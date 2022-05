Anyaország, Cigánybűnözés :: 2022. május 18. 10:46 ::

"Tinédzserbűnözés" Gödöllőn (is)

A gödöllői rendőrök elfogtak és 20 rendbeli lopással gyanúsítottak meg egy nagykőrösi kamaszt. Nem volt finnyás, az édességtől a dínós gyerekágyneműn át a hajvágógépig mindent vitt, ami megtetszett neki - írja közleményében a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.

Egy rétesboltban történt betöréshez riasztottak rendőröket 2022. május 16-án hajnalban. A bolt riasztórendszerének kábeleit leszakították, az ajtót befeszítették, majd egy közel másfél millió forintot tartalmazó széfet, több ezer forint váltópénzt, valamint több kilogramm süteményt elvittek. A legnagyobb zsákmányt rejtő páncélkazettát egy közeli kukában a rendőrök megtalálták, a tettes valószínűleg többszöri feszegetés ellenére sem boldogult a zárral, ezért dobta a szemetesbe.

Még a helyszíni szemle be sem fejeződött, amikor a rendőrök az összegyűjtött adatokból már tudták, kit kell keresniük. A betöréssel összefüggésbe hozott "tinédzser" - fiatal kora ellenére - nem először kerül már látókörükbe, a nyomok pedig most is hozzá vezettek.

Néhány órán belül már a kihallgató helyiségben faggatták a 16 évest, akinek bűnlajstroma további 19 lopással duzzadt. A terhére rótt bűncselekményeket beismerte, panasszal nem élt.

A "fiatal" az elmúlt egy évben változatos módszerekkel sarcolt üzleteket. Volt, ahol ajtót tört a bejutáshoz, majd összeszedte az ott talált pirospaprikát, mézet, váltópénzt, de többször előfordult, hogy egyszerűen kisétált a boltokból a hóna alá csapott whisky-vel, mogyorókrémmel, kávékapszulákkal, túró rudikkal. Ruhatárát úgy frissítette, hogy a viseltesben besétált a boltokba, majd az újat magára öltve kisétált onnan. A kárérték összege megközelíti a 250 ezer forintot.

A Gödöllői Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya az őrizetbe vett 16 éves "fiatal" ellen több rendbeli, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett lopás bűntettének, illetve lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást, egyben kezdeményezték letartóztatását.