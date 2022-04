Anyaország :: 2022. április 3. 15:34 ::

Szervezetten szállítják szavazni a Kis Grófo- és Győzike-féléket - a Mi Hazánk feljelentést tesz

Országszerte tömegesen, szervezetten szállítják a cigányokat szavazni, ezért a Mi Hazánk Mozgalom kifogást nyújt be több választási bizottsághoz, és feljelentést tesz választás rendje elleni bűncselekmény miatt - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke. Alább a folytatás.

Elfogadhatatlan, hogy a jórészt analfabéták megvásárolt szavazatai dönthetik el a választást, megvalósítva a cigánybűnözés és a politikusbűnözés sajátos ötvözetét, ami egyben kimeríti a választási csalás tényállását.

A buszos szállítás különösen Északkelet-Magyarországra jellemző, az ezt bizonyító fényképeket a járművek rendszámával együtt a választási bizottságok és a rendőrség rendelkezésére bocsátja a Mi Hazánk, mely elkötelezett a választások tisztasága mellett.

A mostani esetek is rávilágítanak, hogy szükséges volna írni-olvasni tudáshoz kötni a szavazati jogot. A választási csalásokat elkövető pártok általában könnyebben megvásárolhatják azoknak a szavazatait, akik azt sem tudják elolvasni, hogy mi szerepel a szavazólapon, akik a pártoknak még a nevét sem tudják elolvasni. Ha autóvezetéshez kötelező az alapfokú iskolai végzettség, akkor az ország vezetésébe való beleszóláshoz ugyanúgy elvárható az, hogy valaki a legelemibb információszerzési módoknak birtokában legyen. A választójog, bár általános, most sem korlátlan, hiszen a kiskorúak (vagy nevükben törvényes képviselőik) nem szavazhatnak, illetve azok sem, akik akár tizennyolc éves koruk előtt már dolgoznak. Ezzel is szorítsuk vissza a választási csalásokat, a jellemzően cigány szavazók megvételét!

