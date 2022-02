Anyaország :: 2022. február 7. 20:44 ::

Annyira jobboldali Márki-Zay, hogy a zsidóságát megerősítő, SZDSZ-es Iványi Gábort kérné fel köztársaságielnök-jelöltnek

Iványi Gábor vállalná Márki-Zay Péter felkérését, ám a hat ellenzéki párt négy héttel a szavazás előtt még mindig csak egyezkedik arról, hogy indítsanak-e közös államfőjelöltet Novák Katalinnal szemben, írja a Telex. Megkeresésükre az Egységben Magyarországért sajtóosztályától azt írták, közösen hoznak döntést, és azt utána közösen fogják ismertetni az országgal.

Márki-Zay Péter a hétvégén beszélt Iványi Gáborral, az Oltalom Karitatív Egyesület elnökével, és megkérdezte tőle, hogy elvállalná-e a köztársaságielnök-jelöltséget.

„Én nem vagyok abban a pozícióban, hogy a hatpárti konszenzus hiányában felkérjem. Csak érdeklődtem, hogy nyitott lenne-e egy ilyen felkérésre” – mondta az ellenzéki miniszterelnök-jelölt a Telexnek, hozzátéve, a jelölésről a pártvezetők fognak dönteni. Márki-Zay szerint még úgy is határozhatnak, hogy nem vesznek részt az államfőválasztásban, hiszen az ellenzék azt szeretné, hogy a köztársasági elnököt ne az Országgyűlés válassza, hanem közvetlenül az állampolgárok. Kormányváltás esetén eszerint módosítanák a szabályokat.

"Valóban tudná integrálni a nemzetet, a jobboldaliak számára is elfogadható"

A balliberális miniszterelnök-jelölt azt viszont megerősítette a lapnak, hogy ő személy szerint támogatná Iványi indulását, és szerinte azért is lenne jó államfőjelölt a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke, mert Orbán Viktor és a Fidesz képviselői nehezen tudnának ellene szavazni, miután ő keresztelte meg a miniszterelnök két idősebb gyermekét, Ráhelt és Gáspárt. „Azt gondolom, hogy hívő keresztény emberként, lelkészként ő a jobboldaliak számára is elfogadható, a szociális érzékenysége, hajléktalanokért és más rászorulókért végzett munkája okán meg baloldalnak is nagyon szimpatikus ember” – fogalmazott Márki-Zay.

„Ő valóban tudná integrálni a nemzetet, a fideszeseket és nem fideszeseket, a jobb- és baloldaliakat is.”

Nem zárkózna el a felkéréstől Iványi Gábor, elvállalná a feladatot, ha felkérik a pártok. Ezt ő maga erősítette meg a Telexnek hétfő délután.

„Bármilyen furcsán is hangzik, nem vagyok egy könnyen beszélő ember. Ha azonban muszáj megszólalni, akkor kész vagyok beszélni” – fogalmazott.

„Azt gondolom, hogy most muszáj beszélni. Ha ez a módja, ez a terepe, akkor ezt megragadva.”

Iványi hozzátette, ő jó szívvel támogatna bárki mást is, aki egyértelműen fogalmaz. Ha találnak egy olyan jelöltet, akit minden párt támogat, akkor – mint fogalmazott – „készségesen hátrébb lépek, mert nincs ambícióm. Csak ebben a helyzetben pontosan tudom, hogy ez miről szól.”

A balliberális pártok döntésének várhatóan nem sok jelentősége lesz az eredmény szempontjából, hiszen a Fidesz–KDNP kétharmados többséggel fogja tudni megválasztani Novák Katalint. A hivatalosan nyilvántartásba vett köztársaságielnök-jelöltek ugyanakkor 15 perc felszólalási lehetőséget kapnak a parlamentben a szavazás előtt. Ezért is lenne egy jó lehetőség az ellenzéki pártoknak, hogy indítsanak egy jelöltet, aki alig egy hónappal az országgyűlési választás előtt beszédet mondhat az Országgyűlésben.

Ugyanakkor azért nem született még döntés, mert a Jobbik nem támogatja Iványi jelölését. Jakab Péter a Spirit FM-ben arról beszélt hétfő reggel, hogy még három személy van versenyben a jelöltségért. A Jobbik egy nemzetközileg elismert magyar professzort szeretne, de még zajlik a vita az ellenzéken belül. „Nincs felhatalmazásom, sem Iványi Gábortól, sem az ellenzéki pártoktól” – reagált Jakab a Spirit FM-en arra a kérdésre, hogy Iványi Gábor lelkész szerepel-e a három jelölt között.

A Telex kérdésére a MET lelkésze megerősítette, hogy úgy is elvállalná a jelöltséget, ha a Jobbik kivételével a többi párt támogatná. Jakab Péter pártja nélkül ugyanakkor nehezen lenne meg Iványinak az induláshoz előírt negyven ajánlás, a hivatalos jelöléshez ugyanis az országgyűlési képviselők legalább egyötödének aláírása szükséges. A DK, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd parlamenti frakcióiban összesen 35 képviselő ül. A független képviselők közül vélhetően támogatná Iványit az exjobbikos, MMM-es Bana Tibor, Hadházy Ákos, Szél Bernadett és Szabó Szabolcs, de még akkor is szükség lenne plusz egy ajánlásra.

A pártok egyelőre csak annyit közöltek, hogy közösen döntenek a köztársaságielnök-jelölésről, és csak utána tesznek bejelentést. Egyedül a Párbeszédtől fogalmaztak egyértelműen: „A Párbeszéd nagyra tartja Iványi Gábort, aki ideális köztársaságielnök-jelölt lenne.”

Gulyás Gergely január közepén a kormányinfón azt mondta, hogy március 10-én lesz az államfőválasztás.