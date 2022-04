Anyaország :: 2022. április 9. 09:18 ::

Toroczkai: kizárt a közös ebéd a ballibekkel, és a Fideszt is keményen támadni fogjuk

A Mi Hazánk leendő parlamenti frakcióvezetője azt mondja, hamarosan megugorhat a párt támogatottsága, mert ő maga is ismer olyan Fidesz-szavazókat, akik csak azért voksoltak a kormánypártra, mert féltek, hogy jönnek a balliberálisok. Az is kiderült, hogy kizártnak tartja, hogy együtt ebédeljen az ellenzék többi tagjával. Azonnali-interjú.



Melyik volt az a pillanat, amikor ráébredt, hogy meglesz a bejutás?

Én végig, az elmúlt 3 és fél évben úgy éreztem, hogy be fogunk jutni. Annak ellenére is, hogy hatalmas ellenszélben, nagyon nehéz körülmények között kellett tennünk a dolgunkat.

Az, hogy nem volt állami támogatásunk, vagy hogy nincsenek köztünk oligarchák, számunkra csak a kisebb probléma volt. Én a legnagyobb problémának azt tartottam, hogy a Jobbik 2018-ra olyan csalódást okozott, hogy a mi hagyományos táborunk – akkor azt hittük – végleg kiábrándult a pártpolitikából. Ezt rettenetesen nehéz volt visszahozni.

Most, ha azt látják az emberek, hogy mi nem változunk meg attól, hogy bejutottunk a parlamentbe, remélhetőleg könnyebb dolgunk lesz. Az is korlátot jelentett, hogy

egy magát nemzetinek valló, valójában velejéig romlott kormányzat kommunikációs fogásként lopkodta az ötleteinket,

amiket aztán kifejezetten kontraproduktívan valósított meg, illetve az is, hogy a Jobbik és az egész balliberális tömb folyamatosan Fidesz-bérencezett minket.

Milyen erős vágyat éreznek, hogy ezt most megcáfolják?

Az alapvető álláspontunkon, vagyis hogy a haza az első, nem pedig a pártérdek, nem fogunk változtatni.

Ismerjük a Fideszt, nem hiszem, hogy ezután fantasztikusan, tökéletesen, hibátlanul és korrupciómentesen folytatná a kormányzást, úgyhogy nagyon kemény ellenzéke leszünk a kormánynak, és be fogjuk tudni bizonyítani, hogy ez a vád nem volt igaz.

Hogyan tudnak úgy kemény ellenzék lenni, ha egy rakás közös pont van?

Az igaz, hogy csak azért, hogy bizonyítsuk, hogy ez rágalom volt, nem fogunk például a határkerítés ellen szavazni. Az nekünk elvi kérdés, hogy nem akarunk migrációt. A Fidesz például jelenleg is tömegével hoz be olcsó, külföldi munkaerőt az országba. A MOL tiszaújvárosi beruházásán indiaiak dolgoznak.

Na, ez ügyben nagyon keményen fogjuk támadni a Fideszt, és még

ezernyi olyan témát látok, amiben ütközhetünk velük.

Sokan azt a tanulságot vonták le a Jobbik néppártosodásából, hogy azért volt rá szükség, mert jobbról nem lehet előzni a Fideszt. Önök ebből milyen tanulságot vontak le?

Én emberekben gondolkodom, és nem politikai halmazokban. Ezt meghagyom a politológusoknak, politikai elemzőknek. Mindig az igazságot kerestem, és ha feltárunk egy problémát, akkor arra igyekszünk megfelelő megoldásokat kínálni. A magyarság a legfontosabb, aztán az a civilizáció, amelyhez tartozunk, ezért ennek a közösségnek az érdekei megelőznek minden mást. Hiszem, hogy ezzel a politizálással egy napon választást tudunk nyerni.

Akkor parlamenti politizálásra készülnek, és nem osztják a nézetet, hogy a Fidesz cinkosa, aki beül a parlamentbe eljátszani a demokráciát?

A demokráciának vannak játékszabályai, amit mindenkinek el kell fogadnia. Az egyik játékszabály például az, hogy volt egy választás. Senki nem mondja azt, hogy itt rendszerszintű csalások történtek, úgyhogy elfogadjuk az érvényességét. Az, persze, hogy a Fidesz-közeli terjesztő megtiltotta a postának, hogy kivigyék a választókhoz a 4 millió újságunkat, abszolút antidemokratikus.

Igen ám, de

a balliberális világhoz közelálló globalista körök, amerikai multinacionális cégek, amilyen a Facebook is, ugyanígy beavatkoztak a választásokba

azzal, hogy – ahogy az EP-választások előtt – most is törölték az oldalunkat. Minden ügyben harcolni fogunk. Nem azért szavazott ránk 320 ezer honfitársunk, hogy ne vegyünk részt a munkában.



Akkor mégsem vitatják az Alaptörvény érvényességét?

Ezt a lakossági fórumokon is meg szokták kérdezni. Nem. Ettől függetlenül azt gondoljuk, hogy Magyarországon alkotmányos válság van. Mi az ellenzékkel ellentétben ráadásul azt mondjuk, hogy ez nem csak 2012 óta áll fenn.

Mi azt gondoljuk, hogy az 1989-es alkotmány is csak a '49-es sztálinista alkotmány toldozgatott-foldozgatott változata volt, amit

szintén nem lehetett volna legitim alkotmánynak nevezni.

Ahogy korábban is mondtam, egy alkotmányozó nemzetgyűlést kell indítani, amit az elsők között fogunk kezdeményezni a parlamentben.

Egy kétharmados Fidesz-parlamentben hogyan lehet ezt kivitelezni?

Senki nem számított arra, hogy a Fidesz ilyen fölényesen megnyerheti a választásokat. Bevallom, én magam is arra készültem, hogy a mérleg nyelve lehetünk, és akkor egy csomó mindent rá tudunk kényszeríteni a kormányra. Így nagyon nehéz lesz valóban, ettől függetlenül mi kezdeményezni fogjuk.

Tegyük fel, mégis összejön egy nemzetgyűlés, kiket szeretnének ott látni? És hogyan biztosítanák, hogy őket nem éri semmilyen politikai befolyás?

Én hiszek abban, hogy előbb-utóbb megérik a helyzet erre. Itt elsősorban a szakmák, az egyházak, a határon túli magyarok képviselőire gondoltam. Hát, ez nyilván komoly munka lesz, az mégsem lehet, hogy egy párt kiadja három párttagjának, hogy írjon alaptörvényt.

Nem vagyok naiv, de valahogy mégis csak a civil társadalmat kéne megjelenítenünk.

A mérleg nyelve szerepet mindenesetre a balliberális oldal elszúrta nekünk.

Éreztek valami elégtételt, hogy az egyesült ellenzék, benne a Jobbikkal ennyire leszerepelt?

Nem.

És szurkolni se szurkoltak, amikor látták már, hogy nagy felsülés lehet?

Mi csak magunknak szurkoltunk. Annak most szurkolok viszont, hogy ne legyen meg a kétharmad. Egy hajszálnyi remény még talán van rá, bár Ritter Imrével, a német nemzetiségi képviselővel valószínűleg meglesz. Egy újabb kétharmad nagyon rosszat tenne Magyarországnak.



A párt a parlamentben is készül könyvdaralásszerű – ahogy maga nevezte – happeningekkel?

A parlament a nemzet temploma,

az Országház számomra egy szent hely.

Azokat a performanszokat is méltatlannak tartom, amiket Jakab Péter szokott bemutatni. Én 26 éve parlamenten kívül keresem az igazságot és küzdök a hazámért. Lehet, hogy valamikor igazam volt, lehet, hogy valamikor nem volt igazam.

Milyen érzés lesz ennyi idő után belépni a parlamentbe?

Nagyon furcsa lesz. Engem egyébként Kövér László egyszer már kitiltott onnan – nyilván évekkel ezelőtt történt.

Ahogy nagyon furcsa érzés lesz diplomata útlevéllel átmenni a trianoni határokon is, ahol engem sokszor őrizetbe vettek, kitoloncoltak, meghurcoltak és ugyancsak kitiltottak. Most nyilván arról beszélek, amikor politikai találkozóra, és nem magánemberként megyek.

Kikkel fognak találkozni?

Én egyelőre nem tudok arról, hogy Magyarország legfontosabb szövetségesei, a lengyelek közül bárki is nyilvánosan gratulált volna Orbán Viktornak. Nekem viszont a lengyel Konföderáció vezetői gratuláltak Twitteren és telefonon is.

Ebből a szempont én és a Mi Hazánk máris jobban áll, mint Orbán Viktor és a Fidesz. Szóval igen, több európai találkozóra is készülök.

Több helyen is arról írnak, hogy Orbán elszigetelődött, és a kormány kétarcúsága miatt lassan magyarnak lenni is ciki. Mit tesz a Mi Hazánk, hogy ezt megoldja?

Most készülök nyílt levelet írni lengyel politikus barátainknak, amit valószínűleg a hozzájuk közel álló média is terjeszteni fog, szóval valószínűleg nagyot fog szólni. A levélben megpróbálom őket józanabb belátásra bírni.

Pont nemrég hívták egyébként Dúró Dórát az országgyűlésből, hogy kezdődnek az egyeztetések, ki milyen helyet szeretne magának. Lehet interparlamentáris helyekre is pályázni, és éppen azon gondolkodtam, én melyikben vennék részt. Az egyik csoport valószínűleg a lengyel lesz, mert náluk nagyon sok barátom van, de a franciát is nagyon szívesen vállalnám, mert szerintem náluk is

sokkal józanabbul, realistábban látják ezt a háborút.

Én egy független európai közösséget szeretnék, és köztük is van olyan, aki független Európát akar, ami nem áll sem orosz, sem amerikai befolyás alatt.

Mondta, hogy keresték Dúró Dórát az országgyűlésből, hogy ki milyen helyeket szeretne, önök mikkel szemeznek?

Korai még erről egy interjúban beszélni, a napokban ül össze az elnökségünk, és először egymással egyeztetünk.

Az egykori bunyós Toroczkai ezek szerint megérett arra, hogy az Országházban politizáljon?

Már 2006-ban nagyon sokan szerették volna, ha a Kossuth térről kormányt alakítunk, de én például még biztos nem álltam készen, nagyon fiatal voltam.

Aztán ahogy sok helyen elmondtam már, 2012-ben azért költöztem ki tanyára, mert vissza akartam vonulni a közélettől. Beiratkoztam a mezőgazdasági karra is, felvettek egyetemre, és én mezőgazdasággal akartam foglalkozni.

Csak aztán betörtek hozzám a migránsok, ami visszahozott a politikába. Az biztos, hogy a fejlődésem szempontjából nagyon kellett az a közel 9 év polgármesterként és az a 12 év megyei képviselőként.

Hogy fogják megélni az ásotthalmiak, ha most elmegy?

Háromszor választottak meg, nem egyszer komoly versenyben. Soha nem fogom elfelejteni ezt az ásotthalmiaknak, és soha nem voltam hálátlan sem. Egy csomó projekt még nincs befejezve. Most adtam át a batátacsipsztermelő üzemet, de még csak most kerülhet a boltokba a termék. Elkezdtük felújítani a strandot, kéthektáros élménybirtokot építünk.

Ezek mind-mind olyan beruházások, amiket be kell még fejeznünk. Nem hagyom cserben az ásotthalmiakat: kiváló csapatunk marad ott, de

én is irodát fogok bérelni a polgármesteri hivatalban,

és fogadóórákat fogok tartani nekik.

A parlament szentségével mennyire összeegyeztethető, ha közben világbankos összeesküvés-elméletekkel politizálnak?

Kérdés, mi az, hogy összeesküvés-elmélet? Mert nagyon sok olyan elmélet van, amikor utólag kiderült, hogy igaz volt. Ilyen a Bilderberg-csoport esete is. Évtizedekig titkolták, és mindenkire rásütötték, hogy konteós, mára viszont tudott és ismert esemény, amin nem politikusok, hanem háttéremberek, cégvezetők találkoznak. Mi sem tudjuk, pontosan mi zajlik ott. Bajnai Gordont 2014-ben meghívták, de amikor az Átlátszó megkérdezte tőle, miről tárgyaltak, Bajnai nem válaszolt.

Aminek nincs alapja, és én is túlzásnak érzek, azokkal nem foglalkozunk, mert nem akarom hitelteleníteni magunkat. Most viszont, hogy lesz valamiféle apparátusunk, heten fogunk főállásban képviselőként dolgozni,

több időnk lesz az ország ügyeivel, húsbavágóbb kérdésekkel is foglalkozni.

Ennek ellenére nem fogjuk elengedni az olyan témákat sem, minthogy a Világgazdasági Fórum mit tesz, vagy mit nem tesz.

Mintha ön is kritizálta volna már a Fideszt, hogy azzal próbálja növelni a támogatottságát, hogy megfoghatatlan, kreált ellenségekkel harcol. Nekem ez is olyannak tűnik. Nem ugyanazt a kommunikációs trükköt alkalmazza a Mi Hazánk is?

Nem. Egyrészt a YouTube-csatornám tele van videókkal, amikben konkrét bizonyítékokat sorolok fel, konkrét tényeket, konkrét neveket mondok, ráadásul nem a Dörmögő Dömötört jelölöm meg információs forrásként, hanem például a Világgazdasági Fórum saját honlapját.

Másrészt pedig, ha a Fidesz esetében felhozom ezt, akkor nem arra gondolok, hogy Soros György nem egy gazember, aki civil szervezeteken keresztül próbálja befolyásolni az országok működését, mert ez tény. Az én bajom az, hogy Soros Györgynél sokkal fontosabb szereplők is vannak, akik a világgazdasági és világpolitikai folyamatokat alakítják, és akikről a Fidesz csak hallgat.

A Fidesz a migrációt is csak kommunikációs trükként alkalmazza,

mert amíg nem állítja vissza a határőrséget, a menekülteket csak az alacsony bérek tartják tőlünk távol.

A Fidesz valójában nem akarja megoldani ezeket a problémákat. A menekülteket hiába fogja el a rendőrség, átkísérik őket a határ túloldalára, ők meg néhány órával később újra próbálkoznak. Ez olyan, mint amikor vizet viszünk a tengerbe. A Fideszt azt kommunikálja, mennyire megvédi az országot, holott mint említettem, közben olcsó vendégmunkásokat toboroz Indiában.

Toroczkai László honnan szerzi az információit, hogyan szűri ki, mi a kamu?

Alapvetően én is a magyar médiából tájékozódom, ahogy a legtöbb magyar ember. Nem igaz, hogy a magyar ember buta lenne, ahogy a politikusok gondolják, úgy én is elolvasom mind a Fidesz, mint a balliberális oldal médiumait.

Azt kell mondjam, a globalista magyarországi média még mindig sokkal kifinomultabb, mint az egybites üzenetekkel operáló Fidesz-közeli média, de ott is ugyanúgy visszaköszön a maguk propagandája. Ahogy haladunk a Telextől a 444-ig, úgy erősödik az amerikai propaganda.

Ha van egy olyan súlyos ügy, mint most a bucsai tömegmészárlás, ahol mindkét fél a másikat vádolja, akkor az ember megpróbálja az orosz híreket is elérni. Az ilyen ügyben nyomozni kell, mert az is nagyon elgondolkodtató, vajon egy visszavonuló hadsereg miért hagyna maga után 400 főbe lőtt, hátrakötött kezű civilt a helyszínen? Én tehát próbálok minden irányból információhoz jutni.

Ez egy tragikus, szörnyű háború, és nagyon sok olyan kérdés van, amire valakinek lassan választ kell adnia. Én Zelenszkijnek azóta nem tudok hinni, hogy óriási felhajtások közepette hőssé avatta a kígyó-szigeteki határőröket, akiket állítólag agyonbombáztak az oroszok. Erre pár héttel később előkerülnek, és köszönik szépen, jól vannak.



Az ellenzéki összefogásból nagyon sokan a propagandát kárhoztatják a vereségért.

Azzal egyet tudok érteni, hogy sokan vannak, akik kész tényként kezelnek mindenféle információkat. Én is látom, hallom a fórumokon, hogy

tényként mondanak bizonyos velem kapcsolatos rágalmakat, és meg sem kérdeznek róluk.

Azzal viszont nem értek egyet, hogy a közmédia jönne szembe mindenhol. Ma már mindenki Facebookon kapja a híreket, mindegy, hogy városról, vidékről vagy faluról beszélünk. 2006-ban még volt jelentősége a közmédiának, azért is ostromoltuk meg a székházat, ma már viszont a közösségi média dönti el a választásokat.

Most egyébként nem is a propagandára, hanem egymásra próbálják hárítani a felelősséget, és egymásra mutogatnak a politikusok. De van itt egy harmadik dolog is.

A magyar néplélek?

Szerintem ez áll a legközelebb az igazsághoz. Ez a balliberális oldal abszolút nem ismeri a magyar néplelket. Ők a belpesti, értelmiségi világ lelkét ismerik,

azt hiszik, félig-meddig New Yorkban vannak.

Mindez ugyanúgy látható a tüntetéseiken, az irányvonalakon, és azon is, ahogy ezt az ukrajnai háborút kezelik. Miért kell mindenhova ukrán zászlót kitűzni? Ez még Lengyelországban is hatalmas vitákat váltott ki, pedig ott lehetne a mély oroszellenességgel magyarázni.

Én ismerem Budapestet, nagyon jól ismerem a vidéket, a pici falvakat, a tanyavilágot, szerintem sokkal közelebb vagyok a néplélekhez, sőt a Fidesz is sokkal jobban meg tudja ezt fogni.

Hogyan látták a kampány végét?

A Fidesz egy professzionális párt, ami professzionálisan felépítette magát, erre egyébként bőven volt is ideje, és nagyon sok pénze van, úgyhogy

professzionális abban a tekintetben is, hogy mindent pénzzel old meg.

Neki nincsen szüksége lelkes aktivistákra, ahogy például nekünk.

A Fidesz patikamérlegen kimérve, egy politológusokkal és szakértőkkel teli irodában dönti el, mit és hogyan tesz. Így döntötte el azt is, hogy Győzikét és Kis Grófot veti be csodafegyverként, hogy megnyerje a cigányság szavazatait. Ezzel kapásból többeket ért el, mint Márki-Zay Péter a délibábos elképzeléseivel. Teljesen alkalmatlanok voltak azok az emberek.

Ha az élet úgy hozza, szerepelnének egy platformon a balliberális pártokkal?

Azt például teljesen kizártnak tartom, hogy egy fórumon, egy színpadon szerepeljünk.

Teljesen kizártnak tartom még azt is, hogy együtt ebédeljünk,

de az, hogy találkozni fogunk, az nyilván egészen biztos, ha máskor nem, hát akkor, amikor a frakcióvezetőknek a haza ügyeiről kell egyeztetniük.

A köztársasági elnök valószínűleg jövő hétre hívja össze a parlamenti pártok vezetőit, és akkor ott fogunk egymás mellett ülni Orbán Viktorral, Gyurcsány Ferenccel és Jakab Péterrel. A magyar nép így döntött, és mint mondtam, a demokráciának megvannak a játékszabályai. Az is biztos ugyanakkor, hogy ettől nem leszünk barátok.

Mikor kezdheti el Orbán Viktor szemét szúrni a Mi Hazánk?

A párt számára élet-halál kérdés volt, hogy bejusson a parlamentbe. Mi mind a főállásunk mellett vittük a Mi Hazánkat, én 200 kilométerre a fővárostól építettem egy országos pártot, ezt nem lehetett volna hosszútávon csinálni.

Ha nem kerülünk be, akkor a Mi Hazánknak valószínűleg vége.

Innentől kezdve viszont nagyon-nagyon meg fogunk erősödni. Rengeteg olyan választóról tudunk, aki csak azért nem ránk szavazott, hanem a Fideszre, mert kiélezettnek tűnt a verseny, és nem akarta, hogy a balliberálisok kormányt alakítsanak, illetve voltak olyanok is, akik nem akarták, hogy elvesszen a szavazatuk, úgyhogy szintén inkább a Fideszre szavaztak, de valójában Mi Hazánk-szavazóknak érezték magukat.

Most ráadásul több lehetőségünk lesz, én is két napja adom az interjúkat,

már nem lehet elhallgatni a Mi Hazánkat,

főleg, hogy Orbán Viktorral fogok vitákat folytatni a parlamentben. Ahogy ezek megtörténnek, a Fidesz simán ránk fordulhat, hiszen tudjuk, a Fidesz pártsoviniszta. Azt is tudjuk, hogy a Fidesz ölelése is halálos, jól emlékszünk, mi lett a MIÉP-pel, a kisgazdákkal vagy a KDNP-vel.

Akkor 2024-ben nem lesz törés a pártban, és alakul meg a Mi Hazánk Plusz?

Hát, én azt gondolom, hogy ilyen nem lesz, és szerintem erre az a garancia, hogy nem Vona Gábor vezeti ezt a pártot, hanem Toroczkai László.

Voltak olyan kijelentései, hogy Szibériába szervezné ki a bérrabszolgaságot. A parlamentből is megengedhetőek az ilyen kijelentések?

A példastatuálás szükséges. Ezt teljes mértékben fenntartom, főleg, hogy a dán kormány megteremtette rá a precedenst is, amikor megállapodtak Koszovóval, hogy a migráns bűnözőiket oda deportálják. Ott ráadásul, ha jól tudom, szociáldemokrata kormány is van, szóval nem lehet őket nácinak nevezni.

Amióta ezt láttam, még inkább azt gondolom, hogy meg kellene csinálni. Más kérdés, hogy légtérzárak miatt lehet, nem Szibériában, hanem valahol máshol. Lehet, átmenetileg nekünk is Koszovóba kéne küldenünk a rabokat.

Nem ábrándulnak ki a szavazók, ha azt látják, minden kezdeményezésükkel lyukra futnak?

Az emberek tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy a balliberális pártok miatt fideszes kétharmad lett. Mindenki tudja, ez mit jelent, és

nyilván nem fognak olyat elvárni, amiről tudják, hogy lehetetlen.

Most már tudják az emberek, hogy van alternatíva a parlamentben. Miközben a balliberálisak együttes erővel elvesztettek egymillió szavazatot, mi erősödni fogunk, mert ismerjük ezt a bizonyos néplelket.

Amikor legutóbb beszéltünk, azt mondta, ha nem jutnak be a parlamentbe, akkor az embereknek csak a barikádok maradnak. Akkor most elhárult a baj?

Korai lenne jóslatokba bocsátkozni. Én egyetlen dolgot tudok mondani, hogy nagyon-nagyon komoly bajok lesznek, nemcsak Magyarországon, hanem világszerte is. Mi már önmagában azzal tudjuk tompítani a károkozást, hogy bekerült a parlamentbe egy nemzeti alternatíva is, aki ugyanúgy érti a magyarokat, ahogy a Fidesz.

Abban a pillanatban, hogy megszorító intézkedéseket vezet be a kormány, mi tiltakozni fogunk.

Azt mondjuk két éve, hogy ne a dolgozókon verjék le a port a politikai és gazdasági hibák, valamint a mesterséges krízisek miatt.

Nincs mindenki meggyőződve arról, hogy a Fidesz ki tudja tölteni a következő négy évet.

A lakossági fórumokon hónapok óta mondom, hogy ez benne van a levegőben. Nyilván mi sem tudjuk ezt teljes biztonsággal megjósolni.

A Fidesz olyan mértékű hatalmat épített ki, hogy az sincs kizárva, hogy kihúzza ezt a négy évet, de az biztos, hogy nagyon kemény négy év elé nézünk.