Nők, politika, káros feministák és hazaszerető lányok - interjú Vékony Csongorral, a Mi Hazánk Ifjainak elnökével

Vékony Csongort, a Mi Hazánk Ifjainak elnökét kérdezték a nők és a politika viszonyáról. Betekintést nyerhetünk belőle, miként gondolkodik egy konzervatív fiatal a nőket érintő mindennapi kérdésekről ma Magyarországon. Feminizmus, gyermekvállalás, abortusz és több, a nőket érintő, megosztó témában ad őszinte válaszokat a Mi Hazánk Mozgalom legfiatalabb országgyűlési képviselőjelöltje.



Vékony Csongor a feleségével A nemi identitás válsága című könyve első példányainak átvétele során (fotó: Fb)

Az interjú Gubán Mária, az amszterdami Vrije Universiteit társadalmi és kulturális antropológia mesterszakos szakdolgozatának részeként valósult meg.

- Hogyan viszonyulsz ahhoz, hogy a nők egyre nagyobb szerepet játszanak a politikában?

- A 21. században elképzelhetetlen, hogy a nők ne vegyenek részt a politikában. A 19. század – 20. század elején, amikor a feminizmus következtében a női jogok terjedni kezdtek, akkor váltott inkább ki nagy ellenszenvet a konzervatív politikai gondolkodók részéről ez a kérdés. A mai világban azonban már a legtöbb konzervatív politikai gondolkodó sem veti meg azt, hogy vannak női politikusok.

- Tegyük tisztába a fogalmakat. Mit jelent ma a feminizmus? Mit értesz alatta, amikor feminizmusról beszélsz?

- A nemi identitás válsága című könyvemben a feminizmusnak egy teljes fejezetet szántam. A fejezetnek a „Feminizmus: a női nem meggyalázása” címet adtam. A feminizmus több hullámáról lehet beszélni. A mai 21. századi feminizmus jelentésének összegzésekor, szintén nem lehet egységes fogalommeghatározást adni. Hely, idő és értelmezés függvénye. Sokféle elkülönítés létezik. Ha elkülönítjük mint jobboldali és baloldali feminizmus, a jobboldali feminizmus alatt a korai nulladik vagy első hullámot értjük. Amiket az egyenlőségért folytatott küzdelmeik kezdetén elértek a feministák. Azt, hogy tanulhatnak, dolgozhatnak, szavazhatnak. Baloldali feminizmus alatt pedig a feminizmus további hullámait értjük.

A fő különbség abban rejlik, hogy míg a jobboldali nő a gyermekére áldásként tekint, a baloldali feminista nő gazdasági teherként, mely gátolja a szabadságát és függetlenségét. A könyvemben említést teszek a leszbikus feministákról, és ha már itt tartunk, érdemes arról is beszélni, amit például az ukrán-orosz konfliktusra adott reakcióknál láthatunk, de számos más hasonló jellegű tüntetésnek lehettünk már szemtanúi. Mire gondolok? Arra a jelenségre, amikor félmeztelenre vetkőzve tüntetnek a feministák és leszbikus feministák, agresszív, erőszakos megnyilvánulásoktól sem visszariadva, rendkívül igénytelen módon. Az effajta jelenséget például nyugodtan nevezhetjük a női nem meggyalázásának, úgy gondolom.

Mi, konzervatív férfiak a nőre mint becsülendő kincsre tekintünk. Az ilyen fajta magatartással, kulturálatlansággal lealacsonyítják a női nemet, ezért ezt rendkívül káros jelenségnek találjuk.

- Ha jól értem, akkor beszélhetünk pozitív feminizmusról és negatív feminizmusról. A mai feminizmust pedig károsnak ítéled meg. Miért áll szerinted a feminizmus középpontjában a gyermekellenesség? Számos más problémára is felhívják a figyelmet. Amennyiben valóban a gyermekellenesség áll a középpontjában, miért ennyire fontos az idézőjelesen káros vagy rossz feminizmusnak az, hogy a gyermekvállalás ellen menjen?

- A feminizmus nem pusztán a gyermek ellen irányul, hanem a férfi ellen is. Amikor a feministák kivívták a jogukat a tanuláshoz és a munkához, egyre több nő gondolta úgy, hogy az egyenlőség és szabadság jegyében függetlenedni szeretne a férfitól és így a családtól. Míg a jobboldali nő családban gondolkodik, közösségben, addig a baloldali feminista nő egyéni érdekeit helyezi előtérbe. A baloldali nő attól érzi erős nőnek magát, ha képes egyedül helytállni a nagyvilágban, a jobboldali nő attól erős, hogy képes egy életen át tartó házasságban gyermekeknek életet adni. Úgy látom, a karrierorientáció és a pénzszerzés motiválja elsősorban a baloldali feministákat. Ezt helytelen felfogásnak tartjuk.

Van olyan, aki úgy tartja, a háztartásvezetés a nők feladata. Van, aki szerint ezt meg kell osztani férfi és nő között. A 21. században már konzervatívként sem lehet kijelenteni, hogy a háztartásvezetés egyedül a nő dolga. Míg agglegény voltam, saját magam végeztem a házimunkát, amióta feleségemmel élek, megosztjuk, mint azt nemrég az ittlakunk.hu kérdéseire adott válaszaimban is kifejtettem. Gyermekvárás előtt és közvetlenül utána ez óriási segítség, melyet gondolkodás nélkül megad egy szerető férj.

De egy nő nem hanyagolhatja teljes mértékben a ház körüli munkavégzést, ahogy nem szorulhat teljesen háttérbe a családalapítás gondolata sem. Nem lehet olyan önző, hogy csak egyéni érdekeivel törődjön. Ide tartozik a szexuális vágyak kiélése is például. Keresztényként nem tudom elfogadni azt, ha egy nő a családra hátráltató tényezőként tekint, és ezért rendszeresen váltogatja szexuális partnereit. Ez a keresztény erkölccsel ellentétes, de egészségügyileg is számos veszélyt hordoz magában. Amiatt, hogy a gyermekvállalási kedv sok esetben pusztán a 35-40-es évek táján jelentkezik, jobb esetben is egy, maximum két gyermeknek tud életet adni egy egészséges nő. Sok esetben viszont nem találnak már ilyen idősen megfelelő partnert maguk mellé, és emiatt ha szeretnének is gyermeket, már nem adatik meg nekik ez a csoda. Ezekre mind fel kell hívni a figyelmet, de azok a feministák, akik az egyenlőségért küzdenek ma baloldaliként, ilyen témákról nem szoktak beszélni. A munkahelyi sérelmekről, szexuális zaklatásról beszélnek, de az ilyen témaköröket kerülik.

- Említetted, hogy a nőknél helytelennek tartod keresztényként a szexuális partnerek gyakori váltogatását. És a férfiaknál?

- Természetesen a férfiaknál is. Ma Magyarországon 2002 óta a két fél beleegyezésével bárki legálisan közösülhet, aki elmúlt 14 éves. (1978-tól és 2002 között ez az életkor 18 év volt.) Ez azt jelenti, hogy egy 14 éves fiatal és egy 70 éves heteroszexuális vagy homoszexuális illető legálisan közösülhetnek. A Mi Hazánk Ifjaival szeretnénk, ha elsődlegesen a nem heteroszexuálisok esetében ezt az életkort megemelnénk 18 évre, de későbbiekben a heteroszexuálisok tekintetében is érdemes megfontolni ezt a döntést. A Mi Hazánk Mozgalom programjában szerepel, hogy gyermekanyaság esetén a fiatalkorú szülő szüleit felelősségre vonnánk. Ha egy 14 éves fiatal úgy is érzi, hogy a szexuális kapcsolat létesítése számára jó dolog, nincs még olyan érett, hogy felfogja káros számára.

- Azzal, hogy a nők a 21. századi politika szerves részét képezik, mit gondolsz, mennyire kell foglalkozni a politikának a nők mindennapi életével? Milyen mértékig kell belefolyniuk abba, és hogyan tudnák jobbá tenni az életüket?

- Sokkal jobban kellene, mint az ma Magyarországon történik. Persze a mai Magyarországon számos olyan réteg létezik a nőkön túl, akikre nagyobb figyelmet kellene szánni, mint például a nyugdíjasok vagy éppen a fiatalok. A Mi Hazánk Mozgalom Virradat nevű programja több pontban is foglalkozik a nők és így a családok megsegítésével.

A megélhetési gyermekvállalás felszámolásával és a Családtervezési Hatóság létrehozásával azt segítenénk elő, hogy a gyermekek szerető otthonban nőjenek fel, ne bűnözők gyermekeiként putris környezetben. Számos olyan programpontunk van, mely forradalmi módon most elsőként jelenik meg a magyar politikai életben, ilyen ez is. És fontos kihangsúlyozni még egyszer, hogy ez nem a cigányok ellen irányul, hanem az igénytelen cigányok által felelőtlenül vállalt gyermekekért.

Anyabarát munkahelyeket teremtenénk, amik szülés után az édesanyát legalább olyan mértékű fizetéssel várják vissza, mint amilyennek szülés előtt távozott. Legyenek figyelemmel és tisztelettel a gyermeket vállaló nők felé! Becsüljék meg jobban azokat a nőket, akik gyermeknek adnak életet! 100 ezer forintos anyasági támogatásokból képtelen például a férfi által cserben hagyott kismama megélni. Jóval nagyobb anyagi támogatás illetné meg a tisztességesen dolgozó nőket. Ez pedig a magyar kormány felelőssége.

Főállású szülőséget vezetnénk be megfelelő garanciákkal azoknak az érdesanyáknak, akik nagycsaládot szeretnének és így kiesnek a munkavállalás terhe alól, de nem a munka alól. Igaz, hogy nem dolgoznak már munkahelyükön, de 24 órás munkát látnak el minden egyes nap a családi házban gyermekeik gondozásával, nevelésével. Úgy gondoljuk, ez is van legalább olyan értékes munka, mint bármelyik más. A sokgyermekes tisztességes családanya kapjon kielégítő anyagi juttatást!

Gyermekszívhangtörvényt vezetnénk be, hogy az abortusz előtt álló édesanya mielőtt elvenné gyermeke életét hallgassa meg annak szívhangját.

Minden politikai pártnak, aki a 2022-es országgyűlési választásra készül, kötelessége volna egyrészt programot alkotni, másrészt abban a programban külön fejezeteket szerepeltetni a nők számára, hiszen a nő nélkül nem lesz gyermek, gyermek nélkül nem lesz jövője sem Magyarországnak, sem Európának. Kiemelt megbecsülésben szükséges részesíteni a nőket. Konzervatív gondolkodóként, ha nőről beszélünk, akkor gyermekről és családról is beszélünk. Együtt jár a három fogalom. Ezzel szemben a baloldali, vagy, ahogy fogalmaztál, káros feministák a nőről mint egyénről beszélnek. Mi, konzervatívok a nőről, mint egy közösség, a család részéről.

- Visszakanyarodva a gyermekszívhang-törvényhez és ahhoz a jobboldali gondolathoz, hogy az abortusz gyilkosságnak tekinthető, a gyermek szívének megdobbanása előtt elkövetett abortusz már nem számít gyilkosságnak?

- Ha nem történne meg az abortusz, ugyanúgy kialakulna az élet és megszületne egy gyermek. Az abortusz minden formája gyilkosság.

- Nincs semmilyen körülmény, ami legitimálná az abortuszt?

- Nincs. Fel szokott merülni, mi a helyes teendő beteg gyermek esetén. Nehéz egy beteg gyermek felnevelése, ez biztos, de annak is megvan a maga szépsége. Van azonban olyan is, akiről meg tudják állapítani, hogy például nyílt csonttal születne. Vannak sajnos ehhez hasonló esetek. Egy ilyen gyermek, ha megszületik, valószínűleg nem sokat fog élni, és az a rövid idő is szenvedés lenne neki. Nem kívánom senkinek, hogy ilyen élethelyzetbe kerüljön, de ha mégis úgy adódna, nem szabad megvetés érje a szülőt, aki ekkor az abortusz mellett dönt. Általánosságban tehát elmondható, hogy az abortusz minden esetben gyilkosság, de meg tudom érteni azokat, akik ilyen körülmények között az abortuszt választják. Ilyen élethelyzetekben az a fontos, hogy a gyermek érdekeit nézze a szülő, és ne a saját kényelmét tartsa szem előtt. Ne az édesanya vagy az édesapa önzőségéből történjen az abortusz.

- Általában a nemi erőszak esetét szokták még felhozni, mint ami jogos indokként szolgálna az abortuszra. Erről mi a véleményed?

- Igaz, hogy a nő olyan sokkos állapotban lesz, hogy az számunkra elképzelhetetlen. Azt a férfit pedig valószínűleg soha többé nem fogja látni. Én egyébként a nemi erőszakot elkövető személyt halállal büntetném. De az a nő szerintem, ha vállalja gyermeke kihordását és megszülését, szeretetteljesen fog rá gondolni, ahogy a gyermek is szeretni fogja édesanyját. Nagyon nagy lelki traumát tud okozni egy nőnek tehát, ha megerőszakolják, de egy gyermeknek életet adni a várandósság minden velejárójával együtt lehet egy olyan csoda az életében, ami segít átesnie ezen a traumán. De ez mind-mind olyan téma, mely esetében nem lehet általánosan ítéletet mondani. Az adott élethelyzetben az érintett személy tudja csak meghozni döntéseit, mely döntésnek számos olyan oka lehet, melybe bele sem gondolnánk. Ez is egy olyan eset, melyet nem kívánok senkinek, hogy vele megtörténjen, de ha valakivel mégis megtörténik és az abortusz mellett dönt, gyilkosságot fog elkövetni, de meg lehet érteni döntését, nem érheti őt ezért támadás. Keresztény emberként mégis azzal zárnám válaszomat, ha lehet, ne vegye el gyermeke életét a támadás elszenvedője.

- Van-e szerinted elfogadható indok arra, ha egy nő úgy dönt, hogy nem akar anya lenni? Vagy ez egy nemzetellenes cselekedet?

- Ez megint egy eseti, egyéni dolog, ahol meg kell vizsgálni a körülményeket. Van, aki biológiailag nem képes édesanya lenni, meddő, vagy valamilyen betegségben szenved. Az ilyen nőt semmilyen sérelem nem érheti ezért. Aki biológiailag képes lenne rá, de nem született gyermeke, és már elmúlt 30 vagy akár 40 éves, szintén nem feltétlenül hibáztatható. A 21. században nagyon nehéz lett a párkeresés és a párválasztás. Sajnos általánosságban mondhatjuk el nemcsak a tizen- és huszonéves korosztályról, az idősebb generációról is, hogy az élvezetek hajszolása és az egyéni érdekek előtérbe kerültek. Így ha egy nő vagy éppen férfi keresi párját, akivel le tudná élni életét boldog házasságban, több gyermeknek életet adva, lehet, hogy akivel egy randi alkalmával ismerkedik, csak alkalmi szexre vágyik. Aki tehát nem azért nem vállal gyermeket, mert nem szeretne, hanem mert nem sikerül megtalálnia ideális partnerét, szintén nem hibáztatható, és nem érheti semmilyen sérelem.

Akinek viszont megadatik arra a csodára a lehetőség, hogy gyermeknek adjon életet, és megadatik az is, hogy szerető, hűséges párja legyen és mind ezek ellenére karrierorientáció és függetlenségvágy miatt úgy dönt, hogy nem szeretne gyermeket vállalni, az valóban vét nemzete ellen. Akinek minden lehetősége adott volna és pusztán kényelemből nem szeretne családot és gyermeket, az nevezhető nemzetellenes cselekedetnek.

- Áttérve a Mi Hazánk Ifjaira, úgy látom, rendkívül kevés lány tagotok van. Szerinted mi ennek az oka? Kellene több lány a Mi Hazánk Ifjaiba vagy meg vagy elégedve a mostani tagsági összetétellel?

- Tagságunk folyamatosan bővül. Mindig szükségünk van új tagokra, fiúkra, lányokra egyaránt. Tényleg kevesen vannak hölgyek sorainkban, de sajnos ez általánosságban elmondható a jobboldali közösségekről. A jobboldalon férfi többség dominál.

Hölgy tagjaink fontos szerepet töltenek be szervezetünk életében, de azért el kell mondani, hogy a jobboldali szervezetek harcos szellemmel bírnak. Ha kell, utcára megyünk, ilyenkor pedig könnyen konfliktusba keveredhetünk. Olyan megmozdulásoknál, ahol hölgy tagjaink bármilyen veszélynek lennének kitéve, nem lehet számukra kötelezővé tenni a jelenlétet. Bajtársak módjára védjük egymást mindig, de különös odafigyeléssel óvjuk hölgy tagjainkat. Nem csak az interneten, a politikában, a kultúra világában, hanem az utcán is helyt kell állnunk tehát. Ilyen esetekben nem szívesen látnék a tömeg élén egy nőt. Nem azért mert nem lenne képes ellátni azt a feladatot, mint egy férfi, hanem mert félteném. Például a 2006-os eseményekhez hasonló esetben, ahol rengetegen sérültek meg nők és férfiak, idősek és fiatalok egyaránt. Lehet, hogy az ilyen atrocitásoktól való félelem is közrejátszik abban, hogy kevesebb a nő a jobboldali szervezetekben, de nem hiszem, hogy ez volna a fő tényező.

- Hogyan írnád le milyen egy mi hazánk ifjais lány? Miben más, mint egy átlagos lány?

- Ahhoz, hogy a Mi Hazánk Ifjainak valaki a tagja lehessen, meg kell felelnie egy identitásbeli elvárásnak. Legyen hazaszerető, legyen keresztény vagy amennyiben nem az ismerje el, hogy a kereszténységnek óriási szerepe volt az európai civilizációs kialakításában és ne terjesszen a kereszténységgel ellentétes gondolatokat. Valamint legyen életvédő, ami több dolgot magába foglal. Gondolkodásmódban tehát ez az, ami megkülönbözteti a Mi Hazánk Ifjai egy női aktivistáját más párt aktivistájától.

Hazaszerető nők azonban nem csak a Mi Hazánkban vannak, hanem más jobboldali szervezeteknél, sőt baloldali szervezeteknél is, pusztán más elképzeléseik vannak arról, hogyan tennék jobbá országunkat.

Ami további különbség lehet, hogy a Mi Hazánk Ifjainak lány tagjai olyan hazaszerető nők, akik politikailag szeretnének tenni a nőkért és hazájukért, míg más hazaszerető nők egy mozgalom keretein belül közösséget építve vagy családanyaként szűkebb körben.

- Azt mondtad, hogy nőket nem szívesen küldenél az utcára úgymond a frontvonalra, de akkor mégis mik azok a feladatok, amiket nálatok egy nő elláthat? Van-e különbségtétel ezen kívül, női és férfi feladatok között?

- Nem teszek különbséget feladatmegosztás tekintetében nők és férfiak között. Mindenkinek megvan a maga feladata, mindenki hasznos valamilyen formában, meg kell találni, ki mire alkalmas. Ha azt látom, hogy egy hölgy tagunknál kialakul a megfelelő szervezési készség, könnyen lehet megyei vagy regionális szervező is akár. Egy magas rangú szervezőnknek pedig megemlékező eseményt kell szerveznie, túrát, kampányfeladatok ellátását kell moderálja, helyi csapatok mozgósítása és kapcsolattartás is a feladati közé tartozik és így tovább. Hogy valaki szervezővé váljon az kell, hogy az illető maga akarja és legyen is rá képes. Ha kialakult az elhatározás és a szervezői készség, akkor a feladatok mindegyikét képes ellátni nő és férfi egyaránt.

- Te hogy fogadnád, ha egy nő lenne az ifjúsági szervezet elnöke és nem Te? Zavarna téged, ha egy nő osztaná ki neked a feladatokat és parancsokat?

- Ha ez a nő sokkal rátermettebb, mint én, sokkal jobban el tudja látni az elnöki poszttal járó feladatokat és kötelességeket, mint én, ha fáradságos munkával évek alatt kivívja a tagság bizalmát és tiszteletét, akkor teljes joggal megérdemli, hogy ő legyen az elnök.

- Beszéltél már arról, hogy mit kínál a Mi Hazánk Mozgalom a nők számára, és mit kínál a Mi Hazánk Ifjai?

- A Mi Hazánk programjának megírásában a Mi Hazánk Ifjai is részt vettek. Ifjak Magyarországért programunk tartalmazza például, hogy az iskolákban történő szexuális élettel és nemi éréssel kapcsolatos felvilágosítások alkalmával ne az élvezethajszolás eszközeként beszéljenek a fogamzásgátló eszközök használatáról, hanem, mint a felelősségteljes családtervezés egyik eszközéről. Ne azt hirdessék a gyermekek számára, hogy ők maguk eldönthetik, fiúként vagy lányként szeretnének élni, hanem keresztény szellemben beszéljenek a házasság és a gyermekáldás minden szépségéről. Ne rövidtávú kalandokra ösztönözzék a fiatalokat az óvszerhasználattal kapcsolatos tájékoztatás alkalmával, hanem arról beszéljenek, milyen jó hűséges, szerető házastárssal élni egy teljes életen át.

További javaslatként vetődött fel az iskolai vécékben tisztasági automaták elhelyezése, hiszen a 21. századi színvonal megkövetelné mindezt. A serdülő lányok menstruációjánál nagy segítséget nyújthatna egy ilyen automata. Azonban míg az iskolák omladoznak, az iskolavécékben ajtó sincs, vagy nem zárható, addig felesleges ilyen automatákról beszélni. Az iskolai körülmények javulását követően szükséges az iskolai kultúra javulása is, és csak ezt követően érkezhet 21. századi segítségnyújtás a diáklányok részére.