Anyaország :: 2022. március 24. 14:19 ::

Az NVB szerint jogszerűtlenül tiltotta le a Mi Hazánk hirdetését a fideszes Mediaworks-hálózat

Az NVB döntése szerint is jogszerűtlenül tiltotta le a Mi Hazánk hirdetését a fideszes Mediaworks-laphálózat, miután háborút indított a Fidesz a Mi Hazánk megfojtására - áll a párt közleményében, alább a folytatás.

Szegeden még épp lehet hirdetni tömegközlekedési eszközökön is, de a kormányközeli médiacégek összehangolt támadást indítottak a Mi Hazánk ellen. Nem Budaházy György és társainak ügyét kellene politikai terrorizmusnak minősíteni, hanem a Fideszt kiszolgáló médiacégek zsarolását és állami vezetők hivatali visszaélését, ezért március 27-én 16 órától tüntetést tartunk Orbán Viktor hivatala előtt a Várban a szabadságért.

A Mi Hazánk Mozgalom az elhallgatása miatt négymillió példányszámú újság kiadásáról döntött, de a párt hiába szerződött és fizetett ki a nyomdaköltségen kívül mintegy 42 millió forintot a listaállítás alapján járó kampánytámogatásból országos terjesztésre, az alvállalkozók végül kifarolni kényszerültek, mert megfenyegette őket a megállapodásokról valahogy információt szerző fideszes Mediaworks leányvállalata, a MédiaLOG, mely monopolhelyzetbe került, miután a kormányzat ennek érdekében tavaly megszüntette a Magyar Posta szolgáltatását a politikai kiadványok terén. A MédiaLOG megtagadta a Mi Hazánk kiadványainak terjesztését, sőt most már ahova elér a fideszes politikai maffia keze, ott igyekeznek megfojtani minket, illetve a velünk együttműködő cégeket. Ezért most a Mi Hazánk aktivistái visznek a postaládákba több millió újságot.

Megtagadta a Mi Hazánk fizetett politikai hirdetéseinek megjelentetését a Magyar Nemzet, a Metropol, a Bors és 19 megyei lap nevében eljáró Mediaworks a Csak a Fidesz! jelszavuk mentén. Hogy más pártok ne jelenhessenek meg, választási hirdetési árjegyzéket nem is tettek közzé, csak népszavazásit, hogy a kormánypropaganda azért mehessen, illetve százmilliókat számlázhassanak az államnak, s amikor a Mi Hazánk a kormánypárti lapokban való totális elhallgatása miatt így népszavazási hirdetéssel próbált azokban megjelenni, jogszabálysértően azt is visszautasították, ezért az NVB-hez fordultam kifogással, mely kénytelen volt igazat adni a pártnak, most a Mediaworks végrehajtására várunk.

A fideszes Publimont óriásplakátcég a választási eljárásról szóló törvény esélyegyenlőségi alapelvét megsértve a több mint tízezer felületéből mindössze 26 óriásplakát- és 74 citylight-felületet volt hajlandó biztosítani a Mi Hazánknak, hirdetőoszlopból pedig egyet sem, azok csak kormánypropagandát, negatív kampányukat vagy Fidesz-hirdetést tartalmaznak dömpingszámra. A Mi Hazánk Mozgalom ebben az ügyben is az NVB-hez fordult kifogással, de az NVB szerint nem bizonyított az aránytalanság...