„Petőfi Sándor versében a kérdésre, hogy 'Rabok legyünk vagy szabadok?', a nemzet azt válaszolta: 'A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!' Ma ugyanilyen választ adnak az ukránok is” – mondta. Azzal folytatta, hogy a magyar nép szabadságharcát eltiporta az orosz sereg, 2022. február 24-én pedig az orosz sereg Putyin parancsára háborút indított Ukrajna ellen.

„Minden gondolatunkkal és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy megőrizzük országunkat és megőrizzük a nemzetünket. De eközben sem feledkezünk meg arról, hogy megemlékezzünk az önök harcának az évfordulójáról. Bízom benne, hogy önök sem feledkeznek meg rólunk. Bízom benne, hogy amikor ma felnéznek a békés magyar égboltra, gondolnak azokra az ukránokra, akik az oroszok által indított háborúnak áldozatul esnek” – üzente a nagykövet. Arról beszélt,

"A repüléstilalmi övezet Ukrajna felett a harmadik világháborúhoz vezetne"

"Úgy vélem, az embereknek meg kell érteniük, hogy mi az a repüléstilalmi övezet. Ez nem olyasvalami szabályzat, amelyet mindenkinek be kell tartania. Ez akarat arra, hogy lelőjék az Oroszországi Föderáció repülőgépeit, ami lényegében a harmadik világháború kezdetét jelentené" - hangsúlyozta Rubio.

A floridai szenátor hozzátette:

Ez azt is jelenti, hogy a nap 24 órájában AWACS légtérellenőrző repülőgépeknek kell pásztázniuk, s azt is, hogy készen kell állni orosz repülőgépek lelövésére, illetve harcba szállni velük. Őszintén szólva, ez azt is jelenti, hogy nem küldhetsz fel repülőgépeket, hacsak nem vagy kész kiiktatni az oroszok által telepített légvédelmi rendszereket nemcsak Ukrajnában, hanem Oroszországban és Fehéroroszországban is.