakcinagyártók, a Facebook, a Google, a Bloomberg, azaz a világ véleményformálói, akik arról határoznak, mi számít félretájékoztatásnak vagy vakcinákkal kapcsolatos valódi hírnek, akkor igenis komoly kérdések vetődnek fel. A szólásszabadsággal vagy a demokráciával kapcsolatos kérdésekre gondolkodok.

Az is teljesen világos, hogy ezek a globális nagyvállalatok komoly hatással vannak a gazdasági folyamatokra, a kormányokkal együttműködve pedig mesterséges gazdasági kríziseket is okozhatnak. Ez történik most is, ezért van infláció, ezért szöknek az egekbe az élelmiszerárak, az energiaárak, satöbbi.

Azt is meg lehet nézni, hogy az ő vagyonuk olyan meredeken nőtt a koronavírus kirobbanása óta, amire nem volt a történelemben korábban példa. Ha ezt mind összerakjuk, akkor egyértelmű, hogy Putyintól Macronon keresztül Orbán Viktorig nem azért mennek Klaus Schwab füttyentésére Davosba, hogy ott jól berúgjanak.

- Oké, tegyük fel, ez nem egy összeesküvés-elmélet, amit Tucker Carlsonék kezdtek terjeszteni a Foxon. Hogyan vehetjük fel ellenük a küzdelmet?

- Életemben nem néztem Tucker Carlson egy műsorát sem. Nem tudom, ők mikor kezdték, én már 2020-ban erről beszéltem a YouTube-csatornámon. Lehet, hogy ők nézik az én műsoraimat. Donald Trumpot is megelőztem a kerítéssel.

Ahhoz, hogy szembe tudjunk szállni, szuverén államban és nemzetgazdaságban kell gondolkodnunk. A 90-es évek rablóprivatizációja után széthordták a magyar nemzetgazdaságot, a nemzeti vagyont, és átadták az országot a multiknak. A GDP-t a Mercedes, az Audi és a többiek adják, és ez egy olyan gazdasági szerkezetet okozott, aminek a körforgásából nem marad profit, nem marad egy forint sem Magyarországon.

A kormány úgy táncol, ahogy a Világgazdasági Fórum fütyül.

- Hogyan szakítanák meg ezt a körforgást?

- Állami beavatkozással. Szembe kell szállni az oligarchákkal, a nemzetköziekkel és a hazaiakkal is, például Mészáros Lőrinccel és Csányi Sándorral. A mezőgazdaság és az arra épülő feldolgozóipar húzóágazat lenne a mi elképzelésünk szerint. Bármilyen gazdasági krízis van, a legutolsó dolog, amiről az emberek lemondanak, az az élelmiszer.

Nem véletlen, hogy Bill Gates a koronavírusból szerzett vagyonát földekbe fektette az Egyesült Államokban. Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor is azért terjeszkednek a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, mert pontosan tudják, ebben van a jövő. Pontosan tudják, hogy ebbe érdemes fektetni.

- Ne menjünk el azért amellett, hogyan szereznék vissza ezeket a földeket? Mert, ha jól értem, erről lenne szól. Hogy lehet ezt jogszerűen csinálni?

- Magyarországon több megyényi terület jutott zsebszerződéseken keresztül külföldi tulajdonban, ezeket felülvizsgálnánk. Ahogy nagyító alá vennénk azt is, Mészáros Lőrincék hogyan szerezték a földjeiket. Az állam beavatkozásával egy éven belül minden magyar számára észrevehető változást szeretnénk elérni az élelmiszeriparnál, mert mégiscsak alapvetően agrárországról beszélünk. Ez alatt az egy áv alatt mi országszerte 700 kis és nagy élelmiszerfeldolgozó-üzemet építenénk 3000 milliárd forintból. Ez 15 Puskás Stadion ára. A Puskás Stadionra honnan volt pénz? Ne értsék félre, a sportot én is támogatnám, bár nem csak kiemelten a labdarúgást. A költségvetésben két perc alatt tudok 3000 milliárd forintot találni.

- Mégis honnan szeretnének 3000 milliárdot előteremteni?

- Oké, mondok akkor példát: bürokráciacsökkentés. Óriási problémának, béklyónak tartom azt a bürokráciát, ami Magyarországon van, és ezt tudatosan csinálja a politika, szóval ez nem dilettantizmus. A Fidesz nem hogy csökkentette volna a bürokráciát, ami már a balliberális kormányok alatt is rossz volt, hanem a duplájára növelte azzal, hogy párhuzamosan működnek a kormányhivatalok intézményei, a megyei önkormányzatok, satöbbi. Jelentősen le kell csökkenteni a bürokráciát, irgalmatlan sok pénzt meg lehet már csak ezzel is spórolni.

De mondok mást. A Magyar Nemzeti Banknál iszonyatos pénzek mennek el fölöslegesen – nemcsak Matolcsyék alapítványaiba, hanem ezer más módon.

- A programjukban azt írják, a népesedésnél fontosabb sorskérdés nem létezik. Ezzel mit tennének? Hogyan állítanák meg a népességfogyást?

- Igen, ez így van. Családpolitikai intézkedésekkel. Egyetlen egy országban sem fog növekedni a népesség, legalábbis az európai kultúrkörben, ha az emberek nem büszkék a hazájukra, nem szeretnek ott élni, nem büszkék a nemzetiségükre.

Az egyik nagyon fontos dolog tehát a nemzettudat erősítése. Ezen téren rengeteget tehetett volna a Fidesz, de nem tett semmit, sőt. A programunk nagyon fontos része, hogy történelmünk dicső tetteiről, csatáiról, eseményeinkről, korszakainkról szülessenek például filmek.

- Miért mondja, hogy semmit nem tett, amikor augusztus huszadikán egy hatalmas show-val álltak elő, és most adtak egy rakás pénzt Rákay Philipnek, hogy csináljon filmet a márciusi ifjakról?

- A Fidesz rengeteget tett azért, hogy leépítse a magyarságtudatot. Egy időben több helyen is felvetettem, hogy szeretnék a nándorfehérvári diadalról egy filmet forgatni, mert szerintem az egy nagyon fontos történelmi esemény nemcsak a magyarság, hanem az egész európai civilizáció szempontjából. Az erőt adhatna a magyaroknak, hiszem mégis csak mi voltunk azok, akik megállították az Oszmán Birodalmat Európa határainál. A Fidesz ezt meghallotta, és lenyúlta a tervet. Azt jól tudjuk már, hogy ha Fidesz valahol egy népszerű programelemet talál, azt megpróbálja lenyúlni - lásd a határkerítést, amit szerintem aztán csak kommunikációs szinten valósított meg.

A Fidesz tehát lenyúlta a filmtervemet, és kiadta egy olyan liberális rendezőnek és egy olyan liberális forgatókönyvírónak, kik írtak olyan elmebeteg filmtervet alkottak, amiben héber tüzérek és cigány pattantyúsok szerepeltek. Ez a nyilvánvaló történelemhamisítás akkora felháborodást váltott ki még a nemzeti körökben is, hogy végül elállt a Fidesz az egésztől.

- Térjünk vissza a családpolitikai intézkedésekhez. Hogyan állítanák meg a népességfogyást?

- A nemzettudat leépítése csak egy példa, amiben a Fidesz vagy nem tett semmit, vagy még rombolt is. A felmérések azt mutatják, hogy a magyar fiatalok több gyereket szeretnének, mint amennyit végülis vállalnak. Ennek nyilvánvalóan anyagi okai vannak: a családalapításhoz lakás kell, biztonság kell, biztos megélhetés kell. Mi minden ilyen intézkedést támogattunk, sőt – ebben szerintem unortodox párt vagyunk – minden ilyen intézkedést támogatni is fogunk, mindegy melyik párttól érkezik a javaslat. Ha valami jó a magyarságnak, azt támogatjuk.

Azt is látni kell, hogy Magyarországon belül ellentétes demográfiai folyamatok zajlanak. Miközben viszont a magyarság fogy, a cigány népesség generációnkként megduplázódik, ami azért baj, mert nincs mögötte családtervezés. A cigánytelepen sokan már 6 évesen drogoznak, 10-12 évesen pedig már bűnöznek. Ahogy mi látjuk, ebben a szubkultúrában a bűnözés egy menő dolog.

A gyámügy, a családvédelem nem működik sajnos Magyarországon. Nincsenek megfizetve a szakemberek, nincsenek megfelelő jogköreik, satöbbi, satöbbi. Mi ezen változtatni szeretnénk, ezért létrehoznánk a Családtervezési Hatóságot, és behatolnánk ezekbe a szubkultúrákba: bentlakásos iskolákat szeretnénk, szegregációt szeretnénk, ami nem a magyar és cigány gyerekek közötti szegregációt jelentené, hanem azt, hogy az antiszociális gyerekeket különválasztanánk a tanulni akaró gyerekektől, és speciális pedagógusok gondjaira bíznánk őket. Nem az utcára dobnánk ki őket. Azokat a cigány gyerekeket, akik normálisan tanulni akarnak – pedagógusoktól származó információink szerint ez az öt százalékukat teszi ki – nyilván nem akarjuk szegregálni.

- Nagyon empatikusak tudnak lenni, ha arról van szó, ki mehet moziba vagy ki nem, de miért nem tudnak ugyanilyen empatikusan foglalkozni azokkal, akik nyomorba születnek, és alig van a lehetőségük a kitörésre?

- Ez rettenetesen rossz irány. Legalább önök, akik fiatalosak, szakítsanak már azzal az SZDSZ-es gondolkodással, hogy a szegénységnek és az erőszakos bűnözésnek van egymáshoz köze. Mérhetetlenül felháborítónak tartom, amikor azt mondják – ugye Kuncze Gábor-féle SZDSZ-es időszak, – hogy megélhetési bűnözés meg egyebek. Attól, mert valaki szegény, a normális emberek 99 százaléka nem fog betörni egy 90 éves nénihez, nem fogja kirabolni, megerőszakolni és levágni a lábát.

- Ez tipikus lenne a romákra?

- Ezt persze nem kizárólag cigányok követhetik el, de az unokázást csak ők követik el. Ezt nyomozóktól tudom, ők mondták el nekem, hogy ez a típusú bűncselekményforma 100 százalékig cigányokhoz köthető. Nem igaz, hogy nincs etnikai jellege bűnözési formáknak. A nálunk sokkal liberálisabb Németországban is van etnikai alapon szerveződő bűnszervezet-fogalom a kriminológiában. Igaz, ott elsősorban nem cigány, hanem kurd, marokkói, albán bűnbandákról beszélnek.

Miért nem merjük kimondani, hogy vannak Magyarországon etnikai alapokon szerveződő bűnbandák?

Ez nem empátia kérdése.

Mindig elmesélem Gyula történetét, egy ásotthalmi cigány ember történetét, akiről tudom, hogy becsületes, dolgozó ember, és aki tökéletesen integrálódott a magyar társadalomba. A felesége is magyar. Szóval mindig elmondom, hogy empatikus vagyok vele, mert soha nem engedném azt, hogy a cigány származása miatt valaki bántsa.

- Akkor folytassuk, hol van ez az empátia, amikor olyan emberekről van szó, akik úgy érzik, hogy rossz testbe születtek, vagy akiknek az azonos neműek tetszenek?

- Itt ugye szexualitásról beszélünk. Azt gondolom, ez magánügy. Én nem fogok senkinek ártani, behatolni az életébe, az ő magánszférájába. Ha valaki fiúnak született, de lánynak érzi magát, és felnőtt ember – egy nagyon fontos dolog – akkor ez engem nem érdekel. Mint ahogy én sem szoktam a pártgyűléseken a hálószobatitkaimról beszélni. Ez magánjellegű dolog.

Nekem azzal van bajom, amikor politikai propagandát csinálnak belőle, és megpróbálják ezt ráerőltetni a társadalomra. Ők azok, akik eltérnek a normalitástól, a normalitás ugyanis a férfi és a nő kapcsolata, amiből gyermekek születnek. Ezt mutatja a biológia, a természet, és ezt mutatja a Biblia.

Mindig is volt és van is homoszexualitás, ez tény, amit nekünk el kell fogadnunk. Nem kell őket bántani, de mondom, ők se próbálják a normálistól eltérő világképüket ráerőltetni a társadalomra.

- Az egyik interjúban azt mondta, alkotmányos válság van Magyarországon, ami nagyon durva kijelentés, ahol ugyanis alkotmányos válság van, ott előbb-utóbb tüntetések lesznek, ott előbb-utóbb erőszak lesz, akár polgárháború is kirobbanhat. Miért van itt alkotmányos válság?

- Ma már nincs Magyarországon olyan erő, amely ne mondta volna ki az elmúlt 10-15 évben, hogy alkotmányos válság van. Mindenki kimondta. A Fidesznek volt erre egy javaslata, illetve egy intézkedése, 2012-ben csinált egy pártalkotmányt, bocsánat, egy pártalaptörvényt, ami nem egy alkotmány, és főleg nem a történelmi alkotmány. És ez nyilván elfogadhatatlan és hiteltelen, ha arra gondolunk, hogy a keresztény-nemzeti preambulumát pedig Szájer József írta. Ezt az alaptörvényt alkotmányként nem lehet elfogadni. Ezt a balliberális pártok is mondják, de az Isten mentsen meg minket attól, hogy ők 50 százalékkal alkotmányozni akarjanak.

Az alkotmányos válság nem 2012-ben kezdődött, hanem 1949 óta, a sztálinista alkotmány óta fennáll. Ezt súlyosbította a Fidesz, amikor visszaélt a kétharmadával, szóval mindenképpen alkotmányozni kell. Nekünk nagyon egyszerű javaslatunk van erre, ami szerintem az egyetlen járható út is.

A parlamentet, a világ legszebb parlamentjét úgy építették meg, hogy kétkamarás, tehát két ülésterem van benne. Amint megválasztották a pártokat, a társadalom széles rétegeit bevonva, tehát egyházak, szakmai képviseletek, határon túli magyarok képviselőivel a pártoknak azonnal el kell indítania a másik ülésteremben egy alkotmányozó nemzetgyűlést.

Tudomásom szerint én vagyok az egyetlen pártelnök, aki megosztaná a hatalmat a néppel azzal, hogy kétkamarás parlamentet szeretne. Nem félek a hatalom megosztásától, mert azt gondolom, hogy csak a rossz vezető fél a hatalommegosztástól, csak a rossz vezető fél a kétkamarás parlamenttől, a rossz vezető fél az alkotmányozó nemzetgyűléstől. Egy igazi vezető nem fél a kontrolltól sem, nem fél attól, hogy a nemzet írjon alkotmányt.

Minél öregebb vagyok, annál érzékenyebb vagyok a társadalmi különbségekre. Ezért olyan radikális a programunk, hogy még olyan is volt, aki azt mondta, hogy szerinte baloldali, mert például több helyen is állami beavatkozásokat akarunk, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket megszüntessük

- Még mindig nem értem, hogy ilyen médiaviszonyok között hogy gondolhatják, hogy egy alkotmányozó nemzetgyűlésről szóló népszavazás sikeres lehet?

- Ez a médiaerőviszony egy nagyon érdekes kérdés, mert szerintem túlértékelik a Fidesz kezében lévő, egyébként kétségtelenül hatalmas médiabirodalmat, mert szerintem a közösségi média mindennél erősebb. Ehhez képest egy köztévét, amit néhány megrögzött Fidesz-szavazó néz – és most hagy ne minősítsek senkit – nem dönt el igazából semmit.

Nem véletlen, hogy most már a Fidesz is a közösségi médiába kezdi locsolni a pénzét, mert rájött, hogy hiába építette fel ezt a gigantikus médiabirodalmat. Az országot járva egyébként azt tapasztalom, hogy egyre több olyan Fidesz-szavazó van, aki nem ért egyet azzal, hogy kétharmada legyen a Fidesznek, és nem értenek egyet ezzel az Alaptörvénnyel sem.

- Akkor önök szerint ez egy tiszta választás lehet?

- Itt évtizedek óta nem volt tiszta választás. Szerintem az is választási csalás, amikor mikrobusszal visznek szavazni analfabéta embereket, akiket aztán meg is fizetnek. Mi nem véletlenül kötnénk dr. Pápai Ákos, az egri képviselőnk és országgyűlési képviselőjelöltünk javaslatai alapján írni-olvasni tudáshoz a szavazati jogot. Egyébként minden választási fórumon elmondjuk, hogy minél többen jelentkezzenek hozzánk ellenőrnek, hogy 2022-ban így gátoljuk a választási csalásokat.

- Arról is beszélt már, hogy szerinte államcsőd felé tartunk. Hogy kerültünk megint ilyen helyzetbe?

- Azért, mert a Világgazdasági Fórum elvárásainak megfelelően a kormány a koronavírusra hivatkozva elkezdte kivéreztetni, tönkretenni a gazdaságot. A Fidesz azóta, részben a mi nyomásunkra, némileg változtatott ezen a stratégiáján, de szerintem későn, nem beszélve arról, hogy az a rengeteg vakcinát nem ingyen kapjuk. Az emberek hajlamosak azt hinni, hogy azért, mert nekik ingyen adják be, a vakcinák ingyen vannak. Nincsenek ingyen, az én adómból is rengeteg pénzért vásárolja a kormány. Szóval ez az egyik: iszonyatos államadósságot okozott a koronavírus-történet rossz kezelése, a lezárások, az oltás-kényszerítés.

A másik pedig, hogy

a kormány csak hazudja, hogy nem vesz fel devizahiteleket.

Tavaly szeptemberben például megdöntötte az egy napon felvett devizahitel-összeg eddigi csúcsát. Én ezt tragikusnak tartom. Az osztrákok is hasonló hibákat követtek el, mint mi, mégis könnyebben meg tudnak birkózni vele, mert nagyobb a tartalékjuk. Magyarországnak nem volt tartaléka. Magyarországnak nincs olyan nemzetgazdasága, ami ezt ellensúlyozhatná.

- Nem értem, két év alatt jutottunk el az államcsődhöz, csak azért, mert megjelent a koronavírus?

- Az elmúlt harminc év elhibázott gazdaságpolitikája okozta azt, hogy két év alatt az összeomlás közelébe jutottunk, és hogy az államadósság szintje az 1990-es évek elejének szintjét érte el, ami szintén tragikus.

Az a rossz hírem, hogy ezt nagyon nehéz lesz elkerülni.

Azt kellett volna tenni, amit mi a kezdetektől mondtunk, meg kellett volna szüntetni minden lezárást. Mi már március 15-én bevállaltunk egy lezárások elleni tüntetést, akkor, amikor a legnagyobb lezárások voltak, amikor a legnagyobb riogatás ment.

- A korrupciónak ehhez semmi köze nem lenne?

- Hát, dehogyis nem, az még egy plusz teher, hogy van egy brutál nagy korrupció. De az európai uniós támogatásoknak szerintem legalább akkora része hull azért a semmibe, mint a korrupció által eltüntetett források, mert az unió már eleve olyan kereteket szab meg, ami haszontalan kiadásokhoz vezet.

Én Csongrád-Csanád megyében annak a Terület-, Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottságnak vagyok az alelnöke, ami ezek fölött a források felett diszponál, tehát én pontosan látom azt, hogy teljesen fölösleges programokra megy el rengeteg uniós forrás. Ezt Brüsszel akarja. Brüsszelt pedig azok a globális nagyvállalatok irányítják, amik például a Világgazdasági Fórum mögött állnak. Ez az ő érdekük.

- Az Orbán-kormány akkor csak teljesíti ezeket a követeléseket, és őket nem is lehet felelősségre vonni azért, ami ebben az országban történik, hiszen ők csak tehetetlen bábok?

- Dehogyis nem, dehogyis nem. A programunknak rendkívül fontos része az elszámoltatás. Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy amiről most Márki-Zay Péter néhány napja elkezdett beszélni, hogy független magyar korrupcióelleni ügyészséget szeretne felállítani, az a mi programokban két éve benne van. Sőt, tovább megyek.

Mi két éve elkezdtünk a végrehajtó maffiáról egy Youtube-sorozatot is, és elkezdtük felvenni azokkal a végrehajtókkal és volt végrehajtókkal a kapcsolatot, akik ezt a maffiát meg akarták buktatni. Ezzel indítottunk el egy olyan lavinát, ami végül Schadl urat, a végrehajtói kar elnökét és Völner Pált, és lehet, hogy a végén még a kormányt is maga alá temeti.

Ha valaki itt igazi elszámoltatást csinált, és nem csak ilyen blöfföt puffogtatott, azok mi voltunk.

- Mindketten itt ülünk a mobiljainkkal. Ha valami tuti nem összeesküvés-elmélet, hogy a kormány akár le is hallgathatja bármelyikünket. Mekkora energiát fordított a Mi Hazánk arra, hogy felhívja a figyelmet, hogy minden magyar ember potenciális áldozata lehet a kormány lehallgatásainak?

- Szerintem minden magyar pártnál többet beszélünk erről a problémáról, az ugyanis, hogy mindenki megfigyelhetővé vált, sőt a magánélet is megszűnt, a digitalizáció mellékhatása. Nem kell ahhoz túl nagy hekkernek lenni, hogy valaki csak a közösségi médiaplatfomok alapján címlistákat állítson össze, amivel akár választásokat is befolyásolhat. Én vagyok az, aki a bíróságon perelem – azt hiszem, elsőként Magyarországon – a Facebookot. A kormány is visszaélhet mindezzel.

Ezt egy óriási problémának tartjuk, de honnan tudjuk, milyen megállapodások vannak a globális mamutcégek és a kormányok között? A német autógyártó cégek is háttéralkukat kötnek a magyar állammal az uniós pénzek felhasználásáról.

- Hogyan szorítanák vissza a német cégeket, amikor ott áll mögöttük a német állam?

- Nem akarom én visszaszorítani a német cégeket. Nem mondjuk azt, hogy minden multit ki akarunk söpörni Magyarországról. Aki például termelő munkát folytat, tisztességes munkakörülményeket teremt, tisztességes béreket ad, azokkal nincs nekünk sem bajunk.

Mi multi- és globalizáció-ellenesek vagyunk, de a realitások talaján állunk.

Ha azt mondanám, most az összes multi húzzon Magyarországról, akkor Magyarország holnapra csődbe menne. A termelő nemzetgazdaság az, ami fel tud emelni egy országot, ezt kell megteremteni, erről szól a Virradat Program. Én azt mondom, az állam segítségével el kell kezdeni a nemzetgazdaság visszaépítését. Azok a multik pedig, aki csak extraprofitot akarnak rabszolgamunkával, azok el fognak menni, mert nem lesznek számukra olyanok a feltételek.

- Oké, hogy lesz mindebből valóság?

- Mi egy új politikai erő vagyunk, még a vezetőségünk is politikailag fiatal korban van. A nulláról indultunk, és el kell jutnunk a kormányzás szintjéig. Nekünk ez a dolgunk. Az országgyűlési választások fontos megmérettetés lesz.

Fogalmam sincsen, hogyan alakulnak majd a választások, és legyünk őszinték, senki nem tudja megjósolni, ki alakít kormányt, és milyen erőviszonyok lesznek a parlamentben. Azt sem tudjuk, mikor lesznek majd a következő választások. Lehet, hogy egy totális államcsőd után egy év múlva, és lehet, hogy azt a kormányt már mi adjuk.

- Háttérhatalmak, alkotmányos válság, fogyatkozó magyarok, államcsőd. Nem könnyű mindezt megemészteni. Mi történik, ha például marad a Fidesz-kormány, és megyünk tovább ugyanezen az úton?

- Ha nem jutunk be a parlamentbe, akkor az embereknek maradnak a barikádok, mert elkerülhetetlennek látom a gazdasági, politikai, elvi katasztrófát. Nem is kellek majd hozzá, mint 2006-ban. Én ebben biztos vagyok.

Ha viszont bent vagyunk a parlamentben, akkor mandátumkiosztásnál egyik félnek sem lesz kényelmes többsége, és mi lehetünk a tisztességes kontroll vagy a mérleg nyelve. Ha így alakul, akkor bizonyos kérdésekben fékezni tudjuk a Fideszt vagy a balliberálisokat.

Mi előre várjuk a következő választásokat, mert szerintem a Fidesz és a balliberális oldal is csak súlyosbítani fogja ezt a gazdaságpolitikai helyzetet. Hát, nincs programjuk sem.

- Az egy dolog, hogy itt helyenként majdnem eljutottunk a szociáldemokrata Toroczkai Lászlóhoz, de hova tűnt az a rengeteg nemzeti radikális, akik a Jobbikot megdöbbentő számmal a parlamentbe vitték? Kiment a divatból a nemzeti radikalizmus?

Egy része a Fideszhez ment, egy kis része megmaradt a Jobbiknál, szerintem az a legkisebb része, több százezren itt vannak már a Mi Hazánk mögött, és több százezren passzivitásba menekültek, akkora csalódást okozott számukra az, ami a Jobbikkal történt.

Ma Magyarországon semmi sem kedvez annak – ami számomra egyébként a legaggasztóbb dolog, – hogy a fiatalok a nemzeti radikalizmus irányába menjenek.

Én azt gondolom, egy fiatal legyen nemzeti radikális, viszont jelenleg minden folyamat ez ellen hat.

Mire gondolok? Egyrészt a közösségi médiára, ami alapvetően egy liberális-globalista dolog, illetve a Fideszre, amiről már beszéltünk. Ha a Tiktokról meg mindenhonnan áradó értéktelenség nem idegeníti el, a magyar fiatal a Fidesz despotizmusa, látványos rongyrázása és luxusa ellen lázad – teljes joggal.

Azzal, hogy a Fidesz nemzeti színűre festi a jachtjait, a magánrepülőit, a trafikokat, és mindent nemzetinek nevez, azt éri el, hogy a fiatalban a természetes lázadás nemcsak ellenük, hanem a nemzeti gondolat ellen is megszületik.