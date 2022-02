Anyaország :: 2022. február 13. 19:34 ::

A Kapitány szerint Magyarországnak olyan hűségesnek kellene lennie a NATO-hoz, mint amennyire a románok lojálisak

A baloldal miniszterelnök-jelöltje a Partizánban elmondta: Magyarországnak olyan hűségesnek kellene lennie a NATO-hoz, mint amennyire a románok lojálisak.

A kampány első hétvégéjén rendhagyó módon tartotta meg szokásos vasárnapi bejelentkezését Márki-Zay Péter: a Gulyás Márton vezette Partizán YouTube-csatornáján vendégszerepelt az ellenzéki miniszterelnök-jelölt - a produkciót a Mandiner szemlézte.

„7 héttel a választás napja előtt ezeknél fontosabb, hogy az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje milyen konkrét intézkedésekkel készül a kormányzásra. Nemcsak a »mit?«-re, hanem a »hogyan?«-ra is keresni fogjuk a választ – 60 percen át, élőben” – vezette fel az adást – amely végül 24 perc késéssel kezdődött – a Partizán Facebook-oldala.

Rögtön az elején kiderült, amiről a múlt héten Donáth Anna nem tudott beszélni: február 17-én lesz az ellenzék közös programjának bemutatása. A főbb pontokról Márki-Zay elmondta: szerepel közöttük az elszámoltatás, csatlakozás az Európai Ügyészséghez,

valamint egy új alkotmány is.

„Beszéljünk a szakpolitikákról” – terelte át a témát Gulyás Márton, aki arra kérte Márki-Zayt, beszéljen a három legfontosabb intézkedéséről – kormányváltás esetén: Márki-Zay elsőként a látványberuházások leállítások említette, majd elmondta: a rendőröknél, pedagógusoknál és az egészségügyi dolgozóknál „addig kell emelni a béreket, amíg az elvándorlás meg nem áll”. Márki-Zay nem tudott mondani konkrét számot, és azt se tudta megmondani, miből lesznek ezek fedezve. „Surányi György, Király Júlia, és Bod Péter Ákos: többen dolgoznak ezen. Ők egy komplex modellezéssel számolják ki, mi az, amit a költségvetés el tud bírni” – zárta rövidre Gulyás kérdését Márki-Zay, aki visszautasította a műsorvezető „mi lesz első száz nap programja” felvetését, mondván hogy az „rosszemlékű”, a Medgyessy-korszakot idézi.

Márki-Zay a bérlakásprogramról sem tudott konkrétumokat mondani, – kijelentette: az ellenzéken belül százezres számok vetődtek fel éves szinten, de ő ezt irreálisnak tartja – majd hozzátette: február 17-ig ez még változhat. Márki-Zay elmondta: rengeteg munkacsoport dolgozik különböző programokon, „a legújabb például egy nőjogi munkacsoport”. Ezen munkacsoportok elképzeléseit aztán Surányi György nézi meg, hogy mennyi belőlük a megvalósítható – derült ki a műsorból.

Szóba került a Budapest-Belgrád-vasútvonal is. Márki-Zay elmondta: nem akar olyat kijelenteni, hogy biztosan felmondja a szerződést a kínaiakkal, amíg nem ismeri annak tartalmát, de szerinte ez a projekt nem éri meg. Hozzátette: ha a vasútvonal áthaladna Kecskeméten, „akkor több értelme lenne”.

Márki-Zay az egyetemek alapítványi finanszírozásra történő átállása törvénytelen. Ezt azzal indokolta, hogy „ami erkölcstelen, az törvénytelen”. „Ezt Bárándy Pétertől hallottam, azóta idézem” – tette hozzá.

Gulyás Márton rákérdezett a miniszteri posztokra is, de erről Márki-Zay nem akart beszélni – szerinte ebben lehet tanulni Orbán Viktortól, aki mindig a választási siker után állítja össze kormányát – csak annyit említett meg: lesz önálló egészségügyi, oktatási, és környezetvédelmi minisztérium, ha az ellenzék nyer.

A következő felvetés az orosz-ukrán konfliktus. „Mi az Európai Uniót és a NATO-t tekintjük szövetségeseinknek” – szögezte le Márki-Zay, aki szerint ha ezt az alapelvet észben tartják, „Magyarország nem keveredhet bele hasonló konfliktusokba”.

Kérdésre kijelentette: támogatná Ukrajna felvételét a NATO-ba. Szerinte „a románok is következetesek, hűségesek a NATO-hoz, Magyarországnak is ilyennek kellene lennie, és nem szabad elárulni a magyarokat és a szövetségeseinket”.

A románok más kontextusban is szóba kerültek: Hadházy Ákos tárca nélküli minisztersége kapcsán Gulyás Márton rákérdezett, hogy olyan lenne-e a szerepe az egykori LMP-s politikusnak, mint Laura Codruta-Kövesinek Romániában? „Tulajdonképpen igen, azzal a különbséggel, hogy Kövesi jogász” – válaszolta Márki-Zay, aki nem tart attól, hogy egy ellenzéki győzelem esetén zavargások történek ki, mert a fideszesek szerinte addig felismerik a pártjuk „bűneit”.

Szóba került a közös lista is, amely még mindig nincs kész, a törvényi határidő – február 26-a – pedig vészesen közeleg. Márki-Zay kérdésre elmondta: nem érez személyes felelősséget abban, hogy még nem áll készen az ellenzék közös listája – pedig azt legkésőbb januárra ígérték.

Márki-Zay elmondta: még ma este is dolgozik ezen, a stúdióból is egy ilyen témájú megbeszélésre fog menni. „Én mindent, amit lehetett, megtettem. A bármilyen jogos kéréseimet is elengedtem” – tette hozzá.

„Egyedül a három romához ragaszkodtam, az nincs még leütve, de úgy gondolom, meg lesz” – tájékoztatott Márki-Zay.

Ezután a következő párbeszéd játszódott le:

Gulyás: A listaállítás végső határideje február 26. Márki-Zay: Meglesz. Gulyás: Akkora lesz csak meg? Márki-Zay: Legkésőbb.

